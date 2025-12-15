Por qué la minería ilegal del oro está desplazando a la cocaína como favorita de los traficantes en América Latina

Los ataques con drones del Gobierno de Trump contra embarcaciones que supuestamente traían drogas ilícitas a Estados Unidos se producen…

Los ataques con drones del Gobierno de Trump contra embarcaciones que supuestamente traían drogas ilícitas a Estados Unidos se producen en medio de una explosión en la cantidad de cocaína producida en Colombia y Perú.

Pero hay un nuevo factor —letal— que está impulsando la producción, especialmente en Perú: la relación entre el cultivo de coca y la minería de oro ilegal.

Es una combinación tóxica que está enriqueciendo a bandas criminales y funcionarios corruptos, mientras el precio del oro alcanza nuevos máximos en los mercados mundiales. Y está echando raíces en otros estados, incluidos Ecuador, Brasil y Venezuela.

En julio, el entonces canciller de Perú, Elmer Schialer, dijo que la economía del oro ilegal en Perú era siete veces mayor que el comercio de cocaína.

Colombia ha sido tradicionalmente el epicentro del cultivo de coca en Sudamérica. Pero la producción de cocaína se disparó en Perú, donde se produjeron más de 800 toneladas el año pasado, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El cultivo de coca se ha extendido desde áreas montañosas remotas a las tierras bajas de Perú, una vasta extensión de terreno que colinda con Brasil y Colombia, donde prosperan nuevas variantes.

La región de Ucayali ha visto el mayor aumento en el cultivo de coca, así como pistas de aterrizaje clandestinas y rutas de salida de drogas, según un informe reciente de Amazon Watch elaborado por Ricardo Soberón, exdirector de Devida, la agencia oficial peruana que combate el flujo de drogas ilegales.

Una investigación realizada el año pasado por el grupo Mongabay identificó 128 pistas de aterrizaje clandestinas abiertas en la selva a lo largo de seis regiones peruanas, algunas rodeadas de plantaciones de coca.

La pandemia de covid-19 desencadenó una expansión exponencial de la minería ilegal de oro y la producción de coca, según Dan Collyns, un escritor especializado en crimen organizado en la región amazónica.

La policía imponía un confinamiento estricto, dando rienda suelta a grupos de crimen organizado para expandir su control territorial, en particular en áreas remotas. Y el confinamiento significó que muchos peruanos, más del 70 % de los cuales trabajan en la economía informal, se vieron obligados a buscar ingresos alternativos, a menudo en ocupaciones ilegales, dijo Collyns.

Tradicionalmente, según Collyns, los productores peruanos han trabajado principalmente con cárteles mexicanos para enviar la droga procesada desde la costa pacífica de Perú. Varios ataques estadounidenses han tenido como objetivo embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en el Pacífico, pero la gran mayoría de la cocaína peruana está destinada a Europa, según un exministro del Interior peruano, Rubén Vargas.

El nexo entre el cultivo de coca y la minería ilegal de oro está ofreciendo un camino más rápido hacia la riqueza para las empresas criminales en toda la región amazónica — desde Perú y Ecuador hasta Colombia y Venezuela. Es lo que se conoce como narco-minería, según Collyns.

La ventaja es sencilla.

La cocaína es ilegal desde su cultivo hasta su venta en las calles. Gran parte del oro peruano se extrae de forma ilícita pero, una vez refinado, es indistinguible del metal legítimo y su origen es imposible de rastrear.

“Las organizaciones criminales han descubierto que la minería ilegal de oro es un activo más seguro y lucrativo en el que pueden invertir dinero del narcotráfico y, a su vez, lavar los activos más fácilmente,” según Collyns, autor del próximo libro “Blood Gold: The Shocking True Story of the Amazon Gold Rush”.

Las bandas utilizan “las mismas rutas de contrabando, logística, insumos precursores como el diésel, y aprovechan su control territorial para explotar los recursos disponibles: oro, coca, madera,” añadió.

A lo largo de la frontera amazónica de Perú con Colombia, disidentes del grupo guerrillero colombiano FARC controlan la producción y distribución. Mientras que a lo largo de la frontera más extensa de Perú con Brasil, “el Comando Vermelho (Comando Rojo), uno de los grupos delictivos más poderosos de Brasil, se ha establecido,” según Collyns.

