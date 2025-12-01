Qué sigue en Honduras tras el “empate técnico” entre Asfura y Nasralla y la suspensión del conteo preliminar

El Consejo Nacional Electoral anunció este lunes la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuando el escrutinio…

El Consejo Nacional Electoral anunció este lunes la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuando el escrutinio estaba al 57 % y arrojaba un empate técnico entre Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %), separados por apenas 515 votos.

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, dijo en X la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

“Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, agregó.

El CNE tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados. El suspenso podría prolongarse por días o hasta semanas, aunque el ambiente por ahora no es de tensión, sin grandes manifestaciones en las calles.

CNN envió una consulta al organismo electoral para conocer detalles del escrutinio y espera respuesta.

Alejada de los candidatos opositores derechistas, Rixi Moncada (19,16 %), delfín de la presidenta Xiomara Castro, dijo el domingo que informaría su posición en relación con los resultados en conferencia de prensa.

“Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, agregó Hall.

Nasralla, candidato del Partido Liberal, publicó este lunes una estimación de votos que lo ubica como ganador de las elecciones del domingo. Según explicó, faltan contar muchos votos en Cortés, el departamento más poblado del país, y aseguró que allí la votación le fue favorable. “Con las actas que faltan y la distribución real por departamento: NASRALLA es el ganador proyectado”, agregó.

Posteriormente, aclaró en otro mensaje: “No nos estamos declarando ganadores, solo estamos proyectando los resultados que van a ingresar al CNE en las próximas horas”.

Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, se pronunció este lunes tras el cierre del conteo preliminar del CNE. El candidato pidió a los hondureños paciencia y aseguró que los resultados favorecen a su partido.

“Quiero que quedemos claros aquí, no vengo a hacer ninguna proclamación, solo vengo a decir (que) tengamos paciencia todo el pueblo hondureño, que el CNE termine de hacer lo suyo y nos vamos a dar cuenta de la realidad, hay varios departamentos que ya los tenemos contabilizados y las diferencias son bastante a favor del Partido Nacional”, dijo a los periodistas según reporta la agencia EFE.

“Calma y tranquilidad es lo que vengo a dar, y los números van a hablar por sí solos después. Estamos seguros de lo que les estamos diciendo”, agregó.

Aunque el resultado preliminar muestra un empate técnico, la contienda expone un giro político: dos figuras conservadoras encabezan la disputa por la presidencia, marcando un posible retorno de la derecha a la Casa Presidencial tras el periodo del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre).

Nasralla, quien renunció el año pasado a la vicepresidencia tras diferencias internas con el Gobierno de Castro, se convirtió en la apuesta del Partido Liberal y su triunfo podría devolverle la Presidencia después de 16 años sin ocuparla.

A través de esta candidatura, el comentarista deportivo de 72 años busca volver a posicionarse como una figura competitiva en el escenario nacional.

Del otro lado, el Partido Nacional llega a esta elección tras un solo periodo fuera del Ejecutivo, pero arrastra el desgaste acumulado por los Gobiernos de Juan Orlando Hernández, extraditado y condenado por un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico.

La candidatura de Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y empresario de la construcción de 67 años, intenta consolidar el retorno de una organización que aún conserva presencia territorial, pero que enfrenta el impacto político de la condena de su antiguo liderazgo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sorprendió a escasos días de las elecciones al apoyar a Asfura, bajo la promesa de que habrá asistencia para el país centroamericano, azotado por la pobreza y oleadas migratorias hacia el país norteamericano.

Para el investigador social Leonardo Pineda, quien participó como observador electoral en San Pedro Sula, las intervenciones de la Casa Blanca causaron una mayor afluencia a las urnas. “El toque que puso el presidente Trump motivó de alguna manera y puede haber cambiado las tendencias. Creo que mucha gente se decidió a votar tras el mensaje”, dijo a CNN.

Con ese respaldo a Asfura, Trump también generó un amplio debate entre los hondureños cuando anunció que otorgaría un indulto al expresidente Hernández. El anuncio tuvo efectos dentro del Partido Nacional y, aunque fortaleció la proyección de Asfura, el caso reavivó críticas y desconfianza en segmentos del electorado que habían marcado distancia con el expresidente desde 2021.

“Fue algo agridulce para el Partido Nacional”, dijo el investigador social Leonardo Pineda. “Exalta la figura de Asfura, pero dice que puede dar un indulto. El efecto negativo, el sentimiento negativo hacia Juan Orlando Hernández todavía es muy fuerte. El voto ‘fuera JOH’ (consigna popularizada en 2021) se reavivó”, agregó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.