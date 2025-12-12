Por qué los aficionados están “asombrados” por los precios “exorbitantes” de las entradas de la Copa Mundial 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a solo seis meses de comenzar, los aficionados deberían estar entusiasmados por…

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a solo seis meses de comenzar, los aficionados deberían estar entusiasmados por ir a ver jugar a su selección nacional en Norteamérica el próximo verano. Pero, tras el inicio de la fase más reciente de venta de boletos esta semana, asistir podría costar mucho más de lo esperado: una entrada para la final supera ya los US$ 4.000.

Estos precios han provocado la indignación de los aficionados de todo el mundo, ya que algunos de los aficionados más fieles del fútbol se han visto excluidos del torneo por los elevados precios.

La ola de críticas se ha producido después de que la FIFA asignara boletos a las asociaciones nacionales de los equipos participantes el jueves, en lo que el organismo rector denomina la asignación de la Asociación Miembro Participante (PMA, por sus siglas en inglés).

Básicamente, permite a las federaciones individuales vender boletos a sus aficionados más fieles, que se clasifican a través de grupos de seguidores o programas de fidelidad.

Muchos de estos apasionados fans, que llevan años siguiendo a su equipo, se enfrentan ahora a un dilema: desembolsar el dinero o ver el partido desde casa y ahorrar en su cuenta bancaria.

Football Supporters Europe (FSE), un grupo que representa los intereses de los aficionados, dijo que estaba “sorprendido por los precios exorbitantes de las entradas impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles”.

Pidió a la FIFA que detuviera la venta de entradas “hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural de la Copa Mundial”.

De acuerdo con la declaración de la FSE y la información de que disponen, un aficionado fiel tendría que pagar al menos US$ 6.900 para seguir a su equipo desde el primer partido de la fase de grupos hasta la final. La FSE afirma que eso es “casi cinco veces más” que durante la anterior Copa del Mundo en Qatar.

Los fans no solo tienen que preocuparse por el precio de las entradas, sino también por los gastos de viaje y alojamiento.

El temor es que aquellos que han dedicado años a seguir a sus selecciones nacionales no estén presentes en el torneo, perdiendo ante aquellos que pueden permitirse pagar lo que sea necesario. Eso podría tener un efecto dominó en el ambiente de los partidos que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá el año que viene.

Tomemos como ejemplo a los aficionados en Inglaterra.

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) compartió el jueves la estructura de precios con sus grupos de aficionados más fieles, y el boleto más barato para el partido con el que debuta Inglaterra, contra Croacia, cuesta US$ 265.

Si Inglaterra llega a la final, la entrada más barata costaría a los aficionados US$ 4.185, y la más cara, US$ 8.680.

Para complicar aún más las cosas a los aficionados, se espera que paguen los boletos a principios de 2026.

La Asociación de Aficionados al Fútbol (FSA, por sus siglas en inglés), que representa a los aficionados al fútbol en Reino Unido y Gales, afirmó que los precios eran “demasiado elevados para muchos fans”.

“Todo lo que temíamos sobre la dirección que la FIFA quiere dar al fútbol se ha confirmado; (el presidente de la FIFA) Gianni Infantino solo ve la lealtad de los aficionados como algo que se puede explotar para obtener beneficios”, añadió la FSA.

La FIFA ya ha lanzado dos fases de venta de entradas, pero ambas fueron antes de que se confirmara el sorteo y el calendario de partidos a principios de este mes. Esto significa que es la primera vez que los aficionados pueden solicitar boletos para los partidos en los que saben que jugará su equipo.

El organismo rector lleva mucho tiempo presumiendo de que esta será una Copa del Mundo accesible para los aficionados, y ha confirmado que habrá cuatro categorías de entradas, siendo las más baratas las de US$ 60 para los partidos de la fase de grupos.

Sin embargo, esas entradas más baratas no se han puesto a disposición de las federaciones nacionales, lo que significa que los fans más fieles tendrán que pagar más para asegurarse de ver jugar a su equipo.

CNN Sports se ha puesto en contacto con la FIFA para solicitar sus comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

Los aficionados que no cumplan los requisitos para la asignación de la PMA también pueden solicitar entradas para partidos individuales a través del sorteo aleatorio, que también se abrió el jueves.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, no habrá un precio fijo para los partidos de la fase de grupos, sino que cada partido tendrá un precio de acuerdo con la demanda. Esto significa que los aficionados de diferentes países pagarán precios diferentes por los partidos de la misma fase del torneo.

“Se trata de una traición monumental a la tradición de la Copa Mundial, que ignora la contribución de los aficionados al espectáculo que supone”, añadió FSE.

Dado que los aficionados son el alma del fútbol, ya está aumentando la presión sobre la FIFA para que la Copa del Mundo del año que viene sea más accesible para todos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.