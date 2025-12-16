¿Qué pasó en la muerte de Rob Reiner y su esposa, de qué acusan al hijo y cómo habrían sido los homicidios?

Dos días después de que el director de Hollywood Rob Reiner y la productora Michele Singer Reiner fueran encontrados muertos…

Dos días después de que el director de Hollywood Rob Reiner y la productora Michele Singer Reiner fueran encontrados muertos en su casa, su hijo adulto, Nick Reiner, fue acusado del asesinato en primer grado de sus padres.

Muchos aspectos del caso aún son desconocidos, ya que las autoridades mantienen los detalles en secreto debido a que la investigación está en curso. Sin embargo, la muerte de estas dos figuras destacadas de Hollywood ha conmocionado a la industria del entretenimiento, mientras colegas, amigos y admiradores rinden homenaje a su legado.

Esto es lo que se sabe:

La fiscalía acusó a Reiner, de 32 años, de dos cargos de homicidio calificado en relación con el apuñalamiento mortal de sus padres.

Los cargos incluyen una agravante especial por el presunto uso de un cuchillo, y el caso se clasifica como un “caso de homicidio agravado con circunstancias especiales” debido a las dos muertes, declaró el martes en una conferencia de prensa el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Una condena por estos cargos conlleva una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte, dijo Hochman. Su oficina aún no ha decidido si solicitará la pena de muerte y dijo que tendrá en cuenta “las opiniones y deseos de la familia”, agregó. Las ejecuciones en California están prácticamente paralizadas desde 2006, con una moratoria sobre la pena de muerte desde 2019.

Los casos que involucran a miembros de una familia se encuentran entre “los más difíciles y desgarradores” debido a la “naturaleza íntima y a menudo brutal de los crímenes involucrados”, dijo Hochman.

Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza a la espera de la lectura de los cargos en su contra, informó la fiscalía. Está siendo sometido a un examen médico, lo que representa un procedimiento estándar, explicó Hochman.

No está claro cuándo comparecerá Reiner por primera vez ante el tribunal, dijo su abogado, el destacado defensor Alan Jackson, quien ha representado a Kevin Spacey, Harvey Weinstein y Karen Read.

Según un comunicado de prensa de la fiscalía, las autoridades alegan que Nick Reiner apuñaló mortalmente a sus padres en la madrugada del 14 de diciembre en su casa de Brentwood antes de huir.

Cuando la otra hija de los Reiner, Romy, que vive al otro lado de la calle, fue a ver a sus padres alrededor de las 3 p.m. del domingo, descubrió sus cuerpos, según una fuente. Salió de la casa, se encontró a una amiga que se estaba quedando con ella y le pidió que llamara al 911, añadió la fuente.

Los detectives hablaron con familiares y así se enteraron de que Nick Reiner se estaba quedando en una casa de huéspedes en la propiedad de sus padres. Pero no estaba allí cuando llegaron. Las autoridades también se enteraron de su historial de drogadicción, así como de una discusión que había tenido con sus padres la noche anterior, según la misma fuente.

Reiner fue arrestado esa misma noche en el área de Exposition Park, cerca del campus de la Universidad del Sur de California, informó el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, quien agregó que no opuso resistencia.

Según Hochman, la salud mental de Reiner podría ser un tema relevante en las audiencias del caso. Tras la lectura de cargos, si hay pruebas de enfermedad mental, estas se presentarán ante el tribunal con el nivel de detalle que la defensa considere oportuno.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, se negó a confirmar si Reiner se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia en el momento de su arresto. Reiner ha hablado públicamente de sus problemas con la drogadicción, incluyendo periodos de rehabilitación y, en ocasiones, de indigencia.

En 2015, coescribió la película “Being Charlie”, inspirada libremente en sus experiencias con la adicción y dirigida por su padre. Durante la gira de promoción, Reiner apareció a menudo junto a su padre para hablar de cómo sus experiencias personales influyeron en la historia.

Durante una aparición conjunta en la serie de charlas “Build” de AOL, Rob Reiner calificó el proyecto como “lo más personal que he hecho nunca”.

En declaraciones en la Oficina Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió su afirmación de que Rob Reiner era “una persona trastornada” y “muy mala para nuestro país”, repitiendo una publicación anterior en redes sociales. Los comentarios generaron una rápida condena, incluso de varios legisladores republicanos.

El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, habían planeado ver a Rob y Michele Reiner la noche en que murieron, dijo la ex primera dama en “Jimmy Kimmel Live!”.

“Los conocemos desde hace muchos, muchos años y se suponía que íbamos a verlos esa noche, anoche, y recibimos la noticia”, le dijo Michelle Obama a Jimmy Kimmel durante la transmisión del lunes por la noche.

“Déjame decir esto: a diferencia de algunas personas, Rob y Michele Reiner son de las personas más decentes y valientes que uno podría conocer. No están trastornados ni son locos”, afirmó. “Siempre han sido personas apasionadas en una época en la que no hay mucho coraje.”

Sus declaraciones se producen después de que el presidente Trump calificara a Rob Reiner de “persona trastornada” que era “muy mala para nuestro país” tras su muerte, lo que generó una rápida condena tanto de republicanos como de demócratas.

