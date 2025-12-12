Publican más fotos del archivo de Jeffrey Epstein que muestran a Trump, Bannon, Bill Clinton y otras figuras de alto perfil

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este viernes fotos del patrimonio de Jeffrey…

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este viernes fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein que muestran a numerosas figuras poderosas en la órbita del difunto traficante sexual, incluyendo al presidente Donald Trump, al expresidente Bill Clinton, a Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson y otros.

Muchos de los hombres han sido vinculados previamente con Epstein, aunque las fotos podrían arrojar nueva luz sobre el alcance de esas relaciones.

En conjunto, las imágenes —que según la comisión provienen del patrimonio de Epstein— refuerzan que el financiero estuvo vinculado en el pasado con una amplia variedad de personas poderosas y de alto perfil, cuyos vínculos con él ahora están bajo un escrutinio riguroso.

Una de las imágenes muestra a Trump con seis mujeres con collares de flores, cuyos rostros fueron ocultados por el comité, mientras que otra muestra lo que parece ser un recipiente con condones de broma con una caricatura de Trump y el texto: “¡Soy ENORME!” Los condones —exhibidos en un recipiente con un cartel que dice “Trump condom US$ 4,50”— fueron producidos por una tienda de artículos de broma en Nueva York llamada Fishs Eddy. El objeto se describe como un “condón de sátira política” en la colección en línea del Museo Nacional de Historia Estadounidense.

Otras imágenes muestran a Steve Bannon y Epstein tomándose una fotografía en un espejo; a Bill Clinton con Epstein, Maxwell y otra pareja; y al empresario tecnológico Bill Gates con el expríncipe Andrés. El expresidente de Harvard Larry Summers y el abogado Alan Dershowitz también aparecen en fotos de la propiedad.

Después de que los demócratas publicaran inicialmente 19 imágenes, más tarde este viernes difundieron 70 fotos adicionales. Muchas muestran diferentes ángulos de imágenes previamente publicadas desde la isla privada de Epstein —incluyendo una habitación con lo que parece ser una silla de dentista y máscaras en las paredes—, mientras que otras muestran al propio Epstein.

En una aparece el fallecido delincuente sexual en una bañera con burbujas, y en otra, una fotografía en primer plano de su rostro. Otra más muestra a un hombre que parece ser Epstein sosteniendo el libro de James Patterson “Filthy Rich” frente a su cara.

Como parte del segundo grupo de imágenes del día, se publicaron fotografías de una calabaza tallada con una peluca y un cartel que decía “Trumpkin: Make Halloween Great Again”, y un primer plano de un “GX-99 Message Therapy System”.

Ninguna de las imágenes publicadas muestra conducta sexual inapropiada ni se cree que muestre a menores de edad. No se aclaró de inmediato cuándo ni dónde fueron tomadas, ni quién las tomó.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que los demócratas estaban “publicando selectivamente fotos escogidas con tachaduras aleatorias para tratar de crear una narrativa falsa”.

Señaló a demócratas que previamente han sido vinculados a Epstein a través de publicaciones de documentos, incluidos el líder de la minoría de la Cámara Hakeem Jeffries y la delegada demócrata Stacey Plaskett. Plaskett intercambió mensajes de texto con Epstein durante una audiencia del Congreso en 2019. Un grupo consultor demócrata le preguntó a Epstein si quería participar en una cena de recaudación de fondos con Jeffries en marzo de 2013; Jeffries ha dicho que no recuerda el mensaje.

“El engaño demócrata contra el presidente Trump ha sido desmentido repetidamente y el Gobierno de Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas, al pedir transparencia en repetidas ocasiones, publicar miles de páginas de documentos y pedir más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein”, dijo Jackson.

La comisión, liderada por republicanos, obtuvo las imágenes del patrimonio de Epstein como parte de su investigación en curso. Hasta la fecha, el panel ha publicado decenas de miles de documentos, correos electrónicos y comunicaciones que recibió del patrimonio de Epstein, lo que continúa abriendo nuevas líneas de investigación.

El jueves, los abogados de los bienes escribieron una carta al comité indicando que podían revisar los videos y fotografías que habían solicitado, “tomados en cualquier propiedad propia, alquilada, operada o utilizada por Epstein entre el 1 de enero de 1990 y el 10 de agosto de 2019”.

“Al igual que la presentación de ayer, también incluye documentos que podrían no ser relevantes, pero que los abogados de los bienes no pudieron confirmar si fueron tomados en una propiedad propia, alquilada, operada o utilizada por Epstein. Los abogados han proporcionado una mínima edición de estas fotografías; las ediciones se limitan a (tapar) la desnudez”, escribieron.

El representante Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara, dijo a los reporteros que las fotos publicadas eran “significativas”, y señaló que los demócratas en el panel solo han revisado aproximadamente una cuarta parte de las 95.000 fotos que se han entregado.

