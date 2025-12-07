¿Qué está comprando Netflix? Una historia visual de 100 años de Warner Bros.

Netflix anunció el viernes que acordó adquirir el estudio cinematográfico de Warner Bros. Discovery y los activos de HBO, incluido…

Netflix anunció el viernes que acordó adquirir el estudio cinematográfico de Warner Bros. Discovery y los activos de HBO, incluido el servicio de streaming, por US$ 82.700 millones, incluida la deuda.

Netflix superó en la puja a los conglomerados mediáticos Paramount y Comcast en una guerra de ofertas que comenzó después de que Warner Bros. Discovery anunciara en junio que se dividiría en dos empresas a mediados de 2026.

Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

Netflix espera que la adquisición se cierre en 12 a 18 meses.

Warner Bros. Pictures es uno de los cinco grandes estudios de Hollywood, que incluyen Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures y Walt Disney Studios.

Warner Bros. Pictures fue fundada en 1923 por los hermanos Harry, Albert, Samuel y Jack Warner. Actualmente opera en un terreno de 44,5 hectáreas en Burbank, California.

Aquí tienes un breve vistazo a los 102 años de historia de Warner Bros.

El primer estreno oficial del estudio fue un drama mudo, “Main Street”, en 1923.

Los hermanos finalmente invirtieron en el sonido utilizando el vitáfono, comenzando con “Don Juan” (1926) con una banda sonora sincronizada, y finalmente “The Jazz Singer” (1927), la primera película con diálogos sincronizados.

El musical de 1929 “On With the Show!” fue el primer largometraje en color completamente sonoro y la segunda película en color estrenada por Warner Bros.

Warner Bros. producía alrededor de 100 películas al año en la década de 1930 y controlaba 360 salas de cine en Estados Unidos.

En 1930, se crearon los cortometrajes animados “Looney Tunes” para competir con Walt Disney. Además, Warner Bros. se hizo conocido por estrenar películas de gánsteres, incluyendo “The Public Enemy” y “Little Caesar” de 1931.

Warner Bros. también posee los derechos de clásicos de MGM, como “The Wizard of Oz” (1939) y “Gone With the Wind” (“Lo que el viento se llevó”), ambas de 1939.

La Segunda Guerra Mundial sirvió de telón de fondo para muchas películas durante la década de 1940, entre ellas el aclamado drama romántico de guerra “Casablanca”, de 1942, aunque su estreno general ocurrió en enero de 1943 y fue una de las películas más taquilleras de ese año.

Warner Bros. siguió estrenando éxitos como “A Streetcar Named Desire” (1951), “East of Eden” (1955), “Rebel Without a Cause” (1955), “My Fair Lady” (1964) y “Who’s Afraid of Virginia Woolf?” (1966).

Y en 1955, Warner Bros. se expandió a la televisión con programas rotativos, incluyendo los westerns “Cheyenne” (1955-1962) y “Maverick” (1957-1962), y el drama detectivesco “77 Sunset Strip” (1958-1964).

En 1967, la compañía fue adquirida por Elliot y Ken Hyman, convirtiéndose en Warner Bros.-Seven Arts. Ese mismo año, estrenó el clásico de gánsteres “Bonnie and Clyde”.

El estudio más tarde estrenaría “The Exorcist” (1973), “Blade Runner” (1982) y “The Color Purple” (1985).

Warner Bros. también inició varias sagas cinematográficas, como “Dirty Harry” en 1971, que concluyó en 1988 con su quinta película, “The Dead Pool”.

Warner Bros.-Seven Arts fue comprada por Kinney National Company en 1969 y pasó a llamarse Warner Communications Inc. Kinney también era propietaria de National Periodical Publications, que hoy se conoce como DC Comics.

Warner Bros. estrenó “Superman” en 1978 y luego “Batman” 11 años después. Siguieron secuelas, así como reinicios décadas más tarde.

El director James Gunn está liderando un reinicio del Universo DC, el más reciente con el remake de “Superman” en julio. Se espera que la secuela de “The Batman” (2022) se estrene en 2027.

En 1980, Warner Bros. estrenó la película de terror psicológico “The Shining”, y en 1981 lanzó el drama deportivo olímpico “Chariots of Fire”. La variada cartelera de Warner Bros. en los años 80 incluyó “National Lampoon’s Vacation” (1983), “Once Upon a Time in America” (1984), “Pee-Wee’s Big Adventure” (1985) y “The Lost Boys” (1987).

El estudio de cine y televisión de Warner Bros. se fusionó con Time Inc. en 1989 para formar Time Warner. Algunas de las cadenas de televisión de la compañía incluían HBO, CNN, TBS, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies. En 2000, America Online se fusionó con Time Warner en un acuerdo de US$ 350.000 millones, la mayor fusión en la historia empresarial estadounidense, que finalmente resultó ser un fracaso.

En 1999, el estudio estrenó “The Matrix”, a la que siguieron tres secuelas, y “Pokemon: The First Movie”, que incluyó dos secuelas de Warner Bros.

Mientras tanto, la emergente Netflix apareció en escena en 1997 como un servicio de alquiler de DVD. En 2007, Netflix desarrolló un servicio de streaming y en 2012 lanzó su primera serie original, “Lilyhammer”.

En 2001, Warner Bros. estrenó “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, la película más taquillera del año, y lanzó siete películas más de “Harry Potter”, concluyendo la franquicia en 2011 con “Harry Potter and the Deathly Hollows: Part 2”.

“Sex and the City” (1998-2004), “The Sopranos” (1999-2007), “Game of Thrones” (2011-2019) y “Succession” (2018-2023) fueron solo algunos de los programas exitosos de HBO.

En 2018, AT&T completó la adquisición de Time Warner por US$ 85.000 millones, y cuatro años después, se formó Warner Bros. Discovery con la fusión de la unidad WarnerMedia de AT&T y Discovery.

Además de la biblioteca de películas de más de 100 años, Netflix también se beneficiará de algunos de los estrenos de Warner Bros. de este año, incluyendo “A Minecraft Movie”, la película más taquillera del año en Estados Unidos, y el éxito sorpresa “Sinners”.

