El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó el miércoles que su país “logrará la liberación de sus tierras históricas por…

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó el miércoles que su país “logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares”, en referencia a las regiones que exige que Ucrania le ceda, un punto clave en las negociaciones de paz en curso.

“Preferiríamos hacer esto y eliminar las causas fundamentales del conflicto a través de la diplomacia,” dijo Putin en la reunión anual del Ministerio de Defensa ruso.

Esta cuestión territorial, así como las garantías de seguridad para Ucrania, han demostrado ser difíciles de resolver durante las conversaciones de paz. El lunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania no reconocerá la parte temporalmente ocupada de la región de Donbás oriental como rusa, ni legal ni de facto.

Putin también habló sobre las tensiones de su país con Europa, afirmando que a los europeos “les están lavando el cerebro con temores sobre un choque inevitable con Rusia, diciendo que deben prepararse para una gran guerra”.

“He declarado repetidamente que esto es una mentira, una tontería, pura tontería sobre una supuesta amenaza rusa imaginaria para los países europeos”, subrayó el líder del Kremlin.

Los funcionarios de seguridad europeos han advertido repetidamente sobre la amenaza que representa Rusia. En un discurso esta semana, Blaise Metreweli, el nuevo jefe del servicio de inteligencia exterior británico MI6, dijo: “todos seguimos enfrentando la amenaza de una Rusia agresiva, expansionista y revisionista, que busca subyugar a Ucrania y acosar a la OTAN”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.