“Creo que cualquier cosa que publiquemos es significativa. Claramente, creo que las personas deberían poder hacer juicios por sí mismas sobre lo que ven en estas fotos. Para nosotros, esto se trata de transparencia”, dijo Garcia.

En una declaración anterior, Garcia dijo que era “hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos”.

“Estas fotos inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense obtenga la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, AHORA”, dijo.

Un portavoz de la comisión acusó a los demócratas del panel de “seleccionar fotos a discreción y realizar ediciones selectivas para crear una narrativa falsa sobre el presidente Trump”.

“Recibimos más de 95.000 fotos y los demócratas publicaron solo unas pocas. El engaño de los demócratas contra el presidente Trump ha sido completamente desmentido. Nada en los documentos que hemos recibido demuestra ninguna irregularidad. Es vergonzoso que el representante García y los demócratas sigan priorizando la política sobre la justicia para los sobrevivientes”, declaró el portavoz.

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca y con los representantes de Bannon, Clinton, Gates, Allen, Branson, Summers, Dershowitz y Mountbatten-Windsor.

Clinton nunca ha sido acusado por las fuerzas del orden de ningún delito relacionado con Epstein, y un portavoz ha afirmado repetidamente que cortó vínculos con Epstein antes de su arresto por cargos federales en 2019 y que desconocía sus delitos.

Un portavoz de Gates ha negado repetidamente que Epstein haya trabajado para él. Gates ya se arrepintió de haberse reunido con Epstein, y en 2021 declaró a Anderson Cooper de CNN: “Fue un gran error pasar tiempo con él, darle la credibilidad de estar allí”.

Los vínculos de Trump con Epstein son bien conocidos. Ambos formaban parte de los mismos círculos sociales en Manhattan y Palm Beach. Pero Trump no ha sido acusado de ningún delito penal vinculado, y él y su equipo han criticado anteriormente a Epstein, llamándolo “pervertido” y expulsándolo de su club.

Las imágenes publicadas por los demócratas este viernes también incluían imágenes de juguetes sexuales.

En una serie reciente de correos electrónicos publicados por la comisión, Epstein afirmó que Trump “pasó horas” con una de sus acusadoras más destacadas, la difunta Virginia Giuffre. Epstein también escribió en un correo electrónico que Trump “sabía de las chicas”, una aparente referencia a la afirmación de Trump de haber expulsado a Epstein de su club Mar-a-Lago por captar a las jóvenes que trabajaban allí. Tras la publicación de estos correos, Trump y la Casa Blanca calificaron el asunto de “engaño”, y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que los correos “no prueban absolutamente nada, salvo el hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo”.

La revisión de CNN de miles de páginas de correos electrónicos de Epstein muestra que, a lo largo de los años, Epstein invocó repetidamente a Trump, a veces para ofrecer un análisis de su comportamiento, a veces para chismear y a veces simplemente para presentarse como alguien con una visión excepcional del hombre que se había convertido en presidente.

Otros que fueron asociados con Epstein han enfrentado consecuencias profesionales o de otro tipo por esa relación, a pesar de que tampoco fueron acusados ​​de ningún delito penal.

Summers se tomó una licencia en Harvard y renunció a su puesto en la junta directiva de OpenAI. Ha declarado sentirse “profundamente avergonzado” de mantener vínculos con Epstein y, aunque se retira de cargos públicos, dijo que trabajará para “reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a él”. Andrés Mountbatten-Windsor renunció al uso de sus títulos reales a pesar de haber negado cualquier acusación de mala conducta.

Por separado, bajo una ley aprobada por el Congreso el mes pasado, el Departamento de Justicia tiene hasta el 19 de diciembre para publicar todos los archivos de Epstein que tenga en su poder.

El representante republicano Thomas Massie, quien lideró el esfuerzo para eludir el liderazgo del Partido Republicano y forzar la legislación, advirtió que el Departamento de Justicia estaría cometiendo un delito si no cumple con la fecha límite de la próxima semana.

“Es un delito si no lo hacen. No es como si estuvieran en desacato al Congreso porque no respondieron a una citación. Esta es una ley nueva con implicaciones penales si no la siguen”, dijo el republicano de Kentucky.

Sin embargo, Massie señaló que estaba “alentado” por la publicación de más materiales del gran jurado al Departamento de Justicia.

Garcia pidió este viernes que el Gobierno publique lo que pueda ahora, en lugar de esperar hasta la fecha límite, y señaló que hay otras fotos que son “increíblemente inquietantes”.

“Por ahora, nuestro plan es exigir que el presidente publique los archivos, y veremos qué hace el día 19, pero creo que nuevamente, estas fotos, algunas de estas imágenes, son realmente inquietantes. Y sé que hoy hemos publicado algunas. Hay muchas otras. Y algunas de las otras fotos que no publicamos hoy son increíblemente inquietantes”, dijo.

Esta historia se ha actualizado con detalles adicionales.

