¿Podría Ucrania realmente celebrar elecciones en los próximos 90 días?

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo esta semana que su país podría estar listo para celebrar elecciones en los próximos 60 a 90 días si se pudiera garantizar la seguridad, en un intento por responder a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que está usando la guerra con Rusia para aferrarse al poder.

Ante la creciente presión del presidente estadounidense para poner fin al conflicto, Zelensky dijo que estaba “listo para elecciones”, pero que la seguridad era una preocupación.

“¿Cómo se puede hacer esto bajo ataques con misiles contra nuestras fuerzas militares? La pregunta es: ¿cómo van a votar?”, dijo el martes.

“Estoy pidiendo, y ahora lo declaro abiertamente, que Estados Unidos, junto con nuestros colegas europeos, me ayude a garantizar la seguridad para las elecciones”.

Zelensky fue elegido por amplia mayoría en las elecciones presidenciales de abril de 2019 y disolvió el Parlamento cuando asumió el cargo un mes después. Su partido, Servidor del Pueblo, obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias de julio de ese mismo año.

Menos de tres años después, en febrero de 2022, Rusia lanzó su invasión a gran escala y la popularidad de Zelensky se disparó: encuestas señalaron que el 90 % de los ucranianos decía confiar en él. Aunque su aprobación está hoy bastante por debajo de los niveles de 2022, se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.

La respuesta corta: la ley marcial las prohíbe.

Ucrania tenía previsto celebrar elecciones presidenciales en 2024, pero se declaró la ley marcial tras la invasión a gran escala de Rusia para permitir que el país resistiera el avance de las fuerzas rusas y, desde entonces, se ha extendido en incrementos de 90 días mediante decretos presidenciales.

Zelensky y otros funcionarios ucranianos han dicho repetidamente que las elecciones se celebrarán una vez termine la guerra y se puedan cumplir los estándares internacionales de votación.

Es un momento delicado en las negociaciones de paz. Ucrania se prepara para presentar sus revisiones a un plan de paz impulsado por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

Un plan de paz inicial de 28 puntos, criticado por favorecer ampliamente las demandas maximalistas de Rusia, se redujo a 20 puntos, pero el tema clave del territorio sigue sin resolverse.

Zelensky enfrenta una presión continua y creciente de Trump para hacer concesiones, y este parece ser uno de los frentes que el presidente estadounidense está usando.

En lugar de ceder ante la presión, el nuevo planteamiento de Zelensky parece orientado a resaltar la necesidad de garantías de seguridad y usar esto para presionar a Estados Unidos a lograr que Rusia acepte un alto el fuego provisional.

Llamar ilegítimo a Zelensky y cuestionar su mandato ha sido una de las bases de la propaganda rusa desde 2024, cuando debía finalizar el mandato del presidente ucraniano. Esta narrativa ya había aparecido antes en comentarios de funcionarios del gabinete estadounidense. Ahora, Trump acusa a Zelensky de usar la guerra para evitar elecciones.

Defensores de elecciones señalan que el historial de interferencia de Rusia hace aún más importante celebrar comicios cuando puedan cumplir los estándares internacionales.

“Se trata de la reputación y la legitimidad del Estado ucraniano tal como es. Sin legitimidad, este Estado no sobrevivirá, porque Rusia destruirá nuestra reputación y entonces seremos un Estado fallido”, dijo Olha Aivazovska, del grupo de reforma electoral Opora Civil Network.

Algunos analistas, sin embargo, dicen que celebrar elecciones ahora provocaría un importante limbo político, y el caos es precisamente donde Rusia prospera.

Mientras Ucrania siga bajo ley marcial, no existe un marco normativo para celebrar elecciones. Zelensky ha dicho que pedirá cambios a la ley, pero los desafíos prácticos y logísticos seguirían siendo enormes.

Con más de 5,9 millones de refugiados en el extranjero, según la ONU, y 4,4 millones de personas desplazadas dentro del país, según el Gobierno, actualizar y verificar los registros electorales sería una tarea gigantesca.

La guerra también ha causado un daño enorme a la infraestructura electoral. Solo el 75 % de los centros de votación de Ucrania están actualmente operativos, según Serhiy Dubovyk, subdirector de la Comisión Electoral de Ucrania, quien habló con CNN antes de los últimos comentarios de Zelensky.

Casi 1 millón de ucranianos están sirviendo en las Fuerzas Armadas, muchos en las líneas del frente, y es difícil ver cómo podrían votar sin una interrupción garantizada de los combates.

Dubovyk dijo que cumplir los estándares internacionales para una elección libre y justa en Ucrania requeriría seis meses de preparación. Si se celebran antes, “es imposible garantizar plenamente el cumplimiento de todos los estándares internacionales”, afirmó.

Ucranianos entrevistados por Reuters tras los comentarios del presidente fueron bastante unánimes: enfocarse en la guerra, no en las elecciones.

“Las personas en las trincheras tendrían que votar de alguna manera; ¿les llevarán urnas a las trincheras?”, dijo Roman, un jubilado, de 61 años, identificado solo por su nombre. “Me parece que debemos terminar la guerra primero y solo después celebrar elecciones”.

Lana, una empleada de una librería, de 25 años, dijo que las opiniones de Trump no eran relevantes.

“En nuestro país está estipulado que durante la ley marcial no se celebran elecciones”, dijo. “Apoyo que las elecciones se celebren al final de la ley marcial, después de nuestra victoria, como debe ser”.

Es difícil ver cómo podrían realizarse. Partes de Ucrania siguen bajo ocupación. Cada día, drones y misiles de crucero y balísticos golpean ciudades y pueblos, causando muertes y destrucción. La capital de Ucrania y otras ciudades principales quedan regularmente sumidas en apagones prolongados y persistentes, ya que la infraestructura eléctrica y de gas es atacada, y las fuerzas rusas siguen intentando capturar territorio en el este.

