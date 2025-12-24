Por intentar ayudar a un niño, lo acusaron de un delito, estuvo en la cárcel y luego su caso fue desestimado

Para Mahendra “Mick” Patel, 2025 siempre será el año en que su vida se puso de cabeza. Lo que comenzó…

Para Mahendra “Mick” Patel, 2025 siempre será el año en que su vida se puso de cabeza.

Lo que comenzó como un mandado para su madre anciana en marzo se convirtió en una acusación de intento de secuestro, lo que obligó al padre de 57 años a abandonar su negocio inmobiliario y dejó a su familia desesperada por encontrar una manera de limpiar su nombre.

En lugar de prepararse para un verano lleno de vacaciones familiares y celebraciones, se sentó en una celda de Georgia dándole vueltas a una pregunta: ¿cómo lo que él percibió como un intercambio inocente entre dos desconocidos en una tienda Walmart podía convertirse en cargos por delitos graves?

Los encontronazos previos de Patel con la ley palidecieron en comparación con los meses de agitación que estaba a punto de experimentar. Ahora se había visto arrastrado a las filas de los estadounidenses que dicen haber sido acusados injustamente de un delito.

La mujer, Caroline Miller, de 26 años, iba sentada en el vehículo motorizado con su hijo de 2 años en su regazo, y otro niño mayor estaba sentado en la parte inferior. Mientras los dos adultos conversaban, el vehículo chocó contra un exhibidor de la tienda y Patel se dio cuenta de que el niño parecía estar a punto de caerse, tanto del vehículo como del regazo de su madre.

Lo que ocurrió después dejó a Patel y a Miller con interpretaciones distintas del encuentro.

Patel dijo que extendió la mano para asegurarse de que el niño no cayera. Mientras tanto, Miller afirmó que el hombre le quitó a su hijo del regazo cuando ella levantó la mano para señalar dónde estaba el Tylenol.

“Yo le dije: ‘No, no… ¿qué estás haciendo?’. Él lo jaló”, dijo Miller a WSB, afiliada de CNN en marzo. “Yo lo jalé de vuelta. Estábamos forcejeando”.

CNN ha intentado en varias ocasiones hablar con Miller. Cuando se le contactó por teléfono, su padre se negó a hacer comentarios.

“Ellos (los agentes de policía) dijeron: ‘tenemos una orden contra usted’, y eso fue todo; me llevaron a la cárcel”, dijo Patel.

Durante 47 días, Patel enfrentó procesos legales, falta de nutrición y amenazas violentas mientras permanecía detenido sin derecho a fianza, según contó.

Patel pasó de ser su propio jefe y miembro del consejo directivo de una organización global de voluntarios dedicada a ayudar a niños a pasar días y noches en la cárcel del Condado de Cobb, entre personas acusadas o condenadas por delitos violentos.

Su cuerpo sintió rápidamente la tensión de su nuevo entorno. Primero, no tuvo medicación para tratar su hipertensión durante varios días y perdió al menos 17 libras (unos 7,7 kilos) porque solo comía leche, arroz, frijoles y mantequilla de maní debido a la falta de opciones vegetarianas.

Con su esposa fuera de la ciudad por motivos de trabajo, sus dos hijas adultas viviendo en otros estados y su madre anciana, que no habla inglés, en casa sin saber que él estaba tras las rejas, ningún miembro de su familia lo visitó.

La detención no era algo nuevo para él. Ya había estado en prisión una vez y había trabajado para reconstruir su vida después.

En 2013, Patel se declaró culpable de cargos federales por conspiración tras utilizar contactos de su etapa como ingeniero en un plan para influir en un proceso de licitación de un proyecto informático con el sistema de escuelas públicas de Atlanta. También fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol hace dos décadas, según registros judiciales.

Cumplir seis meses en una prisión federal por los cargos de conspiración fue, según Patel, “una experiencia completamente aleccionadora” que lo llevó a centrarse en ampliar poco a poco su negocio inmobiliario, en lugar de perseguir “la próxima gran oportunidad en la vida”.

