“¿Qué es lo peor que podría pasar?” Primer ministro de Australia del Sur, sobre la prohibición de redes sociales a menores

El primer ministro de Australia del Sur, Peter Malinauskas, dijo a Jake Tapper de CNN que la primera prohibición de…

El primer ministro de Australia del Sur, Peter Malinauskas, dijo a Jake Tapper de CNN que la primera prohibición de redes sociales del mundo en su país para niños menores de 16 años tiene como objetivo protegerlos de algoritmos adictivos y preguntó: “¿Qué es lo peor que puede pasar aquí al retrasar el acceso de los niños a las redes sociales?”.

En el especial exclusivo, Tapper habló con Malinauskas, un defensor de la prohibición, y Jonathan Haidt, psicólogo social y autor de “La generación ansiosa: cómo la gran reestructuración de la infancia está causando una epidemia de enfermedades mentales”.

Australia ha prohibido a los menores de 16 años utilizar 10 plataformas: Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch y X. Las plataformas han dicho que cumplirán con la prohibición, utilizando tecnología de verificación de edad para identificar a los menores de 16 años y suspender sus cuentas, pero no creen que eso haga que los niños estén más seguros.

Malinauskas encargó el proyecto de ley del estado de Australia del Sur que inspiró la prohibición a nivel nacional.

Reconoció que tener redes sociales tiene valor, pero agregó que “están haciendo daño a los niños”.

“Sabemos definitivamente que está teniendo graves consecuencias para miles de niños pequeños en todo el mundo”, dijo el primer ministro.

Cuando se le preguntó sobre los adolescentes que migran a plataformas no prohibidas y aún pueden acceder a partes potencialmente dañinas de Internet, el primer ministro australiano señaló las preocupaciones con las aplicaciones de redes sociales en particular.

“La diferencia entre todo lo disponible en Internet y una red social es su naturaleza adictiva. Son los algoritmos”, le dijo a Tapper. Malinauskas explicó que las aplicaciones de redes sociales autorizan a los menores a compartir datos personales con una empresa “para su uso y monetización”, y que se podrían añadir otras plataformas a la prohibición.

El primer ministro afirmó que se podrán añadir a la prohibición otras aplicaciones de redes sociales que cumplan con los criterios.

“Nuestra legislación tiene un alto grado de flexibilidad, por lo que para las plataformas o empresas que reúnen los criterios, permite a nuestro comisionado de seguridad electrónica y al ministro agregarlos a la lista, y también serán prohibidos”, dijo Malinauskas.

La Comisionada de Seguridad Electrónica, Julie Inman Grant, también dijo anteriormente que la lista de sitios prohibidos está evolucionando y que se podrían agregar nuevos sitios a medida que ganen popularidad u ofrezcan nuevos servicios.

Haidt describió las redes sociales como “la mayor destrucción corporativa del potencial humano en la historia de la humanidad” y dijo que la prohibición en Australia ayudará a los niños.

“Ahora estarán más motivados para pasar tiempo con otros niños, que es lo mejor que se puede hacer por la salud mental”, dijo Haidt.

El primer ministro reconoció que la prohibición no sería perfecta y afirmó que los informes de adolescentes que la eluden mediante VPN son “muy predecibles”. Sin embargo, enfatizó que miles de niños australianos ahora tienen más tiempo libre tras haber perdido el acceso a sus cuentas de redes sociales.

“Pero más que eso, los padres ahora están conversando con sus hijos de una manera en la que no se sentían empoderados antes de la prohibición”, dijo Malinauskas.

El líder de Australia del Sur contó una interacción reciente que tuvo con una azafata cuya hija perdió el acceso a su cuenta de Snapchat.

“Mientras seguía mirando su teléfono, lo hacía mucho menos”, dijo Malinauskas, y agregó que la madre le dijo que notó una mejora en su capacidad para hablar con su hija.

Vea la entrevista completa con el primer ministro de Australia del Sur, Peter Malinauskas, y Jonathan Haidt, autor de The Anxious Generation, en CNN.com/Watch.

Con información de Hilary Whiteman, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.