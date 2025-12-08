¿Quién es Emilio T. Gonzalez, candidato a la Alcaldía de Miami?

“Un líder probado”. Así es como se presenta ante el electorado Emilio T. Gonzalez, el candidato del ala republicana que…

“Un líder probado”. Así es como se presenta ante el electorado Emilio T. Gonzalez, el candidato del ala republicana que compite por la Alcaldía de Miami en la segunda vuelta que se realizará este martes 9 de diciembre.

Gonzalez, un exfuncionario federal y local, se disputa el cargo con la demócrata Eileen Higgins, excomisionada del condado de Miami-Dade que fue la candidata más votada en la primera vuelta del 4 de noviembre. En esa fecha, Higgins obtuvo el 35,95 % de los votos, más de 15 puntos arriba de Gonzalez, quien se quedó con el 19,47 %.

A pesar de esa diferencia, Gonzalez confía en poder remontar y durante el último mes ha intensificado su actividad. En sus redes sociales, cuestiona a su rival y difunde los respaldos que ha recibido por parte de otros políticos.

Entre estos apoyos, el más destacado fue el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a mediados de noviembre dijo en su plataforma Truth Social que es un “gran honor” respaldar a Gonzalez y llamó a votar por él en la ciudad, donde siete de cada 10 habitantes se identifican como hispanos o latinos.

“Como el próximo alcalde de Miami, luchará incansablemente para hacer crecer la economía, reducir los impuestos y las regulaciones, promover HECHO EN EE.UU., liberar el DOMINIO ENERGÉTICO estadounidense, mantener nuestra frontera, ahora muy segura, SEGURA, detener el crimen de migrantes y defender nuestra Segunda Enmienda, siempre bajo asedio”, señaló Trump entonces.

La contienda por Miami no es partidista por norma pero representa el pulso entre demócratas y republicanos tanto en el plano local como en el nacional.

Gonzalez es cubanoestadounidense: nació en La Habana, Cuba, y creció en Tampa, Florida, de acuerdo con la página web de su campaña. Estudió en la Universidad del Sur de Florida y después ingresó al Ejército, donde tuvo una carrera de 26 años y alcanzó el grado de coronel, agrega su semblanza.

De 2005 a 2013 trabajó como asesor empresarial en el sector privado, aunque la mayor parte de su carrera ha sido dentro del sector público. Fue asesor de política exterior y director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009).

Más adelante, ocupó diversos cargos en Miami. De acuerdo con su página web, fue titular del Aeropuerto Internacional de Miami y director del Departamento de Aviación del condado de Miami-Dade. Después, fue administrador municipal y jefe de Administración de la ciudad, un puesto que tuvo desde diciembre de 2017 hasta febrero de 2020.

En 2024, después de que Trump ganó las elecciones para un segundo mandato, Gonzalez fue parte del equipo de transición del Departamento de Seguridad Nacional. En su aspiración por convertirse en alcalde, también ha sido apoyado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Gonzalez dice que su prioridad es “arreglar lo que está roto en Miami”. Para ello, según su página web, propone medidas como reducir los impuestos a la propiedad, impulsar la desregulación y la creación de pequeños negocios y enviar más policías a las calles para mejorar la seguridad pública.

Otros de sus planteamientos son modernizar los servicios para la ciudadanía con el uso de tecnología y combatir “el gasto descontrolado y el crecimiento del Gobierno”.

Este último punto coincide con los principales postulados que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) puso en marcha al comienzo del actual mandato de Trump en enero, con recortes presupuestales y eliminación de plazas en el Gobierno federal.

Gonzalez defiende sus ideas y durante la última semana ha aumentado los llamados a que sus seguidores salgan a votar, incluso de forma anticipada. En sus mensajes, además, insiste en que tiene más experiencia que su rival para poder gobernar Miami.

“Como coronel retirado del Ejército de EE.UU., me entrenaron para resolver problemas, no para poner excusas”, dijo el candidato en su página de Facebook el 4 de diciembre.