Esta vez fue muy diferente.

Se sentía como un boleto de ida a la cárcel sin promesa alguna de salir y el ambiente durante el encierro estuvo marcado por amenazas constantes contra su vida, que casi lo destrozaron.

Algunos detenidos amenazaron con golpearlo en las duchas y otros le exigieron dinero a cambio de su protección mientras estuviera en la cárcel, dijo Patel. Temiendo por su bienestar, dijo que contempló la posibilidad de solicitar custodia protectora, y otros reclusos le dijeron que a veces se despertaba por la noche gritando “¡quítate de encima!”.

Desde Texas, a cientos de millas de distancia, su mejor amigo desde hace casi 45 años no le permitió rendirse y le advirtió sobre el impacto que el confinamiento solitario podría tener en él.

“Le dije: ‘no lo hagas, te vas a volver loco’”, contó su amigo, Hasmukh Patel, sobre las llamadas telefónicas que compartieron durante ese tiempo.

Patel llenó sus días y semanas con meditación, leyendo textos religiosos como el Bhagavad Gita, uno de los textos más importantes del hinduismo. Incluso asistió a estudios bíblicos con otros reclusos, con la esperanza de que le ayudaran a reenfocar su mente mientras sostenía su inocencia.

A principios de mayo, casi dos meses después de su detención, Patel mantenía la esperanza de que una recopilación de los videos de seguridad de la tienda Walmart desmintiera la acusación que lo mantenía tras las rejas.

“No hay ningún forcejeo. Es… una fracción de segundo”, dijo entonces su abogada Ashleigh Merchant. “Definitivamente no hay lesiones, ni agresión, nada de eso”.

En las imágenes, sin audio y algo granuladas, presentadas por Merchant en una audiencia de fianza, se ve a Patel entrar a la tienda y finalmente encontrarse con Miller, que iba en el vehículo.

Aunque la espalda de Patel bloquea parte de la escena, el video muestra que ambos giran hacia un pasillo cuando el vehículo roza la esquina de un exhibidor. Luego, Patel toma brevemente algo entre sus brazos y lo eleva, mientras Miller parece extender la mano hacia atrás. Poco después, el niño vuelve a verse en el regazo de su madre y Patel da unos pasos alejándose. Miller hace un gesto hacia algún punto a lo lejos, y Patel camina fuera de cámara en esa dirección.

Unos seis minutos más tarde, el video muestra a Patel pagando su compra y saliendo de la tienda después de detenerse a hablar con un empleado durante más de 20 segundos.

Cuando se hicieron públicas las imágenes de seguridad, el escrutinio que Patel sentía se convirtió en apoyo. Ese día en el tribunal, fue puesto en libertad bajo fianza de US$ 10.000 y más de 90.000 personas habían firmado una petición declarando su inocencia.

Pasaron tres meses más cuando la batalla legal de Patel se detuvo abruptamente en agosto cuando los fiscales presentaron una moción para desestimar su caso, retirando efectivamente los cargos, según muestran los registros judiciales.

“Imagínese si no hubiera una cámara en este Walmart… ninguna prueba”, dijo Patel. “¿Qué habría pasado con mi vida, literalmente? El intento de secuestro conlleva cadena perpetua, 25 años… mis hijos nunca, mi esposa nunca me hubiera vuelto a ver otra vez”.

Al reflexionar sobre el caso, Merchant dijo anteriormente a CNN que atribuye la liberación de Patel únicamente a las imágenes de vigilancia de Walmart y advirtió sobre el trabajo policial apresurado.

“Nuestro sistema debe ser consciente de que personas inocentes son acusadas falsamente a diario y, sin policías dispuestos a investigar antes de precipitarse a juzgar, jueces dispuestos a liberar bajo fianza mientras se investiga y fiscales dispuestos a ofrecer transparencia con las pruebas, esto seguirá ocurriendo”, agregó la abogada.

