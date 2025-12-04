Putin promete que se apoderará de Donbás por cualquier medio, mientras Ucrania se prepara para diálogo de paz en EE.UU.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Moscú tomaría la región del Donbás en el este de Ucrania “en…

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Moscú tomaría la región del Donbás en el este de Ucrania “en cualquier caso”, incluso por medios militares, afianzándose en una de sus demandas clave mientras los funcionarios ucranianos se preparan para más conversaciones de paz que aún no han dado como resultado un acuerdo.

Putin tiene previsto llegar a Nueva Delhi el jueves, donde será recibido por el primer ministro de la India, Narendra Modi, dos días después de una reunión en el Kremlin con una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial Steve Witkoff.

Mientras tanto, funcionarios ucranianos viajarán a Estados Unidos el jueves, donde han sido invitados a mantener conversaciones con sus homólogos estadounidenses sobre un plan para poner fin a la guerra de Moscú, dijo a CNN una fuente ucraniana con conocimiento de la situación.

Antes de la cumbre de Modi, Putin dio una entrevista a India Today, en la que dijo que Rusia “liberaría Donbás y Novorossiya en cualquier caso, por medios militares u otros”, según la agencia estatal rusa de noticias TASS.

Una de las mayores exigencias del Kremlin es que Ucrania ceda territorio en la región del Donbás, que Rusia se ha anexionado ilegalmente, pero que aún no ha conquistado por completo. Novorossiya, o Nueva Rusia, es un término histórico que se refiere a los territorios situados al oeste durante el Imperio ruso; Putin ha recuperado el término y lo utilizó al declarar la península ucraniana de Crimea como parte de Rusia en 2014.

Mientras Rusia redobla sus exigencias territoriales, que los funcionarios ucranianos siguen rechazando, el camino hacia cualquier compromiso parece cada vez más incierto.

A pesar de las afirmaciones optimistas de Putin, las fuerzas rusas recién tomarían posesión de toda la región de Donetsk en agosto de 2027 al ritmo actual de avance, según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, un organismo de seguimiento de conflictos con sede en Estados Unidos.

En la descripción que hizo Putin de su reunión en Moscú el martes con Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, dijo que Rusia no estaba de acuerdo con algunos puntos de la propuesta estadounidense, pero que era una “tarea difícil”. Reiteró las demandas de Rusia de que Ucrania retire sus tropas del Donbás y se “abstenga de acciones militares”, según TASS.

La reunión duró mucho tiempo porque ambas partes tuvieron que “revisar cada punto de las propuestas de paz”, añadió Putin, según TASS.

Trump dijo el miércoles que la delegación estadounidense tuvo una “muy buena reunión” con Putin y que creían que al presidente ruso “le gustaría ver el fin de la guerra”, aunque las conversaciones no produjeron ningún avance.

“¿Qué sale de esa reunión?”, añadió. “No te lo puedo decir, porque para bailar el tango se necesitan dos”.

Ambas partes se han mantenido reservadas sobre los avances logrados en esta última ronda de negociaciones, que se han mantenido en curso desde que se filtró a finales de noviembre un plan de 28 puntos elaborado por el Gobierno de Trump. Varios puntos de dicho plan fueron considerados ampliamente como concesiones a Rusia y contenían ideas que previamente habían sido rechazadas por funcionarios ucranianos y europeos.

Solo se han publicado pequeños detalles de estas reuniones, como el reconocimiento del asesor de política exterior y asesor de Putin, Yuri Ushakov, de que discutieron sobre territorio en la reunión del martes, “sin lo cual no vemos una solución a la crisis”.

Añadió que algunos puntos de las propuestas estadounidenses “parecen más o menos aceptables”, mientras que otros “no nos convienen”.

Los funcionarios ucranianos Rustem Umerov, jefe de la delegación del país, y Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor de Kyiv, viajan a Miami el jueves para sus propias conversaciones de paz con Estados Unidos.

Estas conversaciones se producen cuatro días después de una reunión anterior de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y ucranianos que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió como “una sesión muy productiva y útil en la que… se lograron avances adicionales”.

Victoria Butenko, de CNN, colaboró ​​con este informe.

