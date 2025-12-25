Qué países y organismos reconocieron ya la declaratoria presidencial de Asfura en Honduras

En medio de la controversia electoral y de advertencias de impugnaciones a los resultados de votación de Honduras, Nasry “Tito”…

En medio de la controversia electoral y de advertencias de impugnaciones a los resultados de votación de Honduras, Nasry “Tito” Asfura ya suma varios apoyos internacionales luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara el miércoles como ganador de los comicios presidenciales.

Varios países han felicitado ya a Asfura —candidato del conservador Partido Nacional— tras la declaratoria del CNE, a pesar de que su competidor más cercano, Salvador Nasralla —candidato del también conservador Partido Liberal—, dice que no acepta los resultados de las elecciones.

Nasralla dice que apelará a los resultados por la “vía legal”. Tanto el Partido Liberal como el oficialismo de la presidenta Xiomara Castro advierten que el CNE aprobó la declaratoria pese a que faltaba contar aún actas con irregularidades, algo más de 300.

Asfura, según los resultados aprobados por el CNE, derrotó a Nasralla por poco más de 27.000 votos, un margen menor al 1% de los sufragios emitidos el 30 de noviembre pasado. El CNE, por su lado, argumentó que no estaban dadas las condiciones para continuar con el escrutinio especial.

Además de gobiernos de otros países, organismos internacionales también han expresado su apoyo al resultado que da el triunfo electoral a Asfura.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó el miércoles a Asfura y dijo que espera colaborar con su gobierno.

“El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras”, dijo Rubio en X. “Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

Asfura fue el candidato que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó previo a las elecciones en Honduras, una intervención que el gobernante Partido Libertad y Refundación calificó de “injerencia imperialista”.

El Gobierno de China dijo este jueves que “respeta la decisión del pueblo hondureño” luego de darse a conocer la declaratoria que da el triunfo de las elecciones a Asfura.

China “está dispuesto a colaborar con Honduras para impulsar conjuntamente el desarrollo continuo” de las relaciones bilaterales, aseguró Lin Jian, portavoz de la Cancillería del país asiático, en rueda de prensa.

Asfura planteó en su campaña presidencial la posibilidad de romper los lazos entre Honduras y China para restablecerlos con Taiwán. Honduras y Taiwán rompieron relaciones en marzo de 2023 durante el Gobierno de Xiomara Castro.

El Partido Comunista de China reivindica a Taiwán, un país autónomo y democrático, como parte de su territorio soberano, a pesar de nunca haberlo controlado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán aseguró este jueves que mantendrá una actitud “abierta y pragmática” respecto a sus relaciones con el próximo Gobierno de Honduras.

La Cancillería de Taiwán instó a Asfura a implementar políticas favorables al “bienestar” del pueblo de Honduras, aunque no habló sobre un posible restablecimiento de las relaciones bilaterales.

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron el miércoles a Asfura tras ser declarado como el ganador de las elecciones presidenciales.

“Felicitamos al señor Nasry ‘Tito’ Asfura, presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre. Con su gobierno, a ser inaugurado el próximo 27 de enero, esperamos trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región”, dijeron los ocho países en un comunicado conjunto.

Por separado de esta declaración conjunta, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el miércoles la declaratoria de triunfo para Asfura y afirmó que se trata de “una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras”.

“El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia”, escribió Milei en X.

También por separado, el Gobierno de Bolivia felicitó el miércoles a Asfura y manifestó se reconocimiento a los resultados emitidos por la autoridad electoral hondureña.

“Bolivia reconoce los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral y felicita al señor Nasry Asfura por haber sido electo presidente de la República, destacando que la consolidación de resultados claros constituye un factor esencial para la estabilidad democrática, la gobernabilidad y la confianza ciudadana”, dijo la Cancillería boliviana en un comunicado.

En tanto, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, habló con Asfura el miércoles y le expresó su deseo de trabajar juntos “en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero”.

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este jueves a Asfura y compartió deseos similares a los de sus homólogos latinoamericanos.

“Felicito al presidente electo de Honduras Tito Asfura y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región”, dijo Mulino en su cuenta de X.

El Gobierno de Chile reconoció este jueves a Asfura y manifestó su “respeto por la declaratoria institucional” que “otorga certeza jurídica del proceso electoral, brindando tranquilidad a la población respecto al desarrollo del mismo del proceso y sus resultados”.

Chile “espera trabajar con la futura administración gubernamental de Honduras, buscando profundizar la permanente amistad y ampliar la cooperación bilateral, vínculos que el 27 de enero de 2026 cumplirán 160 años de relaciones diplomáticas”, dijo en un comunicado compartido por la Cancillería chilena.

El Gobierno de Uruguay también compartió este jueves su felicitación a Asfura.

El país expresó en un comunicado su voluntad “de trabajar conjuntamente para continuar profundizando las positivas relaciones bilaterales, así como para llevar adelante toda iniciativa que promueva la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe”.

El bloque de 27 países que conforma la Unión Europea (UE) se sumó a las felicitaciones a Asfura y dijo que busca “profundizar” los lazos con Honduras.

“Tras un proceso largo y prolongado y la proclamación de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unión Europea felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras”, indicó una misiva oficial difundida por la delegación de la UE en el país centroamericano.

Según la declaración, la UE espera “con interés trabajar con el presidente Asfura y su administración y seguimos comprometidos a trabajar en prioridades comunes para profundizar” la relación bilateral “en todos los ámbitos de interés mutuo”.

El miércoles, el Gobierno del Reino Unido también se sumó a las felicitaciones.

“El pueblo hondureño decidió y el CNE lo confirmó. Felicitaciones al presidente electo Nasry Asfura”, indicó el Reino Unido a través de su Embajada concurrente para Honduras en Guatemala.

Añadió que “espera continuar su trabajo con Honduras para promover la prosperidad, el desarrollo humano, el medio ambiente y profundizar aún más nuestra relación”.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras dijo el miércoles que respaldaba los resultados del CNE.

Los datos declarados por el CNE, aseguró la MOE/OEA en un comunicado, “reflejan la voluntad” ciudadana y no se identificaron “elementos fraudulentos determinantes”.

Sobre la espera prolongada para conocer la declaratoria del CNE, la MOE/OEA señaló que la “extrema polarización y complejidad” del proceso poselectoral impidió que las autoridades electorales trabajaran “con la tranquilidad y autonomía que es propia de una democracia, afectando incluso su integridad personal y la de sus familias”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.