CNN contactó al Departamento de Policía de Acworth para solicitar comentarios sobre la desestimación del caso.

“Hablamos de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario… Yo no creo en eso”, dijo Patel. “No lo creo ni por un segundo, porque una vez que te acusan, ni siquiera te condenan, tu vida se pone de cabeza”.

Patel y su familia pudieron descansar tranquilos cuando se retiraron los cargos, pero el daño ya estaba hecho. La acusación había llevado a muchas personas a condenarlo, incluida su propia comunidad del sur de Asia, y el recuerdo persiste.

Mientras estuvo en prisión, su familia “estaba perdida” por la carga de enfrentar a miembros de la comunidad y a desconocidos. Una sobrina de Patel tomó las llaves del auto de su padre y le pidió que evitara espacios públicos porque temía que alguien con malas intenciones confundiera a los hermanos, algo que ocurría habitualmente.

Otro de los hermanos de Patel, que vive en Misisipi, fue bombardeado con llamadas de personas de la estrecha comunidad del sur de Asia que sentían curiosidad por el incidente.

La atención pública negativa hacia su nombre dejó una huella en su negocio y en su labor benéfica. Sus inquilinos dejaron de pagar el alquiler, dijo Patel, y una organización comunitaria rompió sus vínculos con él al rescindir su membresía y destituirlo de su junta directiva.

“Nuestra vida ha cambiado drásticamente”, dijo reflexionando meses después de su liberación. “Vivíamos una vida tranquila con la familia… yo nunca estaba en internet… y ahora todo el mundo me conoce”.

“Mi historial siempre va a estar en internet, aunque el tribunal vaya a borrar todos mis antecedentes”, dijo.

Durante el verano, mientras su caso seguía pendiente en los tribunales, Patel asistió a bodas, compromisos y reuniones familiares de varios parientes y amigos. Pero esos momentos de alegría estuvieron empañados en parte por preguntas constantes y miradas insistentes.

Esos recordatorios han disminuido, dijo Patel, pero aún persisten. Cuando la gente se le acerca, Patel dice que mantiene la conversación breve y les anima a formarse su propia opinión buscando su caso en Google.

“No me importa realmente por qué me juzgue la gente”, afirmó. “Yo no vivo mi vida de esa manera”.

Y aunque ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que ha pasado, Patel ha decidido emprender acciones legales y reclamar US$ 25 millones por daños contra la ciudad de Acworth por difamación, calumnia, negligencia, detención ilegal, angustia emocional y más, según una notificación previa al litigio enviada a la ciudad en septiembre en la que expone su intención de demandar.

Según el código de Georgia, dicha notificación debe presentarse antes de interponer una demanda.

En el documento, Patel sostiene que el Departamento de Policía de Acworth impulsó una acusación acelerada, impidiéndole impugnar las imputaciones desde el inicio y dando lugar a una acusación formal basada en pruebas limitadas. Esas acciones retrasaron su acceso a una fianza y, en última instancia, prolongaron su permanencia bajo custodia, según la notificación.

El alcalde de Acworth, Tommy Allegood, y la Junta de Concejales de la ciudad revisaron la notificación en septiembre y votaron a favor de negar “toda y cualquier responsabilidad” relacionada con la demanda de Patel, según afirmó un abogado en nombre de los funcionarios de la ciudad en una carta enviada al abogado de Patel. En una declaración a CNN, Allegood declinó comentar el caso “debido al potencial de litigio” y compartió la carta de la ciudad.

Cuando Patel reflexiona sobre lo ocurrido aquella noche en Walmart, le resulta casi imposible separar sus acciones de su identidad y su origen cultural. Su herencia surasiática, profundamente arraigada en valores y enseñanzas religiosas, se centra en la creencia de que cuidar de los demás fortalece los lazos comunitarios.

“No diría que cambié mi comportamiento”, dijo. “Sería más cuidadoso. Pero conociéndome, siendo quien soy, ayudo a la gente”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.