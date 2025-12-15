¿Quién es Nick Reiner, el hijo de Rob y Michele Reiner?

Cuando Nick Reiner fue fotografiado junto a su familia en el estreno en Los Ángeles del musical de comedia de…

Cuando Nick Reiner fue fotografiado junto a su familia en el estreno en Los Ángeles del musical de comedia de su padre, “Spinal Tap II”, en septiembre, no sonreía.

En cambio, el hijo del legendario director de Hollywood Rob Reiner y la productora Michele Singer, Reiner, permaneció impasible en el retrato familiar junto a sus hermanos.

Tres meses después, Reiner, de 32 años, fue arrestado y considerado responsable de la muerte de sus padres, según informó este lunes la Policía de Los Ángeles en un comunicado. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.

La Fiscalía del Distrito del Condado de Los Ángeles aún no ha presentado cargos criminales en relación con el caso.

No está claro si Reiner cuenta con un abogado. CNN contactó a un portavoz de la familia para obtener comentarios.

Si bien la noticia de la muerte de los Reiner conmocionó a Hollywood, también renovó la atención sobre los antecedentes de Nick Reiner y sus dificultades con las adicciones. Esto es lo que sabemos:

Nick Reiner fue arrestado el domingo por la noche, dijo la Policía, unas horas después de que su hermana descubriera a sus padres muertos dentro de la casa de su familia en Brentwood, según la Policía y una fuente familiarizada con el incidente.

La noche anterior, la pareja y su hijo habían asistido a una fiesta navideña en la casa del comediante Conan O’Brien en Los Ángeles.

Durante la fiesta, se vio a Nick Reiner discutiendo con su padre, según informó a CNN una fuente familiarizada con el incidente. Se desconoce la conexión, si la hubo, que tuvo la discusión con los asesinatos.

Las autoridades no han dado más detalles sobre cómo murieron las víctimas ni cómo los investigadores determinaron que su hijo era responsable.

Los Reiner son parte de la realeza de Hollywood. En la década de 1950, el comediante, actor y director Carl Reiner saltó a la fama con “The Dick Van Dyke Show”.

Su hijo, Rob Reiner, se convirtió en un nombre conocido en la década de 1970 por su papel en la exitosa comedia “All in the Family” y luego consolidó su lugar como un ícono de Hollywood al dirigir películas como “This is Spinal Tap”, “When Harry Met Sally” y “A Few Good Men”.

Pero a puertas cerradas, la familia, como muchos estadounidenses, luchaba por ayudar a su hijo a superar su batalla contra las adicciones.

Nick Reiner ha contado que pasó por numerosas estancias en rehabilitación y que en ocasiones ha estado sin hogar. También ha hablado de las discusiones que tuvo con sus padres durante su adicción.

En un episodio de 2018 de “Dopey”, un podcast sobre el sinuoso viaje entre la adicción y la recuperación, Reiner dijo que ingresó por primera vez a rehabilitación cuando tenía 15 años y que con el paso de los años aprendió a trabajar con el sistema.

“Simplemente pensé: ‘Sabes qué, quiero ir a casa’, y me mantuve sobrio el tiempo suficiente hasta que pude ir a casa y luego sí, simplemente fui a casa y consumí (drogas)”, dijo Reiner en el podcast.

También les contó a los anfitriones sobre un arrebato que tuvo después de estar “secuestrado” en la casa de huéspedes de sus padres, lo que llevó a una discusión.

“Me atonté completamente por las drogas, creo que era cocaína y algo más, y estuve despierto durante días seguidos, y comencé a consumir diferentes cosas en mi casa de huéspedes”, dijo Reiner.

“Creo que empecé con el televisor y luego pasé a la lámpara y luego (…) todo en la casa de huéspedes quedó destrozado”.

Reiner dijo que el arrebato finalmente lo llevó a otra temporada en rehabilitación.

En 2015, Nick Reiner coescribió la película “Being Charlie”, una película vagamente inspirada en sus experiencias con la adicción y dirigida por su padre.

Durante la gira promocional de la película, Nick Reiner apareció a menudo junto a su padre para hablar sobre cómo utilizó sus propias experiencias para inspirar la película.

“Eso me convirtió en quien soy ahora, tener que lidiar con esas cosas”, le dijo a la revista People en 2016.

Durante una aparición conjunta en el programa de AOL “Build”, Reiner dijo que atravesó “muchos años oscuros” mientras luchaba contra la adicción.

Pero dijo que aprendió a usar la comedia como una forma de lidiar con algunas de sus experiencias en rehabilitación y más tarde la canalizó en la película.

La rehabilitación es “trágica y todo, pero la gente que está allí no querrá que les des lástima. Quieren que te rías de la situación y la tomes a la ligera”, dijo.

Durante la misma entrevista, Rob Reiner calificó el proyecto como “lo más personal que he hecho jamás” y habló sobre trabajar con su hijo.

“No te propones tener una experiencia catártica ni ser terapéutico de algún modo”, dijo el anciano Reiner.

“El hecho de que estuviéramos lidiando con las cosas por las que Nick había pasado y cómo yo y su madre nos habíamos relacionado con ellas (…) me obligó a ver con más claridad y comprender más profundamente lo que Nick había pasado y creo que lo obligó a él a ver cosas que yo había experimentado durante este proceso”.

