Qué ocurrió en las horas previas y posteriores a la muerte de Rob y Michele Reiner

En las horas posteriores a que la policía encontrara los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner dentro de…

En las horas posteriores a que la policía encontrara los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner dentro de su casa en Brentwood, California, se intensificó la especulación sobre qué pudo haber llevado a alguien a asesinar al querido director de Hollywood y de su esposa, una carismática fotógrafa y productora.

Esa especulación se intensificó cuando quedó claro que las autoridades sospechaban que el hijo de la pareja, Nick, había matado a sus padres, y se vio impulsada además por el interés en sus problemas pasados con la adicción.

El miércoles, tres días después de que sus padres fueran encontrados muertos, Nick Reiner compareció ante un juez en un tribunal de Los Ángeles, acusado de sus homicidios.

El joven de 32 años fue acusado de apuñalar mortalmente a sus padres en la madrugada del domingo.

Su comparecencia ante el tribunal, aunque breve, marcó la primera vez que Nick Reiner habló públicamente sobre el incidente. Solo dijo tres palabras:

“Sí, su señoría”, dijo, reconociendo que estaba dispuesto a renunciar a su derecho a una rápida lectura de cargos por homicidio.

Si es declarado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

El Departamento de Policía de Los Ángeles y la oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles rechazaron compartir muchos detalles del caso mientras continúa la investigación. Pero lo que las fuentes han revelado a CNN dibujan un panorama fragmentado y tenso de las horas previas e inmediatamente posteriores a los asesinatos de los Reiner.

Según diversas versiones, la fiesta navideña anual de Conan O’Brien reúne a un auténtico “quién es quién” de las leyendas de la comedia.

Adam Sandler, vecino de O’Brien, ha bromeado diciendo que espera la reunión cada año por el jamón. Bill Hader alguna vez contó en televisión una historia sobre un “infierno” navideño después de que una llama fuera de control incendiara un sofá al aire libre.

Tom Hanks también suele asistir, al igual que el comediante Martin Short.

Rob Reiner, quien desde hace tiempo había consolidado su lugar entre el círculo de la comedia de Hollywood por su carácter afable y su característico humor, encajó perfectamente en la celebración del sábado por la noche.

Pero, según una fuente cercana, el ambiente festivo que suele acompañar la reunión se rompió cuando estalló una discusión entre Rob Reiner y su hijo.

La fuente no compartió detalles de la discusión, pero dijo que la esposa de Rob Reiner, Michele, también había asistido a la fiesta.

Nick Reiner llamó la atención de algunos de los primeros invitados por su aspecto desaliñado y por lo poco que interactuó con los demás asistentes, dijo otra fuente a CNN.

Ese asistente a la fiesta recordó haber visto a Nick Reiner solo junto a la chimenea, fumando un cigarrillo y sin hablar con nadie. En una fiesta en la que la mayoría de los invitados iban elegantes, la fuente contó a la CNN que él vestía de manera casual, con un hoodie, gorra y jeans.

Los investigadores se enfocan ahora en las horas críticas entre el momento en que los Reiner abandonaron la reunión y el momento en que se descubrieron sus cadáveres a la tarde siguiente.

Romy Reiner vive al otro lado de la calle de la casa de sus padres. La joven, de 27 años, fue a ver cómo estaban su madre y su padre alrededor de las 3:00 p.m. del domingo, según una persona cercana a la situación.

Fue entonces cuando descubrió sus cuerpos, dijo la fuente.

Romy Reiner huyó de la casa, encontró a un amigo y le pidió que llamara al 911, según informó a CNN una fuente familiarizada con el incidente. Los agentes de la Policía de Los Ángeles llegaron a la casa de Brentwood alrededor de las 3:40 p. m., donde los cuerpos fueron descubiertos en su dormitorio.

La oficina del fiscal del Condado de Los Ángeles dijo que los Reiner murieron apuñalados, y un informe de la oficina del forense del Condado indicó que la causa de la muerte fue “múltiples lesiones por objeto punzocortante”.

A través de entrevistas con los familiares sobrevivientes de los Reiner, los detectives supieron que Nick Reiner se había estado quedando en la casa de huéspedes de la propiedad de sus padres, dijo una fuente a CNN.

Los detectives también fueron informados sobre el historial de adicción a las drogas de Nick Reiner, un tema sobre el que él mismo ha hablado abiertamente, y sobre la discusión que tuvo lugar en la fiesta de Navidad la noche anterior, según la fuente.

Las muertes de Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron declaradas como homicidio, y los investigadores comenzaron poco después la búsqueda de su hijo.

Según un empleado de una gasolinera, alrededor de las 8:20 p.m. del domingo, un video de vigilancia captó a Nick Reiner caminando lentamente por el estacionamiento de una estación ARCO cerca de la Universidad del Sur de California, a casi 24 kilómetros de la casa familiar.

Parecía llevar una gorra de béisbol, jeans y una chaqueta, y cuando entró en la tienda llevaba una mochila roja colgada al hombro.

En el interior, comenzó a dirigirse a los refrigeradores de la gasolinera antes de dar media vuelta y salir inmediatamente. Unos 12 segundos después, volvió a entrar, caminó hasta el fondo para tomar una bebida y se formó en la fila de la caja.

Un video obtenido por CNN muestra cómo se balancea y camina ligeramente de un lado a otro, mirando ocasionalmente por encima del hombro mientras esperaba su turno en la línea. Al parecer pagó la bebida en efectivo antes de salir de la tienda.

Las cámaras exteriores captaron a Nick Reiner cruzando el estacionamiento y desapareciendo en la noche.

Menos de una hora después, las cámaras de la gasolinera enfocaron la intersección de Exposition Blvd. y Vermont Ave., cuando una ambulancia atravesó el cruce a toda velocidad, seguida de cerca por una patrulla.

Luego, casi de forma sincronizada, varios vehículos, que momentos antes parecían estar esperando a que cambiara el semáforo, encendieron sus luces policiales y se dirigieron hacia un hombre que estaba al otro lado de la calle.

Identificado por las luces intermitentes de varias patrullas sin distintivos, Nick Reiner levantó las manos. La policía lo detuvo a las 9:15 p.m., según un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Dos semanas antes de que Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueran asesinados, su hija Romy publicó una serie de fotos de unas vacaciones familiares.

Las imágenes capturan a los Reiner sonriendo y riendo mientras nadan en aguas cristalinas durante un día en la playa. En el pie de foto de la publicación, Romy escribió que estaba “agradecida por su familia y salud”.

Pero más tarde ese mismo mes, la vida de la familia daría un giro inesperado.

En un comunicado emitido el miércoles, Jake y Romy, dos de los hijos sobrevivientes de los Reiner, dijeron que “las palabras no pueden ni siquiera empezar a describir el dolor inimaginable que estamos experimentando cada momento del día”.

“No eran solo nuestros padres, eran nuestros mejores amigos”, dijeron los hermanos.

“Ahora pedimos respeto y privacidad, que la especulación se modere con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las increíbles vidas que vivieron y el amor que dieron”.

