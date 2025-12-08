Paramount lanza una oferta pública de adquisición hostil sobre Warner Bros. Discovery

Paramount se ha dirigido directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) con una oferta en efectivo por la…

Paramount se ha dirigido directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) con una oferta en efectivo por la empresa que, según afirma, es más valiosa que el acuerdo de Netflix anunciado el viernes.

Se esperaba ampliamente que Paramount fuera el favorito para Warner Bros. Pero WBD —que es la empresa matriz de CNN— optó por Netflix, que según dijo ofreció un acuerdo más lucrativo. La propuesta de fusión con Netflix tomó por sorpresa a los conocedores de Hollywood, incluido el CEO de Paramount, David Ellison, quien aún sostiene que su oferta era la mejor.

“Estamos sentados en Wall Street, donde el efectivo sigue siendo el rey”, dijo Ellison a CNBC en una entrevista, este lunes. “Estamos ofreciendo a los accionistas US$ 17.600 millones más en efectivo que el acuerdo que actualmente tienen firmado con Netflix. Y creemos que cuando vean lo que hay actualmente en nuestra oferta, eso es por lo que votarán”.

Paramount ofreció Us$ 30 por acción en una operación totalmente en efectivo por toda la compañía, mientras que Netflix ofreció U$ 27,75 por Warner Bros. y HBO, US$ 23,25 por acción en efectivo y US$ 4,50 en acciones.

Las matemáticas son complejas, pero Netflix cree que la eventual escisión de los activos de cable de WBD, incluyendo CNN —que no está incluida en el acuerdo con Netflix—, valdrá varios dólares por acción. En su conjunto, Netflix sostiene que su acuerdo tendrá finalmente un valor superior al de la oferta de Paramount.

Paramount, a diferencia de Netflix, pretende comprar WBD en su totalidad. Señala que su oferta asciende a US$ 108.400 millones por la totalidad de WBD, frente a los US$ 82.700 millones de la oferta de Netflix, que no incluye el valor de los canales de cable de la empresa.

Al aceptar la oferta de Netflix, la semana pasada, la junta directiva de WBD decidió claramente que ese acuerdo era mejor. Desde hace tiempo sostiene que los activos de cable tendrán más valor si se escinden que si se combinan con el estudio cinematográfico y HBO, lo que generará un valor significativo para los accionistas.

El lunes, Paramount dijo que los accionistas de WBD deberían decidir.

“Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, totalmente en efectivo, por sus acciones de toda la empresa”, dijo Ellison, en un comunicado. “Nuestra oferta pública, que se realiza en los mismos términos que proporcionamos al Consejo de Administración de Warner Bros. Discovery en privado, ofrece mayor valor, y un camino más seguro y rápido hacia la finalización. Creemos que el Consejo de Administración de WBD está persiguiendo una propuesta inferior”.

Por su parte, Netflix aseguró que el movimiento era “esperado”.

“El movimiento de hoy era completamente esperado”, dijo el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, el lunes por la tarde en el escenario de una conferencia de medios de UBS en la ciudad de Nueva York, desestimando la jugada hostil de Paramount por Warner Bros. Discovery.

“Tenemos un acuerdo cerrado y estamos increíblemente contentos con el acuerdo”, agregó. “Estamos súper confiados en que lo vamos a concretar”.

Sarandos añadió además que ha hablado con el presidente Donald Trump “muchas veces” desde las elecciones sobre la industria del entretenimiento, y que “el interés del presidente en esto” es el mismo que el suyo: “crear y proteger empleos”. Sarandos luego argumentó que la oferta de Paramount conduciría a pérdidas significativas de empleos.

Las acciones de WBD subieron un 7 % hasta alcanzar casi los US$ 28 por acción el lunes, ya que los inversores anticipaban una guerra de ofertas. Netflix podría volver con una oferta aún más lucrativa para contrarrestar la oferta de Paramount. Paramount subió un 4 % y Netflix cayó más de un 3 %.

La junta de Warner Bros. Discovery dijo en un comunicado que “revisará y considerará cuidadosamente” la oferta pública de Paramount, y agregó que la compañía se pronunciará “dentro de 10 días hábiles”.

Si WBD finalmente elige la oferta de Paramount, debería pagar a Netflix una indemnización por ruptura de contrato de US$ 2.800 millones.

