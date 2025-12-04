¿Qué es el Premio FIFA de la Paz y por qué se espera que Donald Trump gane?

Mientras miles de millones de aficionados de todo el mundo sintonizan el sorteo del Mundial el viernes, también tendrán la…

Mientras miles de millones de aficionados de todo el mundo sintonizan el sorteo del Mundial el viernes, también tendrán la oportunidad de ver al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregar un nuevo y un tanto desconcertante premio.

El organismo rector del fútbol mundial anunció en noviembre que este año se presentará el Premio FIFA de la Paz, un nuevo galardón anual que se otorga a alguien que, según la FIFA, ha realizado “acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, ha unido a personas de todo el mundo”.

La FIFA afirma que el premio se entregará en nombre de más de 5.000 millones de aficionados al fútbol en todo el mundo, pero no está del todo claro cómo se elige al ganador.

Y, quizás lo más notable, se rumorea que el presidente Donald Trump será el ganador del premio inaugural.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el nuevo premio.

El nuevo premio se entregará tras el sorteo de la Copa Mundial, que tendrá lugar el 5 de diciembre. La ceremonia de entrega del premio también tendrá lugar en el mismo lugar del sorteo: el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en la ciudad de Washington.

Trump preside ahora la Junta Directiva del Centro Kennedy tras una reestructuración del grupo directivo anterior.

La FIFA ha mantenido el hermetismo sobre quién recibirá el primer Premio FIFA de la Paz, en medio de rumores de que está destinado al presidente estadounidense.

Infantino parece ser un gran admirador de Trump y ambos parecen haber desarrollado una estrecha relación en la preparación para el Mundial del próximo año.

En varias ocasiones, se les ha visto juntos, como en la toma de posesión de Trump y en la cumbre de paz de Sharm el-Sheikh a principios de este año.

Infantino también apoyó abiertamente la candidatura de Trump para ganar el Premio Nobel de la Paz, que finalmente fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Un día antes del anuncio del premio, Infantino había publicado en Instagram que Trump “definitivamente” lo merecía.

Quizás no sea casualidad, entonces, que la FIFA haya creado su propio premio de la paz este año y lo entregue en Washington, a pocos minutos de la Casa Blanca.

Trump, por supuesto, asistirá al sorteo de la Copa Mundial, junto con los líderes de los otros países coanfitriones, México y Canadá.

La predicción actual de la firma Kalshi, a las 9:30 a. m. ET del jueves, indica que Trump tiene un 91 % de probabilidades de ganar el premio.

A varios grupos de derechos humanos les preocupa que Infantino esté congraciándose con Trump a costa de la neutralidad política.

El grupo de defensa FairSquare dijo a CNN Sports que la introducción del premio “es solo el ejemplo más reciente de una grave mala gobernanza en la FIFA y una prueba más de que la organización necesita una reforma urgente”.

El director de FairSquare, Nick McGeehan, añadió: “La decisión de Gianni Infantino de vincular a la FIFA con el proyecto MAGA de Trump podría tener sentido comercial a corto plazo para la FIFA, pero obviamente es muy perjudicial para la integridad y la reputación del deporte”.

En una conferencia de prensa el miércoles, la directora de iniciativas globales de Human Rights Watch (HRW), Minky Worden, afirmó que su organización se había puesto en contacto con la FIFA para comprender mejor el proceso de decisión del premio.

“No tenemos una respuesta a eso, lo que podría inferirse es que no hay proceso, no hay otros nominados, no hubo evaluación”, declaró.

CNN Sports se ha puesto en contacto con la FIFA en relación con el proceso de decisión del Premio FIFA de la Paz, pero aún no ha recibido respuesta.

En noviembre, la FIFA respondió a las preguntas de CNN sobre la relación de Infantino con Trump, en medio de la preocupación de grupos de derechos humanos de que se ha vuelto demasiado cercana para su tranquilidad.

El organismo rector del fútbol mundial dijo a CNN que es parte de la función de su presidente mantener buenas relaciones con los líderes de los países coanfitriones. “Desde la adjudicación de la Candidatura Conjunta de Canadá, México y Estados Unidos para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de la FIFA ha mantenido una sólida relación con el presidente Trump, junto con los líderes de Canadá y México, países coanfitriones”, declaró la FIFA.

“Esto ha dado lugar a una estrecha colaboración que ha llevado a la formación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA”.

Así pues, aunque todo apunta a que Trump recibirá el Premio FIFA de la Paz el próximo viernes, no lo sabemos con certeza.

Si resulta ganador, esto podría plantear nuevas preguntas sobre la relación de la FIFA con Trump de cara a la ya controvertida Copa Mundial del próximo año.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.