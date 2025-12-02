¿Por qué Costco está demandando al Gobierno de Trump?

Costco, el gigante minorista, demandó al Gobierno de Trump el viernes pasado. La demanda se centra en la acusación de…

Costco, el gigante minorista, demandó al Gobierno de Trump el viernes pasado. La demanda se centra en la acusación de que la administración se extralimitó en su autoridad al imponer aranceles generalizados este año. Costco no solo busca impugnar la legalidad de estos impuestos, sino que también exige la devolución de su dinero si la Corte Suprema decide finalmente anular los polémicos gravámenes.

El caso, que se debatió en la Corte Suprema el mes pasado, gira en torno a si el presidente Donald Trump tenía la autoridad legal para imponer aranceles citando una ley conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Trump utilizó esos poderes para imponer aranceles a la importación de hasta el 50 % a socios comerciales clave, como India y Brasil, y de hasta el 145 % a China a principios de este año. En total, los aranceles han costado a los importadores estadounidenses hasta US$ 90.000 millones a finales de septiembre, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Si los jueces determinan que Trump carecía de autoridad para imponer los aranceles, la pregunta entonces sería quién, además de las cinco pequeñas empresas que impugnan al Gobierno de Trump en el caso del Tribunal Supremo, tendría derecho a un reembolso y cómo funcionaría ese proceso. Como señaló la jueza Amy Coney Barrett durante las alegaciones orales del mes pasado, el posible proceso de reembolso podría ser “un desastre”.

En previsión de posibles reembolsos, muchas empresas han solicitado de forma privada a la CBP una prórroga para la fecha en que se considerarán definitivos sus pagos arancelarios, un proceso que podría tardar varios meses en completarse debido a la complejidad del código arancelario. Evitar que se liquide el pago arancelario facilita, en esencia, la posibilidad de obtener un reembolso en el futuro.

Entonces, ¿por qué Costco está adoptando un enfoque diferente y más contundente que está tan claramente en desacuerdo con la agenda del Gobierno?

Los abogados de Costco escribieron en la demanda presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional que al gigante mayorista, junto con muchos otros importadores, no se le garantiza automáticamente un reembolso si el Tribunal Supremo falla en contra del Gobierno de Trump.

Además, la demanda alegaba que la CBP había denegado múltiples solicitudes realizadas por Costco para finalizar los pagos arancelarios.

Trump, quien se refirió al caso en una publicación de Truth Social el mes pasado como “LA VIDA O LA MUERTE para nuestro país”, también podría tomar medidas para que a las empresas les resulte más oneroso obtener reembolsos, si llega el caso.

“Las consecuencias económicas de no respetar los aranceles legales del presidente Trump son enormes y esta demanda pone de relieve ese hecho”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, a la CNN en un comunicado.

Todo ello está empujando a Costco a hacer un esfuerzo adicional, aunque ello signifique convertirse en blanco de las críticas de la administración, según Marc Busch, profesor de la Escuela de Servicio Exterior de Georgetown que estudia política y derecho comercial.

“Es evidente que no están convencidos de que la Corte Suprema vaya a abordar siquiera el problema de las empresas que solicitan un reembolso o la organización por parte del Gobierno de un proceso sistemático para que eso ocurra”, afirmó, y espera que más empresas sigan el ejemplo de Costco.

Costco no especificó en la presentación cuánto le han costado a la empresa los aranceles impugnados. El mayorista no ha respondido a CNN.

La contundente demanda de Costco y sus críticas implícitas a los aranceles de Trump —alegando que se impusieron “de forma precipitada… provocando fluctuaciones en los mercados”— podrían poner a la empresa en una situación delicada con la Casa Blanca.

Amazon aprendió esta lección por las malas después de que, según se informa, planease mostrar cuánto contribuían los aranceles al precio de algunos artículos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo calificó de “acto hostil y político”, lo que provocó una caída de las acciones de la empresa. Después de que un furioso Trump llamó al fundador de Amazon, Jeff Bezos, el gigante del comercio electrónico dijo que no mostraría los aumentos de precios relacionados con los aranceles.

Desde entonces, Amazon y otros grandes minoristas han evitado en gran medida tomar medidas que pudieran provocar un enfrentamiento similar. También se han mantenido al margen en silencio mientras se desarrolla el caso de los aranceles, a pesar de que ellos también tienen, como mínimo, decenas de millones de dólares en juego en el resultado del caso.

Pero quedarse al margen también tiene un costo.

Si Costco no demandara al Gobierno de Trump, la empresa podría “encontrarse en una situación en la que los aranceles se declararan ilegales, pero aún así no pudiera recuperar su dinero”, afirmó Emil Stefanutti, director ejecutivo de Gaia Dynamics, una plataforma de cumplimiento normativo comercial basada en inteligencia artificial.

“Para una empresa de su tamaño, eso podría significar absorber costos muy elevados y potencialmente irrecuperables”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.