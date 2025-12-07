Playoffs del fútbol americano universitario: Indiana, Ohio State, Georgia y Texas Tech obtienen pase directo a primera ronda

El comité de selección del College Football Playoff (CFP) reveló este domingo los 12 equipos que competirán por el título…

El comité de selección del College Football Playoff (CFP) reveló este domingo los 12 equipos que competirán por el título nacional, con Miami clasificándose para los playoffs, mientras que Notre Dame y los campeones de la ACC, Duke, quedan fuera.

Los cuatro primeros cabezas de serie —el nº 1 Indiana (13-0), el nº 2 Ohio State (12-1), el actual campeón nacional, el nº 3 Georgia (12-1) y el nº 4 Texas Tech (12-1)— se clasifican directamente para la primera ronda y pasan automáticamente a los cuartos de final.

El sábado, Indiana ganó su primer campeonato de la Big Ten desde 1967 tras derrotar por 13-10 al entonces nº 1, Ohio State, en Indianápolis. Es la primera vez que los Hoosiers se clasifican como el mejor equipo universitario de fútbol americano del país.

Georgia superó a Alabama (10-3) por 28-7 el sábado y se adjudicó el título de la Southeastern Conference en Atlanta por segundo año consecutivo, mientras que Texas Tech ganó su primer título de la Big 12 Conference tras derrotar a BYU (11-2) por 34-7 en Arlington, Texas.

La primera ronda se disputará los días 19 y 20 de diciembre.

N.º 12 James Madison (12-1) contra N.º 5 Oregón (11-1)

N.º 11 Tulane (11-2) contra N.º 6 Ole Miss (11-1)

N.º 10 Miami (10-2) contra N.º 7 Texas A&M (11-1)

N.º 9 Alabama (10-3) contra N.º 8 Oklahoma (10-2)

Los cinco ganadores de conferencia mejor clasificados obtienen automáticamente una plaza en la CFP.

El viernes, Tulane, una escuela del Grupo 5, se alzó con el título de la American Conference tras imponerse por 34-21 a North Texas en Nueva Orleans.

Otro equipo del Grupo 5 logró clasificarse para la versión universitaria del “Big Dance”. James Madison venció a Troy por 31-14 y se llevó el campeonato de la Sun Belt Conference en Harrisonburg, Virginia.

Duke (8-5), que no figuraba en la clasificación, venció a Virginia (10-3) por 27-20 en la prórroga en Charlotte, Carolina del Norte, y ganó el primer campeonato absoluto de la ACC de la escuela desde 1962. Sin embargo, Tulane y James Madison tenían una clasificación CFP más alta que Duke, que no figuraba en la clasificación.

Los Hurricanes superaron a Notre Dame y se clasificaron en la encuesta CFP. Los Fighting Irish estaban por encima de Miami en las encuestas anteriores.

Los cuartos de final de la CFP están programados para el 31 de diciembre y el 1 de enero.

Los partidos se jugarán en el Cotton Bowl Classic en el AT&T Stadium de Arlington, Texas; el Orange Bowl en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida; el Rose Bowl en Pasadena, California; y el Sugar Bowl en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Los enfrentamientos:

N.º 9 Alabama o N.º 8 Oklahoma contra N.º 1 Indiana.

N.º 10 Miami o N.º 7 Texas A&M contra N.º 2 Ohio State.

N.º 11 Tulane o N.º 6 Ole Miss contra N.º 3 Georgia.

N.º 12 James Madison o N.º 5 Oregon contra N.º 4 Texas Tech.

Las semifinales se disputarán los días 8 y 9 de enero en el Fiesta Bowl, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y en el Peach Bowl, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El campeón nacional se coronará en el Hard Rock Stadium el 19 de enero.

La temporada pasada, Ohio State se impuso a Notre Dame por 34-23 y ganó el título nacional en el formato inaugural de 12 equipos de la CFP.