Además de afirmar que su acuerdo ofrece a los accionistas de WBD más valor en general, Ellison también argumentó que la oferta de Paramount tiene más posibilidades de obtener la aprobación regulatoria. Señaló a CNBC que la oferta de Netflix combinaría al streamer número uno con HBO Max, que es el número tres, lo que podría resultar poco atractivo para las autoridades antimonopolio escépticas.

Ellison destacó su relación positiva con el presidente de EE.UU., Donald Trump, (quien de manera similar señaló el domingo que tiene una sólida relación con el copresidente ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos).

“Estoy increíblemente agradecido por la relación que tengo con el presidente”, dijo Ellison a CNBC. “Y también creo que él cree en la competencia. Y cuando uno observa fundamentalmente el mercado, permitir que el servicio de streaming número uno se combine con el servicio de streaming número tres es anticompetitivo”.

Netflix ha sostenido que su acuerdo superará el escrutinio antimonopolio. Está preparado para refutar las afirmaciones de Paramount sobre el mercado señalando diferentes métricas: la medición de la industria de Nielsen muestra que Netflix tiene el 8 % del tiempo total de uso de la televisión, ligeramente por debajo del 8,2 % de Paramount. Según esa medida, Netflix ocupa el puesto número seis en la clasificación de Nielsen, con YouTube en el número uno y Disney en el segundo puesto.

Ellison dijo que el argumento de Netflix era similar a decir que Coca-Cola podría comprar Pepsi porque Budweiser vendía mucha cerveza. Señaló que YouTube pertenece a una categoría diferente.

Ellison también apeló a los consumidores y a la industria. Dijo a CNBC el lunes que el acuerdo Netflix-WBD significaría “la muerte del negocio del cine en salas en Hollywood”.

“Es malo para el consumidor, es malo para la comunidad creativa”, dijo Ellison. “Aquí estamos tratando de salvarla”.

Ellison dio una idea de sus planes para la empresa en general, creando un “verdadero competidor para Netflix, un verdadero competidor para Disney”. Dijo que la oferta de Paramount apoyaría mejor a la comunidad creativa de Hollywood que Netflix, que según él crearía un gigante anticompetitivo.

“Como alguien que ha pasado los últimos 15 años de mi vida produciendo películas y programas de televisión, esta es una industria que amo, este es un momento existencial para nuestro negocio, y creemos que lo que estamos ofreciendo es mejor para Hollywood, es mejor para los clientes y es procompetitivo”, dijo Ellison a CNBC.

Dijo que comprar Warner Bros. Discovery crearía un competidor saludable que haría a la industria más fuerte.

“Lo que estamos haciendo creará otro comprador de escala, saludable, para la comunidad creativa y el talento, pondrá 30 películas al año exclusivamente en cines”, dijo Ellison.

Ellison se ha erigido como un improbable salvador de Hollywood. Son los primeros días, pero ha invertido sustancialmente en Paramount en sus primeros meses en el cargo.

Aunque la política de Ellison ha sido en gran medida de centro-izquierda a lo largo de su carrera, ha hecho varias insinuaciones a Trump en el último año, sentándose con el presidente en varios eventos de la UFC y aceptando las condiciones del Gobierno para completar su adquisición de Paramount en agosto. También ha tratado de transformar CBS News, pagando un alto precio por The Free Press, un medio de tendencia derechista, y nombrando a su fundadora Bari Weiss como supervisora de CBS, una decisión que Trump ha dicho que aprueba.

Ellison dijo que si su oferta gana, Paramount combinaría CBS News con CNN.

“Queremos construir un servicio de noticias de escala que esté básicamente, fundamentalmente, en el negocio de la confianza, que esté en el negocio de la verdad, y que le hable al 70 % de los estadounidenses que están en el medio”, dijo Ellison.

Ellison dijo que ha tenido “excelentes conversaciones” con Trump sobre el plan de Paramount para su propuesta de negocio de noticias, pero añadió que no quería hablar por Trump, cuyo yerno Jared Kushner está involucrado en la financiación del trato.

Además del antiguo Redbird, otros inversionistas incluyen el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Qatar y Affinity Partners de Kushner, que cuenta con una importante inversión del fondo soberano saudita. Para evitar el escrutinio de seguridad nacional, las entidades extranjeras acordaron no tomar asientos en la junta ni votar sus participaciones accionarias en la empresa si el acuerdo se concreta, anunció Paramount el lunes.

Ellison también dijo que su padre, el presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo, está aportando una cantidad no especificada de capital para producir el dinero en efectivo, una cantidad que, según David Ellison, estaba totalmente respaldada.

