Paro armado de la guerrilla del ELN mantiene en máxima alerta a las autoridades en Colombia

Desde este domingo y hasta la medianoche del miércoles, el Ejército Nacional de Liberación (ELN), una agrupación colombiana designada como terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Europa, lleva adelante un paro armado como protesta por lo que denomina “amenazas de intervención imperialista” por parte de Estados Unidos y como parte de su reivindicación política contra acciones militares en la región.

Esta medida, que a diferencia de otras anteriores es a nivel nacional, implica una acción coercitiva del grupo guerrillero para que civiles se abstengan de transitar por carreteras y ríos y para paralizar actividades cotidianas en zonas donde el ELN tiene presencia o influencia con sus diferentes frentes de guerra.

“Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques y el abuso del digno pueblo colombiano. Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre. Es inaceptable e ilógico”, manifestó este lunes la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Previamente, la embajada había recomendado evitar viajes a Colombia durante estos días.

El ELN ha realizado varias acciones terroristas contra peajes, estaciones de policía y hostigamientos contra objetivos militares, retenes ilegales y quema de vehículos de carga desde que comenzó el paro armado.

“El cartel del ELN persiste en amenazar y atacar a nuestros campesinos, indígenas y los más vulnerables. El ELN no defiende al pueblo, lo ataca”, sostuvo en su cuenta oficial en X el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, al tiempo que anunció recompensas hasta por el equivalente a US$ 52.000 por información ciudadana que ayude a prevenir acciones terroristas en todo el país.

El presidente Gustavo Petro rechazó el anuncio de paro armado del ELN y ordenó a la fuerza pública combatir al grupo guerrillero. “Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia”, sostuvo el mandatario en sus redes sociales oficiales.

“Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de Navidades sin miedo. El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios”, sostuvo Petro en el mismo mensaje en el que respondía a uno de los comunicados.

La Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado, pidió al grupo armado ilegal no afectar a la población civil y a las autoridades reforzar las medidas para evitar ataques letales y garantizar la libre movilidad de la población en todo el país. “Los denominados ‘armados’ constituyen una forma de control territorial y poblacional ilegítimo que recae principalmente sobre la población civil: restringen la circulación, paralizan economías locales, obstaculizan el acceso a servicios de salud, educación y abastecimiento, e incrementan el riesgo de confinamientos, desplazamientos, amenazas, homicidios selectivos y violencia basada en género, entre otras afectaciones”, afirmó la Defensoría en el comunicado.

En enero de este año, el Gobierno suspendió los diálogos de paz con el ELN tras una serie de acciones armadas de ese grupo en la región de El Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela, que causaron la muerte de decenas de personas y empujaron al desplazamiento de miles de campesinos de la región, que huyeron para salvar sus vidas.

Antonio García, comandante del ELN, publicó este lunes un artículo en el portal digital oficial del grupo armado en internet en el que cuestiona la nueva política de seguridad de Estados Unidos para la región. “La ‘Estrategia de Seguridad Nacional de 2025’ hecha pública por EE.UU. en noviembre de 2025 expone con nitidez la ansiedad de una potencia en declive, que intenta reafirmar su hegemonía mediante el unilateralismo, la coerción militar y la presión política, reactivando viejos dogmas imperiales”, afirma García en el escrito.

Las autoridades colombianas están en máxima alerta, especialmente en la embajada de Estados Unidos, estaciones de policía, batallones militares, carreteras, sedes de empresas estadounidenses y en puntos de la infraestructura eléctrica nacional para prevenir cualquier acción terrorista.

