¿Por qué los expertos legales ven “lagunas” en la insólita demanda de Trump contra la BBC por US$ 10.000 millones?

Hasta este año, era inaudito que un presidente de EE.UU. en funciones demandara a un medio de comunicación. En solo unos meses, el presidente Donald Trump ha logrado que parezca algo normal.

Trump ha demandado a The Wall Street Journal, The New York Times y ahora a la BBC, presentando la demanda en Florida cada vez y alegando difamación en cada caso.

Sin embargo, detrás de las millonarias cifras de estas demandas, el sustento legal es cuestionado. Diversos expertos jurídicos consultados por CNN coinciden en que estas denuncias presentan serias debilidades técnicas, sugiriendo que el verdadero objetivo de Trump no es ganar en los tribunales, sino generar un impacto publicitario en su base de seguidores.

La más reciente demanda, presentada esta semana contra la BBC, alega que una mala edición de un documental preelectoral fue un intento difamatorio de influir en los votantes estadounidenses, a pesar de que el documental no se emitió en Estados Unidos.

La demanda “no tiene ningún fundamento jurídico, ni por difamación ni por motivos jurisdiccionales”, afirmó Bob Corn-Revere, asesor jurídico principal de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión.

“No es más que el más reciente intento del presidente de intimidar a los medios de comunicación que considera adversarios de su Gobierno”, afirmó.

El patrón es evidente: Trump acapara inmediatamente los titulares por emprender una batalla legal, lo que le hace parecer que está tomando medidas audaces para combatir las fechorías de los medios de comunicación, y deja a algunos de sus seguidores esperando un fallo multimillonario que dañe a un supuesto adversario.

Abogados especializados en medios de comunicación han revisado la demanda y le han encontrado muchos puntos débiles, por lo que podría no prosperar.

Dylan McLemore, que estudia derecho de los medios de comunicación y enseña en la Universidad de Oklahoma, dijo a CNN: “La decisión de presentar la demanda en Florida se remonta a la pregunta central de todas las demandas por difamación del presidente contra las empresas de medios de comunicación: ¿las presenta para ganar en los tribunales o para crear titulares y enfriar el discurso crítico de la prensa?”.

McLemore y otros expertos en derecho de los medios de comunicación expresaron su escepticismo sobre la demanda contra la BBC, a pesar de que la cadena británica ya ha admitido un error de edición y se ha disculpado por ello.

“Una disculpa no es una admisión de culpa”, dijo McLemore. “De hecho, en los casos de difamación, el demandado puede argumentar que la disculpa pública reduce el daño al demandante”.

El caso se refiere a una emisión de octubre de 2024 de la serie documental “Panorama” de la BBC. Un episodio sobre la campaña de reelección de Trump unió dos partes diferentes del discurso de Trump del 6 de enero de 2021 para que pareciera que le había dicho a la multitud que caminaría con ellos hasta el Capitolio y “lucharía con uñas y dientes”.

En el discurso real, sus exhortaciones a “luchar” estaban separadas de su sugerencia de ir al Capitolio para “animar a nuestros valientes senadores y congresistas”.

El programa de la BBC debería haber hecho evidente la edición a los espectadores, tal vez con un efecto de flash blanco, una técnica de edición habitual.

Pero la mala edición no llamó la atención en el momento en que el documental se estrenó en televisión. Solo se dio a conocer este otoño, cuando se filtró a un periódico británico un memorando de un antiguo asesor de la BBC sobre las deficiencias editoriales.

Trump y sus aliados han utilizado la mala edición para ejercer presión política sobre la BBC y cuestionar el papel clave de Trump en la incitación a la insurrección del 6 de enero.

Sin embargo, “varios jueces estadounidenses han señalado que las repetidas exhortaciones del presidente Trump a ‘luchar’ y ‘detener el robo’ fueron fundamentales para que se produjeran los disturbios”, afirmó el abogado especializado en medios de comunicación con sede en Londres Mark Stephens en un mensaje de correo electrónico.

Esas expresiones, “junto con la exhortación a sus seguidores a recorrer la Avenida Pensilvania (aunque de forma pacífica), podrían interpretarse como una incitación a cometer actos ilegales inminentes”. Y eso es, “en esencia”, lo que la BBC transmitió en el documental, afirmó Stephens. “De hecho, los jueces estadounidenses ya han hecho esas caracterizaciones en muchos juicios”.

La BBC afirmó este martes que se defenderá contra la demanda de Trump.

El grupo de libre expresión PEN America calificó la demanda como “una estratagema coercitiva para globalizar sus amenazas internas a una prensa libre e independiente y para enfriar la información en el extranjero”.

“El titular del análisis jurídico de todas estas demandas tiene que ser lo extraordinariamente protectora que es la Primera Enmienda con los medios de comunicación en los casos de difamación que involucran a figuras públicas”, declaró a CNN RonNell Andersen Jones, profesora de Derecho de la Universidad de Utah.

En el caso de la BBC, “muchos han señalado que esta edición no estuvo a la altura del periodismo de excelencia; de hecho, la propia BBC lo ha admitido, y la denuncia de Trump hace hincapié en las críticas internas y externas a las que se ha enfrentado la BBC. Son hechos negativos”, afirmó.

Pero la disculpa de la BBC no tiene importancia en un tribunal: “Trump debe demostrar que era consciente de la falsedad o que ignoró imprudentemente la verdad”, afirmó Jones.

Y “el listón para demostrar la malicia real en la edición de noticias es muy alto”, añadió McLemore.

Ambos profesores predijeron una batalla legal por la decisión de Trump de presentar una demanda en Florida.

Según la BBC, no televisó ni retransmitió el documental en Estados Unidos. La denuncia de Trump sugiere que algunos floridanos vieron la emisión británica a través de una red privada virtual, aunque no cita ningún ejemplo concreto de alguien que lo haya hecho.

“Si los habitantes de Florida se vieron realmente afectados por este documental y de qué manera lo hicieron será el verdadero eje central de la acción”, afirmó Andersen Jones.

Es probable que la BBC solicite que se desestime el caso de inmediato por motivos jurisdiccionales.

El lugar también es importante, ya que la demanda reclama US$ 10.000 millones en concepto de daños y perjuicios, una “cifra difícil de sostener en cualquier demanda por difamación”, añadió Andersen Jones. “Es una cifra ridículamente difícil de sostener sin demostrar claramente que hubo una audiencia real. La lucha por esto será importante”.

Trump suele aceptar las disputas con los principales medios de comunicación, aunque la historia reciente demuestra que, cuando los demandados optan por litigar en lugar de llegar a un acuerdo con él, los tribunales tienden a ponerse del lado de la Primera Enmienda.

El Instituto Internacional de Prensa afirmó el martes que la demanda de la BBC “es claramente desproporcionada y su carácter excesivamente punitivo está en consonancia con los intentos de Trump de atacar a los medios de comunicación —incluidos los que se encuentran fuera de las fronteras de Estados Unidos— que informan de forma crítica sobre la Administración”.

Scott Griffen, director ejecutivo del instituto, afirmó que la demanda “pretende ser una advertencia para los medios de comunicación de todo el mundo”.