“Inicialmente, alrededor de 2021, vimos cómo competía por el control de la zona trifronteriza de Perú, Brasil y Colombia. Actualmente, sabemos que gestiona cultivos ilícitos de coca en Ucayali, lo que conlleva prácticas violentas en la región, pero también controla operaciones mineras y la ‘seguridad’ en Madre de Dios”, dijo Pamela Huerta, periodista de investigación del proyecto Amazon Underground.

Vargas, el exministro del Interior, dijo a CNN: “El Comando Rojo se ha enganchado a estas dos mercancías de la economía ilegal y está tratando de controlar las rutas y los centros de producción”.

Ahora está enviando cocaína a Brasil para abastecer el mercado allí, que crece rápidamente, y mientras tanto avivando lo que Vargas llama el peor aumento del crimen en la historia de Perú.

Más al este, a través de la cuenca amazónica, las bandas colombianas están trabajando con grupos venezolanos tanto en minería ilegal como en el tráfico de cocaína.

Según el grupo de expertos global Crisis Group, hay “minería ilegal descontrolada” en las regiones del sur de Venezuela, Amazonas y Bolívar, “fortaleciendo a las empresas criminales venezolanas, grupos guerrilleros colombianos y élites corruptas”.

Crisis Group estima que Venezuela alberga ahora más del 30 por ciento de los sitios de minería ilegal en la cuenca del Amazonas.

“En algunos casos, miembros de las fuerzas armadas han asumido el control exclusivo de los yacimientos para su propio enriquecimiento personal”, según un informe reciente de Crisis Group. Las bandas colombianas y los sindicatos venezolanos conocidos como sistemas operan en la región e incluso han comenzado a expandirse hacia la vecina Guyana, dice.

“Las rutas de narcotráfico en el sur de Venezuela atraviesan el mismo terreno selvático remoto, y las ganancias del comercio de narcóticos a menudo se lavan a través de inversiones en la industria del oro”.

Ecuador también ha visto un aumento de delitos relacionados con minas de oro ilegales cerca de la frontera peruana, mientras que una despiadada banda peruana que se autodenomina Guardianes de la Trocha dirige una red de extorsión en minas ilegales.

A principios de este año, supuestamente los Guardianes asesinaron a tiros a Ana Denisse García Solsol, una figura prominente en el pueblo peruano de La Pampa. Los fiscales locales creen que fosas comunes contienen los cuerpos de más de 100 personas asesinadas por el grupo.

Frente a estas poderosas bandas y vastas extensiones de bosque sin vigilancia, los esfuerzos de erradicación y las investigaciones penales son esporádicos.

El Ministerio del Interior de Perú dice que erradicó unas 27.000 hectáreas de cultivo de coca en los primeros nueve meses de este año. Pero la erradicación también ha agravado la deforestación al empujar el cultivo a zonas más remotas, dijo Soberón.

“La deforestación en la Amazonía peruana, el envenenamiento de sus ríos y la pérdida de flora y fauna silvestre, además del impacto en las comunidades que han vivido ancestralmente en estos territorios, son irreversibles a estas alturas”, dijo Huerta a CNN.

La política volátil y fracturada de Perú, así como la corrupción generalizada, han agravado la situación. Ha habido más de una docena de ministros del Interior en los últimos cinco años.

A menudo, la tala y minería ilegales son resultado de la concesión corrupta de licencias y permisos por parte de funcionarios públicos electos y altos burócratas, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

“El resultado es una seguridad interna débil y una falta de continuidad en la aplicación de la ley. Al mismo tiempo, lobbies dentro del impopular Congreso de Perú favorecen la minería ilegal de oro”, dijo la escritora Collyns.

Parte de los ingresos de esos negocios están llegando a la política peruana de cara a las elecciones del próximo año.

Vargas, el exministro del Interior, coincide en que la respuesta a la minería ilegal está contaminada por sus vínculos con el sistema político.

Además, dijo, “la lucha contra las drogas ha sido abandonada” en las regiones donde el consumo es más alto, incluyendo Europa y Brasil.

“Están convirtiendo a los países productores en terreno fértil para los grupos criminales transnacionales.”

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.