Por qué el nuevo informe del Inspector General sobre “Signalgate” es un desastre para Pete Hegseth

La credibilidad del secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha recibido un golpe demoledor tras la publicación del esperado informe del Inspector General (IG). Este documento oficial confirma los graves fallos de seguridad relacionados con el uso de la aplicación Signal, donde Hegseth compartió planes militares altamente confidenciales a principios de año, un escándalo conocido como “Signalgate”. La revelación no solo agrava la “mala semana” del secretario, sino que pone en tela de juicio su manejo de información sensible en el Departamento de Defensa.

Hegseth dijo el miércoles que el informe era una “exoneración total”.

En realidad, ahora que lo hemos visto, es todo lo contrario.

En resumen, la investigación se centró en uno de los primeros escándalos de la segunda administración del Gobierno de Trump, a menudo denominado “Signalgate”. En marzo se reveló que Hegseth había compartido detalles operativos de los inminentes ataques contra los rebeldes hutíes de Yemen en la aplicación no clasificada. Se suponía que la información solo debía compartirse con otros altos funcionarios de la administración, pero el entonces asesor de seguridad nacional de Trump había añadido de manera inadvertida al editor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, al chat.

Hegseth se ha defendido afirmando que nunca compartió información clasificada en la aplicación. Pero ese argumento siempre ha sido un poco falaz, y el informe del IG lo deja muy claro.

Aunque el informe del IG no establece si la información era clasificada en ese momento —señala que Hegseth tenía la capacidad de desclasificarla a su antojo—, básicamente concluye que debería haberlo sido, dada lo sensible de la naturaleza de la información.

Y quizás lo más importante de todo es que concluye que Hegseth infringió las normas al utilizar Signal y que esta infracción puso en peligro tanto la misión como a las fuerzas armadas estadounidenses.

Para subrayarlo: un secretario de Defensa puso en peligro a las fuerzas armadas estadounidenses en una acción militar de alto perfil al no proteger la información confidencial como debía.

Ningún estadounidense resultó herido y la misión parece haber sido un éxito. Pero el informe indica que eso fue a pesar de la imprudencia de Hegseth.

El informe señala que los detalles operativos que Hegseth compartió en el chat unas dos horas antes de los ataques coincidían en gran medida con la información contenida en un correo electrónico clasificado enviado por el comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) 15 horas antes. Ese correo electrónico estaba marcado como “SECRETO” y no podía divulgarse a países extranjeros, o “NOFORN”.

“Los detalles que el secretario introdujo en el chat incluían información del correo electrónico del USCENTCOM en la que se detallaban los tipos de aeronaves, las horas de despegue y las horas de ataque de la operación”, señala el informe. “Según la [guía de clasificación de seguridad] del USCENTCOM, los movimientos operativos de las aeronaves deben clasificarse como SECRETOS”.

En otras palabras, esta información fue clasificada 17 horas antes de los ataques, y era el tipo de información que aparentemente debería haber permanecido clasificada dos horas antes de los ataques, cuando Hegseth la compartió en Signal.

El informe admite que Hegseth podría haberlo desclasificado. Pero eso significaría que habría estado desclasificando información altamente sensible sobre un ataque de las fuerzas armadas antes de que se produjera dicho ataque.

Lo que nos lleva al punto quizás más condenatorio para Hegseth: que esta información, independientemente de su clasificación técnica, podría haber puesto en peligro la misión y a los soldados si hubiera caído en manos equivocadas.

El informe señala que Hegseth, en una declaración del 25 de julio ante el inspector general, afirmó que la conversación “no incluía detalles que pudieran poner en peligro a nuestras fuerzas armadas o la misión”.

Pero eso ponía a prueba la credulidad, dado el nivel de detalle que compartió. Y el informe del IG deja claro que no está de acuerdo.

La parte crucial:

“… Si esta información hubiera caído en manos de los adversarios de Estados Unidos, las fuerzas hutíes podrían haber sido capaces de contrarrestar a las fuerzas estadounidenses o reposicionar su personal y sus activos para evitar los ataques planeados por Estados Unidos”, afirma el informe. “Aunque estos acontecimientos finalmente no se produjeron, las acciones del secretario crearon un riesgo para la seguridad operativa que podría haber dado lugar al fracaso de los objetivos de la misión estadounidense y a posibles daños a los pilotos estadounidenses”.

También es importante destacar que, aunque Hegseth no compartió información técnicamente clasificada, infringió las normas. El IG afirma que “incumplió la Instrucción 8170,01 del Departamento de Defensa”, ya que utilizó su teléfono personal y compartió información no pública en la aplicación.

De hecho, Hegseth infringió las normas, y esa infracción puso en peligro “la seguridad de los pilotos estadounidenses”.

Es el tipo de cosa que, en otros tiempos, habría sido motivo de gran preocupación para los republicanos.

Cuando el tema era el servidor de correo electrónico privado de Hillary Clinton, su argumento central era que, independientemente de si realmente había ocurrido algo malo, Clinton había puesto en peligro la seguridad nacional.

“Esto suscita serias preocupaciones sobre si la secretaria Clinton comprometió secretos de seguridad nacional por lo que ella describe como una cuestión de ‘conveniencia’”, declaró en 2016 el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.

Y pocos defendieron este punto con tanta firmeza como el propio Hegseth.

Relacionó directamente las acciones de Clinton con el bienestar de quienes nos protegen.

“Las personas en las que confiamos para que hagan cosas peligrosas y difíciles por nosotros confían en una cosa de nuestra parte: que no seremos imprudentes con las cosas peligrosas que hacen por nosotros”, dijo Hegseth en 2016. “Esas son las implicaciones para la seguridad nacional de un servidor privado que no es seguro”.

Esta ni siquiera es la noticia más importante relacionada con Hegseth en este momento. Esa sería el doble ataque contra un presunto barco narcotraficante en el Caribe que mató a los supervivientes del primer ataque, un ataque que podría haber constituido un crimen de guerra.

Y es probable que Hegseth se beneficie del paso del tiempo. El Signalgate fue un asunto muy importante en su momento, pero la noticia se dio a conocer hace ya casi nueve meses. La Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump “apoya” a su secretario de Defensa tras la exclusiva de CNN sobre la versión clasificada del informe del organismo de control este el miércoles.

Pero para una persona que ya parece estar en una situación delicada, con algunos republicanos que incluso cuestionan su idoneidad para el cargo, el informe del IG es bastante ominoso.

