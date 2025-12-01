Tormenta en EE.UU: bomba ciclónica llevará la primera nevada generalizada a algunas zonas del Noreste

Una nueva tormenta invernal de rápida propagación se suma este lunes a los problemas de viaje y a las tareas…

Una nueva tormenta invernal de rápida propagación se suma este lunes a los problemas de viaje y a las tareas de limpieza en partes del centro de EE.UU., que quedaron sepultadas en nieve durante el fin de semana. Sin embargo, su próximo capítulo podría ser el más llamativo.

La tormenta se fortalecerá el martes rápidamente hasta convertirse en un ciclón bomba a medida que avanza por la costa este hacia la costa atlántica de Canadá y trae las primeras nevadas y hielos generalizados de la temporada a partes del noreste.

Un ciclón bomba es simplemente una tormenta que se fortalece rápidamente, medida por una caída de presión de al menos 24 milibares en 24 horas. Esto puede aumentar las amenazas de una tormenta, especialmente de viento, que en este caso se tornará racheado en la costa de Nueva Inglaterra.

Es probable que las principales ciudades a lo largo del corredor I-95 del noreste eviten la nieve, pero las nevadas totales parecen ser significativas hacia el interior.

Hay alertas meteorológicas invernales vigentes para casi 70 millones de personas, desde las llanuras hasta Maine, a medida que la tormenta avanza hacia el este.

Esta nueva ronda de nieve y hielo ya está en marcha en partes de las Llanuras Centrales y se extenderá por el Medio Oeste, el sur de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio hasta el lunes por la noche. Este lunes por la mañana, nevaba ligeramente en partes de Nebraska y Kansas, mientras que la lluvia helada caía hasta Oklahoma.

Este sistema traerá desde una ligera capa de nieve hasta varios centímetros más de nieve a las ciudades del Medio Oeste y los Grandes Lagos que acaban de experimentar su día de noviembre con más nieve, tras una gran tormenta invernal posterior al Día de Acción de Gracias el sábado. Estas ciudades incluyen Chicago, Madison, Wisconsin; y Springfield, Illinois.

La tormenta será la primera de la temporada en partes de Nueva Inglaterra y la región del Atlántico Medio una vez que llegue al este el martes por la mañana. El tráfico matutino probablemente se verá afectado por la nieve en las zonas interiores del noreste, incluyendo Pittsburgh, Albany y Buffalo, Nueva York.

La ciudad de Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington podrían ver nieve al comienzo del martes, pero es probable que los copos se conviertan en lluvia antes de que la nieve se acumule realmente.

La mayor cantidad de nieve en el noreste se espera en el noreste de Pensilvania, la parte alta del valle del Hudson en el este de Nueva York, el oeste y centro de Massachusetts, la mitad sur de Vermont y Nueva Hampshire, y el este de Maine. En algunas localidades podrían caer 15 cm o más de nieve.

Justo al sur de las fuertes nevadas, el aire más cálido que se desliza sobre el suelo frío podría crear focos de lluvia helada en los Apalaches centrales y meridionales. Incluso una fina capa de hielo en las zonas más altas de Virginia y Carolina del Norte sería suficiente para provocar problemas de tránsito o cortes de electricidad dispersos.

Se esperan lluvias generalizadas y algunas tormentas eléctricas en la zona más cálida de esta tormenta sobre el sur. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas localizadas desde la costa norte del Golfo hasta el centro y norte de Georgia.

Diciembre marca el inicio del invierno meteorológico —que se extiende hasta febrero— y ciertamente se sentirá así durante la primera semana de la temporada. Muchos lugares en el centro y norte de EE. UU. permanecerán en temperaturas de entre -7 y -1 °C elste lunes, lo que hará que la nueva nieve y el hielo se acumulen sobre lo que ya ha caído.

Una vez que la nieve y el hielo se disipen, el frío se intensificará aún más. Una nueva oleada de aire ártico se extenderá por el centro y este de EE.UU. a finales de la semana, haciendo que las temperaturas caigan a sus niveles más bajos de la temporada hasta ahora.

Algunas áreas podrían acercarse a récords diarios de frío este jueves y viernes, especialmente en las llanuras, el Medio Oeste y el interior del noreste.

La próxima irrupción ártica podría ser un adelanto de más frío que llegará a lo largo de diciembre debido a una alteración del vórtice polar.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.