Pantone nombra su color del año 2026

Captar el espíritu cultural y las tendencias del año entrante es una tarea complicada. Pero cada año, el Pantone Color Institute elige un color para lograr precisamente eso. Y ha elegido un tono de blanco, “Cloud Dancer”, como su color del año 2026.

El instituto, considerado una autoridad líder en materia de color, previsión de tendencias y asesoramiento a marcas, describió el tono como “un blanco ondulado y equilibrado imbuido de una sensación de serenidad”.

A medida que la tecnología se hace más presente en la vida diaria, Cloud Dancer representa una “influencia tranquilizadora en una sociedad frenética, redescubriendo el valor de la consideración mesurada y la reflexión tranquila”, dijo a CNN Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del instituto.

El color “está asociado con nuevos comienzos” y “significa nuestro deseo de un nuevo comienzo”, dijo Eiseman.

Para el equipo de expertos del instituto, todo se filtra a través de la lente del color. Por eso, cada año desde 1999, el programa ha buscado “destacar cómo lo que ocurre en nuestra macrocultura en un momento dado se expresa a través del lenguaje del color”, declaró a CNN Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto.

Para elegir el color del año, examinan cuidadosamente las referencias culturales, políticas y de estilo actuales, se deciden por una familia de colores y luego se concentran en el tono preciso, prestando mucha atención también a su nombre.

El nombre del color es crucial. En cuanto escuchas un nombre que describe un color, inmediatamente evocas una imagen, dijo Pressman.

Este tono preciso de blanco, con su “equilibrio entre matices fríos y cálidos”, fue elegido cuidadosamente, añadió.

“Si hubiéramos optado por un blanco ópticamente más brillante, no solo le restaría la sensación natural, la honestidad y la autenticidad que buscamos… sino que casi habla de esterilidad y aislacionismo, porque es frío”, dijo.

Si bien los diferentes tonos de blanco han sido omnipresentes en la moda desde hace mucho tiempo, el Cloud Dancer encarna específicamente siluetas ondulantes y telas naturales como plumas, dijo Eiseman.

Algunas de estas tendencias ya son evidentes. La Gala del Met de este año lució abundantes plumas, incluyendo, de forma memorable, la cola de 5,5 metros del extraordinario vestido blanco de Diana Ross. El vestido de Louis Vuitton que lució Emma Stone en el Festival de Cine de Venecia tenía un dobladillo abullonado, mientras que la cantautora Rosalía optó por diseños vaporosos, limpios y blancos durante la promoción de su aclamado álbum “Lux”, el mes pasado.

Y en diseño de interiores, Eiseman describe al Cloud Dancer como “claridad sin frialdad, estructura sin severidad”, que combina bien con materiales naturales como la madera y la piedra.

Las opciones anteriores para el color del año de Pantone incluyeron Mocha Mousse, de 2025, “un marrón suave con una calidez sensorial y reconfortante”, y Peach Fuzz, “un tono ligero y afrutado que evoca paz y serenidad”, en 2024.

