Putin despide a los enviados de Trump y tiene la mira puesta en una victoria geopolítica

Vladimir Putin no quiere un acuerdo, y la satisfacción de que le rueguen que lo acepte es algo que el…

Vladimir Putin no quiere un acuerdo, y la satisfacción de que le rueguen que lo acepte es algo que el presidente de Rusia disfruta. Las cinco horas de reunión del enviado y yerno del presidente estadounidense Donald Trump con el jefe del Kremlin parecieron dar pocos resultados públicos. Conviene tomar distancia y ver el mundo y la invasión rusa a través de sus ojos.

Es una guerra que Putin inició, con la esperanza de que en cuestión de días podría devolver a Rusia al mapa como la fuerza militar preeminente en Europa, capaz de una acción decisiva después de la vergonzosa retirada de Estados Unidos de su guerra más larga en Afganistán. Su esperanza de una victoria rápida se transformó en una fea guerra de desgaste. Durante un tiempo, la derrota estratégica se cernía, con la ayuda de Estados Unidos y la OTAN a la valiente y pequeña Ucrania permitiendo que Kyiv lograra victorias impensables un año antes.

Pero luego llegó el regalo del segundo mandato de Trump y su tambaleante simpatía (o admiración) por Putin, y su deseo de paz, casi a cualquier costo. Putin no enfrenta elecciones; el único límite probable a su gobernanza es el de su vida natural.

Cuando escucha a Trump decir que Ucrania no es su guerra, que no quiere gastar dinero en ella, y que solo quiere que termine, escucha fragilidad y desinterés por parte de la mayor potencia militar del mundo. Esta es la oportunidad que probablemente el exespía de la KGB nunca imaginó que la historia le brindaría: Estados Unidos suplicando a Rusia que haga la paz. Y cuanto más se prolongue el proceso, mejor será probablemente el resultado para Moscú.

El asesor de Putin, Yuri Ushakov, salió de las conversaciones del martes refiriéndose a un plan de 27 puntos y otros cuatro documentos. Estos detalles probablemente estaban diseñados para irritar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien había mencionado recientemente un plan de 20 puntos y debía esperar tener conocimiento del contenido de los otros tres documentos.

Pero la parte final de esta diplomacia ocurre en su mayoría en silencio, sin mucho motivo para que Zelensky se regocije. Su equipo informará a los europeos y luego se reunirá nuevamente con los estadounidenses, y él regresa a Kyiv. La fecha límite de Acción de Gracias de Trump para un acuerdo inmediato ahora es un espejismo, y por delante se vislumbra un desierto inhóspito.

Ucrania ha soportado casi cuatro años de invasión rusa, pero ahora también lleva casi 11 meses a merced de Truth Social. El impacto de esta imprevisibilidad a menudo se pierde de vista, ya que Trump vacila entre imponer algunas de las sanciones más duras a Rusia hasta ahora y considerar el envío de Tomahawks, y al momento siguiente recitar los argumentos de discusión de Rusia y ejercer la mayor presión sobre sus aliados europeos y el propio Zelensky.

El daño causado a la moral ucraniana no puede subestimarse, y cuando se escriba la historia de este episodio, probablemente se enfocará en la valiente y notable resistencia de Ucrania contra un enemigo mayor, seguida por el drástico menoscabo de su sacrificio por parte de una Casa Blanca obsesionada con micromomentos televisados de agradar o presionar a cualquier líder mundial que cayera en el campo de atención de Trump.

Trump tiene razón al buscar un fin lo más rápido posible a esta guerra. Pero esto proviene de una lectura fatalmente errónea de Putin y sus objetivos. Putin es un pragmático, que se adapta a cada nueva oportunidad o revés, pero mantiene un sueño general más amplio. Y ese es restablecer el equilibrio de la seguridad global y deshacer el ascenso de Estados Unidos a su hegemonía de décadas.

Putin no es todopoderoso, ha interpretado catastróficamente mal a sus propios secuaces en solo los últimos dos años —como vimos con la fallida revuelta de Wagner en 2023— y también enfrenta claras presiones de personal y presupuesto en casa. Pero no enfrenta investigaciones anticorrupción, elecciones de mitad de mandato, ni sucesores esperando entre bastidores. Ha reajustado el complejo industrial ruso a un feroz modo de guerra, y probablemente debe tener un plan igualmente serio para desmovilizar a una nación ahora frágil y sobreextendida. En muchos sentidos, una guerra continua es la mejor oportunidad de Putin para seguir gobernando.

¿Entonces, dónde deja esto el proceso de paz de Trump? Ushakov dijo que algunos elementos del acuerdo propuesto eran aceptables, otros fueron duramente criticados. Parecía posible que Zelensky hubiera considerado en privado la idea de intercambios de territorio antes de la reunión en el Kremlin, flexibilizando así una línea roja de la guerra. Sin embargo, la naturaleza exacta de cualquier concesión de Kyiv era un secreto muy bien guardado, presumiblemente para no encasillar a Zelensky en un nuevo punto de partida para futuras negociaciones. Pero, independientemente de los incentivos que Witkoff haya añadido al acuerdo, Putin devolvió el plato.

Esta es la dinámica de los próximos meses, y no es excesivamente difícil entender la posición de Rusia. Putin está ganando militarmente —lento, pero innegablemente— y ve a una Ucrania debilitada por problemas de personal y financiación, y atrapada en una crisis política interna que sigue resurgiendo. Zelensky está limitado en casa, los cortes de energía y las bajas en el frente afectan la moral, y el dolor repetido de la pérdida, el engaño diplomático y la presión, junto con la disminución de la ayuda, llevan a muchos a preguntarse cómo terminará esta historia sin una victoria cada vez más clara de Rusia.

Trump quiere la paz por encima de todo, y ha demostrado en los últimos meses que presionar a sus aliados para que hagan concesiones es un movimiento reflejo. Esto es lógico si eres un magnate inmobiliario exprimiendo a tus subcontratistas para mejorar los términos para un posible comprador. Pero Putin no está buscando comprar un hotel. Trump, en cambio, está tratando de persuadir a un ocupante armado de que abandone una propiedad a la que él mismo ha prendido fuego, simplemente para demostrar que vuelve a ser una fuerza en el vecindario. Este no es el tipo de acuerdo al que Trump está acostumbrado.

La lucha y la victoria lenta son el aliciente para Putin, y él ve más de ambos por delante. Puede sumar a su deleite el espectáculo escandaloso de ver al antiguo principal patrocinador de su oponente, Estados Unidos, ahora suplicándole que haga un trato, y utilizando para ello al yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, y al enviado Steve Witkoff. El avance de Moscú en las líneas del frente puede ser dolorosamente y brutalmente lento, logrado a un costo enorme. Pero el espectáculo más amplio se está convirtiendo lentamente en uno de los sueños febriles geopolíticos de Putin, lo que probablemente coloca una paz real y duradera fuera de alcance.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.