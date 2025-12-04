Qué es la hepatitis B y qué debes saber sobre la vacunación

Un grupo de asesores independientes en vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.…

Un grupo de asesores independientes en vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. se reúne esta semana, y un punto clave en la agenda es la vacuna contra la hepatitis B.

Tras presentaciones sobre la enfermedad de la hepatitis B y la seguridad de la vacuna, se espera que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, o ACIP, vote sobre si se debe abandonar la recomendación universal de vacunación contra la hepatitis B para lactantes.

La hepatitis B es una infección hepática causada por un virus.

Después de una infección aguda por hepatitis B, muchos adultos eliminan el virus. Pero la infección aguda puede derivar en hepatitis B crónica, lo cual está vinculado a un mayor riesgo de cáncer de hígado, insuficiencia orgánica y cirrosis, o cicatrización del hígado. Las personas con hepatitis B crónica tienen entre 70 y 85 % más probabilidades de morir prematuramente.

En la reunión del ACIP del jueves, la doctora Sandra Fryhofer, quien habló como enlace de la Asociación Médica Estadounidense, dijo que pasó tiempo tratando pacientes en una sala de hepatitis B cuando era estudiante de medicina.

“Esos eran los pacientes más enfermos que he visto en mi vida”, dijo. “He tratado pacientes con enfermedad hepática por hepatitis B, cirrosis por hepatitis B, cáncer de hígado por hepatitis B y muerte por hepatitis B”.

Los lactantes y niños que se infectan con hepatitis B tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad crónica, incluyendo cerca del 90 % de los lactantes y el 30 % de los niños de 1 a 5 años.

El virus de la hepatitis B es sumamente infeccioso. Se transmite cuando la sangre, el semen u otro fluido corporal de una persona infectada con el virus entra en el cuerpo de alguien que no está infectado.

Ciertas condiciones médicas, comportamientos y otros factores aumentan el riesgo de adquirir hepatitis B —incluyendo el uso de drogas inyectables y la actividad sexual— pero cualquiera puede contraerla. El virus de la hepatitis B también puede transmitirse fácilmente durante el parto, de una mujer embarazada a su hijo, ya sea en un parto vaginal o por cesárea.

Muchas personas con hepatitis B no presentan síntomas, y más de la mitad puede no saber que está infectada.

Los datos más recientes del CDC muestran que hubo alrededor de 2.200 casos nuevos reportados de hepatitis B aguda en 2023, pero las estimaciones sugieren que el número real de casos fue más de seis veces mayor, cerca de 14.400.

Los CDC también estiman que alrededor de 640.000 adultos en EE.UU. tienen hepatitis B crónica.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que 254 millones de personas viven con infección crónica por hepatitis B, con aproximadamente 1,2 millones de nuevas infecciones cada año.

No existe tratamiento para la hepatitis B aguda, pero hay algunos medicamentos que se pueden usar para tratar los casos crónicos. El tratamiento para la hepatitis B crónica puede ser de por vida; no existe cura para la enfermedad.

La mejor manera de prevenir la infección por hepatitis B es la vacunación. Las vacunas son altamente efectivas para prevenir la infección en lactantes y para brindar protección a largo plazo hasta la adultez.

Según los CDC, la mayoría de las personas con hepatitis B se infectaron cuando eran lactantes o niños pequeños, cuando su sistema inmunológico no estaba completamente desarrollado. Actualmente, la agencia recomienda que todos los lactantes sean vacunados al nacer, antes de salir del hospital.

Por lo general, los lactantes reciben una serie de tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B, y una revisión de la evidencia científica realizada por el Proyecto de Integridad de Vacunas muestra que el 95 % de los lactantes sanos tienen protección suficiente contra una infección después de la tercera dosis. También se ha demostrado que la vacunación disminuye el riesgo de infección en lactantes nacidos de madres con hepatitis B en casi un 70 %.

Más del 90 % de las personas que recibieron la serie primaria de vacunas mostraron evidencia de protección 30 años después, según datos publicados en el sitio web del CDC.

La vacunación universal contra la hepatitis B fue recomendada por primera vez para los recién nacidos en 1991, y se le atribuye haber reducido el número de infecciones por hepatitis B en niños de aproximadamente 18.000 casos al año a unos 20 casos al año actualmente. Sin embargo, activistas antivacunas, incluido el secretario de HHS Robert F. Kennedy Jr., han cuestionado durante mucho tiempo la necesidad y seguridad de esta vacuna, a pesar de décadas de evidencia que la respalda.

Las mujeres también suelen someterse a pruebas de hepatitis B durante los primeros tres meses de embarazo, pero es posible que se pasen por alto infecciones maternas si una mujer contrae el virus después de haberse realizado la prueba. Además, las pruebas maternas no protegen a los bebés de la exposición a otros familiares o cuidadores que sean positivos.

“Establecimos durante los datos presentados hoy que nuestra detección de estas madres positivas para hepatitis B no es del 100 %, así que ahí tenemos una brecha que ciertamente debe cerrarse”, dijo Fryhofer en la reunión del ACIP del jueves.

“Tenemos el deber de proteger a estos pequeños bebés, y me preocupa especialmente esta transmisión postnatal temprana”.

Expertos en enfermedades infecciosas señalan que vacunar a todos los bebés proporciona una red de seguridad fundamental para proteger a quienes están en riesgo cuando las pruebas maternas no los detectan.

“Cuando nacen estos pequeños bebés, entre el momento en que nacen y cuando podríamos retrasar una dosis de hepatitis B, no sabemos quién va a cuidarlos”, dijo Fryhofer. “¿Vamos a hacerle pruebas a cada persona que tenga acceso o que toque a ese bebé? Eso realmente no es algo viable”.

La revisión científica del Vaccine Integrity Project concluyó que administrar la vacuna contra la hepatitis B al nacer “ha demostrado consistentemente ser segura”.

Solo se han reportado “reacciones leves a moderadas y de corta duración”, como enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección y fiebre baja, y no hubo “mayor incidencia de eventos adversos graves y potencialmente mortales relacionados con la vacuna”.

El doctor Anthony Fiore, médico especialista en enfermedades infecciosas y exfuncionario de los CDC que trabajó en la división de hepatitis, la calificó como una “vacuna notablemente segura” que ha sido estudiada de muchas maneras antes y después de su aprobación. Los sistemas de monitoreo de seguridad de vacunas de EE.UU. “han examinado esto muy cuidadosamente, investigando las preocupaciones que la gente pueda tener sobre el aumento de fiebre u otras condiciones crónicas”.

“Ninguna de estas preocupaciones se ha confirmado”, afirmó Fiore. “No se ha demostrado nada que tenga consecuencias a largo plazo, y ciertamente nada que se acerque a las consecuencias de una infección crónica por el virus de la hepatitis B”.

