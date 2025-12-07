¿Por qué los votantes republicanos de Indiana quieren que sus senadores desafíen las amenazas de Trump?

Los republicanos del Senado estatal de Indiana podrían dar al presidente de EE.UU., Donald Trump, un importante golpe político esta…

Los republicanos del Senado estatal de Indiana podrían dar al presidente de EE.UU., Donald Trump, un importante golpe político esta semana, y los votantes conservadores que los eligieron dicen que no les importa.

El Senado estatal se reunirá el lunes para iniciar un proceso de una semana en el que considerará nuevos mapas electorales para el Congreso que podrían darle al partido una victoria total en los nueve escaños de Indiana, aumentando las posibilidades del Partido Republicano de retener su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes de EE.UU. en las elecciones intermedias del próximo año.

La forma en que transcurra la semana pondrá a prueba la afirmación del presidente protempore del Senado, Rodric Bray, de que el partido no tiene suficientes votos para aprobar nuevos mapas, a pesar de contar con una supermayoría de 40-10.

Trump y sus aliados políticos han convertido la votación del Senado estatal de Indiana en una prueba de lealtad con consecuencias dramáticas; el presidente ha prometido usar su poder político para destituir a quienes no sigan sus deseos en futuras primarias, y varios grupos pro-Trump e influyentes conservadores insisten en que apoyarán esos esfuerzos.

Pero esas promesas no parecen estar generando ningún tipo de apoyo significativo de base conservadora para la redistribución de distritos en Indiana. CNN visitó la semana pasada localidades en varias partes del estado y descubrió que muchos votantes republicanos —incluidos seguidores de Trump desde hace tiempo— reciben el debate sobre la redistribución con indiferencia.

Muchos son como John Badger XIV, propietario de una tienda de dulces de 106 años en la ciudad natal de Bray, Martinsville, y miembro republicano del concejo municipal, no se opone a la postura de Trump, pero tampoco le da mucha importancia.

“No estoy en contra de Trump”, dijo, añadiendo que apoya al presidente en aranceles y economía. “Pero no hay necesidad de rehacer los mapas ahora. No me molestará si lo hacen, pero no creo que sea lo correcto. Solo pienso que debería quedarse como está y dejarlo pasar”.

En cuanto a las amenazas de Trump de destituir a Bray en una primaria de 2028, Badger dijo que hay pocas probabilidades de que tenga éxito.

“Él es muy querido”, afirmó. “Creo que Rod está haciendo un gran trabajo allá arriba”.

La resistencia a las exigencias de Trump en Indiana podría representar la inclinación de algunos votantes republicanos a querer independencia frente a lo que dicta Trump para el partido, que recientemente perdió dos importantes carreras para gobernador y ha mostrado retrocesos en elecciones especiales. Esto sucede después de que la Cámara de Represenatntes forzara la mano de Trump para divulgar los archivos de Jeffrey Epstein, y de que una aliada de largo tiempo, la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, rompiera drásticamente con el presidente y luego anunciara su dimisión.

En la lucha por la redistribución de distritos en Indiana, grupos externos—incluidos el conservador Club for Growth dirigido por el excongresista de Indiana David McIntosh; Turning Point USA, fundada por Charlie Kirk, y una nueva organización encabezada por el veterano operador republicano de Indiana Marty Obst y veteranos de las campañas de Trump—han pasado meses presionando a los senadores republicanos, incluso con anuncios que exhortan a los constituyentes a contactar a legisladores clave. Muchos senadores estatales dicen que también han enfrentado amenazas violentas, incluyendo intentos de agresiones y amenazas de bomba en sus casas o negocios.

Pero la falta de votantes reales motivados por el tema quedó claramente demostrada el viernes en el Capitolio estatal de Indiana, donde un mitin de Turning Point USA a favor de la redistribución, con la presencia del gobernador, Mike Braun, y programado poco antes de que la Cámara estatal aprobara los nuevos mapas con una votación de 57-41, solo reunió a unas 100 personas, muy lejos de las multitudes enormes que han llenado el Capitolio en manifestaciones organizadas por demócratas para oponerse a los nuevos mapas.

Antes de la votación esperada en el Senado la próxima semana, CNN habló con unos 50 votantes de los distritos de cuatro senadores estatales republicanos. Dos de ellos, los senadores Jean Leising y Greg Walker, se oponen a los nuevos mapas, mientras que la senadora Cyndi Carrasco no se ha pronunciado públicamente, pero se espera que vote a favor de los nuevos mapas. Mientras tanto, Bray ha estado en la mira de Trump, quien ha amenazado con apoyar a un rival en las primarias de 2028, y Braun, quien públicamente ha sugerido apoyar un desafío al puesto de Bray como líder del Senado.

Esas conversaciones subrayaron dos realidades políticas: los republicanos de base en este estado profundamente conservador generalmente no se han decepcionado de Trump. Pero tampoco se apresuran a luchar por él, y no creen que este tema vaya a ser lo principal cuando emitan sus votos en una primaria del Senado estatal.

