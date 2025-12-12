Pronóstico de tormentas en EE.UU.: se avecinan más ríos atmosféricos para Washington y la costa oeste

Las lluvias finalmente cesaron en Washington y el noroeste del Pacífico estadounidense, pero la región no puede respirar tranquila: la…

Las lluvias finalmente cesaron en Washington y el noroeste del Pacífico estadounidense, pero la región no puede respirar tranquila: la próxima semana llegarán más lluvias intensas provenientes de nuevos ríos atmosféricos.

Los ríos están peligrosamente crecidos después de que un diluvio de varios días, causado por un poderoso río atmosférico, dejara inundaciones históricas, decenas de miles de evacuaciones y decenas de rescates acuáticos.

“La situación es verdaderamente histórica. Ríos como el Skagit y el Cedar están registrando niveles históricos de inundación”, dijo el gobernador de Washington, Bob Ferguson, en una conferencia de prensa este viernes. “La gente del estado de Washington no había enfrentado antes este nivel de inundación”.

El agua alcanzó la cintura en muchos lugares, pero superó los 4,5 metros de profundidad en las zonas más afectadas, como Sumas, donde la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a decenas de personas. Algunas fueron evacuadas en helicóptero y otras en bote desde sus casas o desde lo alto de vehículos.

En el condado de King también se realizaron decenas de rescates, incluyendo operaciones en las que personas fueron rescatadas de la copa de los árboles, según Brendan McCluskey, director de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado.

En el condado de Whatcom, las autoridades respondieron a más de 40 llamadas de emergencia, al menos 20 de ellas por rescates acuáticos, según un comunicado del condado.

El peligro también aumentó en Burlington, Washington, este viernes cuando el agua de la inundación entró en las casas. Se emitió una orden de evacuación para todos los que estaban dentro de los límites de la ciudad temprano en la mañana, con la Guardia Nacional yendo de puerta en puerta para notificar a los residentes, pero fue parcialmente levantada unas horas después.

“La situación es extremadamente impredecible”, dijo el gobernador. “Lo vimos anoche en Burlington, donde literalmente, en medio de la noche, unas 1.000 personas tuvieron que huir de sus hogares en una situación realmente grave”.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra han paralizado el tránsito en el oeste del estado. Hasta la mañana de este viernes, más de 20 carreteras estaban cerradas en 11 condados, incluyendo un tramo de casi 80 kilómetros de la ruta US 2, una vía principal este-oeste sin desvíos sencillos en muchos tramos.

“Aún no estamos fuera de peligro. No se trata de una tormenta habitual. Se trata de una inundación histórica que ha puesto en peligro vidas, negocios e infraestructuras críticas en toda nuestra región”, declaró Girmay Zahilay, ejecutivo del condado de King, durante la rueda de prensa de este viernes.

El director de Manejo de Emergencias del Estado, Robert Ezelle, también advirtió a los residentes que no intenten regresar a sus hogares demasiado pronto “porque la situación aún es inestable y dinámica”.

Los funcionarios enfatizaron los riesgos de que los residentes ignoren los cierres de carreteras, advirtiendo que desatender las alertas podría poner en peligro tanto sus vidas como la seguridad de los rescatistas.

“Faltan días, en algunos casos, semanas, antes de que esos ríos alcancen un nivel en el que sea cómodo y seguro para todos regresar (a casa)”, dijo el general Gent Welsh, ayudante general de la Guardia Nacional de Washington, haciéndose eco de las preocupaciones de Ezelle.

“Así que, si eres de una zona afectada, has sido desplazado, tienes mi más profunda empatía en esta temporada festiva. Pero esto va para largo”.

Los próximos ríos atmosféricos no serán tan intensos como el de esta semana, pero podrían reactivar el peligro de inundaciones y dificultar las labores de limpieza. El suelo saturado no puede absorber más agua, por lo que hay mayor riesgo de inundaciones repentinas y crecidas rápidas de los ríos.

En Stehekin, una comunidad remota a 80 kilómetros por el lago Chelan y solo accesible por barco o avión, el riesgo futuro es especialmente preocupante mientras los residentes enfrentan los daños causados por las inundaciones y deslizamientos que destruyeron la frágil infraestructura local.

Los deslizamientos se originaron en la zona quemada por el gran incendio Pioneer de 2024, que dejó el terreno vulnerable a las lluvias, explicó el sargento Jason Reinfeld, de Manejo de Emergencias del condado de Chelan.

“Cuando llegó la tormenta, aflojó todos esos escombros y hubo deslizamientos que bloquearon grandes tramos de la carretera”, dijo Reinfeld. El agua arrastró el suelo, cortando el acceso a Stehekin, bloqueando zonas de aterrizaje y muelles, y aislando aún más a la comunidad.

“Son una comunidad muy resiliente, acostumbrada a la vida aislada, pero muchos están sin electricidad”, dijo Reinfeld. Tres sectores del valle están completamente incomunicados, con caminos bloqueados y residentes atrapados.

“Dos de esos grupos están bien preparados y pueden mantenerse por mucho tiempo, incluso todo el invierno si es necesario”, explicó Reinfeld.

No obstante, el tercer grupo está casi sin combustible y espera una entrega de la oficina del sheriff el sábado. También se están llevando tres palés de agua potable hasta que se restablezcan los pozos.

Los equipos del distrito de servicios públicos, responsables de electricidad, agua y alcantarillado, trabajan para evaluar los daños, pero el acceso bloqueado dificulta sus labores.

“Solo despejar los accesos ya es un problema”, dijo Reinfeld.

“Será un problema a largo plazo. Tomará bastante tiempo recuperarse”, agregó. “Es mucho más difícil trabajar en invierno”.

Lluvias ligeras llegarán al oeste de Washington el domingo, pero solo serán un aperitivo para el río atmosférico que desciende por la zona la madrugada del lunes.

Washington sufrirá la peor parte de las lluvias más intensas el lunes, pero también se espera que algunas lluvias torrenciales se desplacen más al sur, hacia el oeste de Oregon, a medida que avance el día. Se pronostica que este río atmosférico será al menos un evento de nivel 4 de 5 o “fuerte” para estos estados.

“Varios días de lluvia continua la próxima semana podrían provocar impactos significativos adicionales, dadas las inundaciones moderadas a graves que se están produciendo actualmente”, advirtió el jueves el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés).

Agregó que ya existe un riesgo de nivel 2 de 4 por inundaciones por lluvias torrenciales para gran parte del oeste de Washington el lunes, con un riesgo de nivel 1 de 4 en el oeste de Oregon y el extremo noroeste de California.

Los ríos de la región que bajaron su nivel durante el fin de semana podrían volver rápidamente a niveles peligrosos con la lluvia, incluyendo partes de los ríos Snohomish y Skagit. Ambos alcanzaron niveles de inundación grave (el nivel más alto) el jueves, rompiendo récords de 1990.

El tiempo húmedo disminuirá ligeramente en el noroeste del Pacífico la madrugada del martes, antes de que otra tormenta atmosférica impulsada por un río llegue al final del día y continúe hasta el miércoles. Esta tormenta será más extensa que la del lunes, con probabilidad de lluvia desde Washington hasta gran parte del norte de California.

Algo de nieve a gran altitud causada por esta tormenta caerá en partes de la cordillera de las Cascadas y al este, hacia el norte de las Montañas Rocosas.

Es posible que haya más tormentas a finales de la próxima semana. El pronóstico aún se está armando, pero en el noroeste del Pacífico y el norte de California no se debe bajar la guardia.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.