Destituir a Bray por su postura sobre la redistribución de distritos “sería ridículo”, dijo Debbie Myers, una republicana que es copropietaria de Berries & Ivy, una tienda de artículos para el hogar en Martinsville.

“Es ridículo sacar todo este asunto, pero es lo que quiere el presidente”, dijo. “Está mal, y es un desperdicio de dinero y del tiempo de estas personas, y no creo que debería haber sucedido”.

Myers dijo que cree que Bray —quien ha insistido en que no hay suficientes votos republicanos en el Senado para aprobar nuevos mapas— está “siendo muy honesto” sobre la realidad política.

“Su papá le enseñó bien”, dijo, refiriéndose al padre de Bray, Richard, quien fue senador estatal. “Estaba preparado para el trabajo cuando entró. Y creo que solo está diciendo lo obvio. Él conoce sus números. Está diciendo: ‘No tenemos los números’”.

Karen Luther, quien trabaja en Fables & Fairy Tales, una librería infantil, dijo que es una republicana conservadora que apoya a Trump aunque él “no es un Boy Scout”. No se opone a la redistribución de distritos, porque dijo que la ve como un “toma y daca” en todo el mapa político.

“Todos actúan como si esto fuera algo terrible. Todos los partidos lo han hecho. Los demócratas entran, intentan hacerlo. Los republicanos, intentan hacerlo”, dijo. “Probablemente deberían simplemente prohibirlo por completo, o simplemente callarse y dejar que cada uno lo haga cuando le toque”.

Aun así, dijo, la redistribución de distritos “no es algo que realmente te emocione”, dijo.

“No, no estoy toda alterada”, dijo.

Sin embargo, dijo que tenía sentimientos mucho más fuertes sobre el presidente del Senado.

“Rod Bray ha hecho un buen trabajo. No querría deshacerme de él”, dijo. “Parece un hombre de integridad y honor. Es cristiano… Por lo que puedo ver, trata de hacer lo correcto. Es difícil. No puedes complacer a todos”.

Un tema que surgió en entrevistas con votantes de Indiana de todas las tendencias políticas son las amenazas violentas que algunos senadores estatales dicen que han enfrentado. Muchos votantes que hablaron con CNN dijeron que no querían ser identificados porque temían que opinar sobre el tema también los expusiera a amenazas.

“No quiero quedar atrapado en algo feo”, dijo un gerente de tienda en Southport, en el distrito de Carrasco. “Da miedo, lo que ves en las noticias”.

Leising, una republicana conservadora, de 76 años, del sureste de Indiana que fue elegida por primera vez al Senado en 1988, ha sido una de las críticas más duras de las tácticas empleadas por los aliados de Trump. Dijo que su nieto, de 14 años, recibió anuncios digitales criticándola.

Ella se opone a la redistribución de distritos en parte, dijo en un comunicado, porque solo una pequeña fracción de sus electores que la han contactado apoyan nuevos mapas. Es un sentimiento que otros senadores estatales, incluida Vaneta Becker, de Evansville, han compartido con CNN.

El senador Kyle Walker, un republicano moderado de los suburbios del noreste de Indianapolis que también se opone a la redistribución, dijo de manera similar que sus electores están en general en contra de los nuevos mapas, y anunció esta semana que no buscará la reelección en 2026.

En Greensburg, en el corazón del distrito de Leising, las amenazas violentas que, según Leising, ha enfrentado eran a menudo la primera preocupación que mencionaban los votantes cuando se hablaba de redistribución.

“Todos están realmente preocupados por el ambiente”, dijo Catherine Chmiel-Goetzinger, quien administra una galería de arte en Greensburg. “Se ha llegado a un punto en que hasta una republicana está recibiendo ese tipo de atención, solo por hacer su trabajo. Los asesinatos de funcionarios estatales en Minnesota fueron horribles, el asesinato de Charlie Kirk fue horrible. Es que no hay necesidad de eso. Da miedo. Es muy aterrador”. Jonas Brock, quien trabaja en una tienda de artículos para las fiestas en Greensburg, dijo que apoya a Trump, pero no está interesada en la lucha por la redistribución de distritos.

“Personalmente, realmente no me importa. Estoy cansada de escucharlo. Simplemente no creo que sea tan importante, con todo lo demás que está sucediendo en el mundo”, dijo.

Ella se rió cuando le preguntaron si el asunto ha cambiado la forma en que piensa sobre Trump. “No, no”, dijo.

Aun así, Brock dijo que tendría presente la postura de Trump en las futuras elecciones. Y otros republicanos dijeron que, aunque la redistribución de distritos podría no ser decisiva, es algo que considerarían al pensar en las primarias del Senado estatal.

Chris Robbins, quien es dueño de una tienda de artículos deportivos en Greensburg, dijo que separarse de Trump en el tema de la redistribución de distritos, como lo ha hecho Leising, “me haría mirar a otra persona”.

“He votado por ella en el pasado. Tienes que mirar el panorama general”, dijo. “Quiero decir, esa es la razón por la que votamos por Trump, por su agenda”.

