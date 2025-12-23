“Nunca había vivido en un lugar tan lindo”: la mudanza de EE.UU. a Alemania cambió la perspectiva de vida de esta mujer

Mientras conduce entre montañas, arroyos y ríos cerca de su casa en el suroeste de Alemania, Kate Raidt dice que…

Mientras conduce entre montañas, arroyos y ríos cerca de su casa en el suroeste de Alemania, Kate Raidt dice que el paisaje aún le llama la atención. Bromea diciendo que es “probablemente la única madre de familia estadounidense a la que le encantan los partidos lejos de casa”.

Raidt espera con ansias el viaje desde Ulm, su ciudad natal, hasta Múnich para los compromisos futbolísticos de su hijo adolescente. “Es muy difícil estar de mal humor cuando conduces a través de toda esta belleza”, dice.

“Cuando miro hacia afuera y veo los Alpes suizos o escucho el agua correr por un arroyo o un río cercano, me hace muy feliz”, le dice Raidt, originaria de Atlanta, a CNN Travel.

Un año y medio después de mudarse de Estados Unidos a Alemania con su hijo Bodie, Raidt afirma que la mudanza ha ido “mucho mejor de lo que nadie podría haber imaginado” y que ambos están prosperando.

Vivir cerca de parajes naturales como el río Danubio y los Alpes bávaros ha transformado su rutina diaria. Está constantemente en movimiento: practica senderismo, monta en bicicleta por el Danubio, visita baños termales o va de “caza de castillos” con su hijo.

“Esa es probablemente la mayor ventaja de estar aquí”, dice, elogiando un estilo de vida que, en su opinión, se centra menos en la cantidad y más en la calidad.

“Mi salud física. Mi salud mental… Tener la posibilidad de hacer una actividad física tan fácil y rapidamente a mi alcance me salvó por completo”.

La decisión de mudarse surgió de las oportunidades que le ofrecía su hijo. Bodie, un hábil futbolista, se había animado a probar en varios clubes alemanes y había recibido ofertas.

Aunque Raidt había visitado Alemania con frecuencia (su hija nació allí durante su matrimonio con un alemán), no planeaba regresar definitivamente. Pero las ambiciones de su hijo la hicieron cambiar de opinión.

Le dijo que esperarían hasta que su hermana mayor, Conley, se fuera a la universidad. “No quería que viviera solo con una familia anfitriona, así que decidí irme con él”, cuenta.

Unas semanas después de que su hija se graduara en 2024, Raidt y Bodie dejaron Estados Unidos para irse a Alemania.

Empezaron en un Airbnb en Ulm, una ciudad histórica entre Múnich y Stuttgart, donde Bodie se unió a un equipo local. “Literalmente tenía dos maletas”, dice Raidt. “No teníamos amigos. Ni familia. Ni nada… Así que, simplemente dijimos listos, ¡ya! ¡Hagámoslo realidad!”.

Raidt dice que pronto se dio cuenta de que tenía mucho que aprender. Uno de sus primeros desafíos fue la educación. Bodie tiene doble nacionalidad, pero no pudo matricularse en un instituto alemán porque “no tenía suficiente experiencia con idiomas extranjeros”.

Finalmente, se matriculó en un colegio internacional, lo que, según Raidt, fue un punto de inflexión. Enseguida se conectó con otros padres expatriados.

“Todos habíamos dejado nuestros países de origen para venir aquí”, dice. Su apoyo emocional, añade Raidt, la ha ayudado en momentos difíciles.

A medida que Raidt se adaptaba, empezó a apreciar más la vida en Alemania, más allá de su trabajo remoto para una empresa estadounidense.

Le encantaba que “la gente se reúna constantemente para tomar un café”, a diferencia de Estados Unidos, donde “todos pasan rápidamente por el autoservicio de Starbucks”.

“Estados Unidos solo tiene una ciudad con una cultura definida y es Nueva Orleans”, dice. “Así que Alemania me recuerda un poco a eso”.

Pero admite que también tiene sus inconvenientes. No le gusta la cantidad de cigarrillos que se fuman y algunos aspectos de la vida cotidiana le parecen demasiado rígidos, demasiado definidos.

La burocracia también ha sido difícil de manejar debido al “estrés constante de ir a las oficinas gubernamentales y hacer cola”.

“Obtener una licencia de conducir en Alemania es como aprobar el examen de abogado o obtener una licencia médica”, dice.

Obtener una visa de reunificación familiar, que permite a los familiares reunirse con un familiar que reside legalmente en Alemania, fue “largo y complicado” y requirió inscribirse en un seguro médico alemán, que le cuesta alrededor de US$ 1.300 al mes. Dice que algunas personas en Alemania “simplemente odian a los inmigrantes” y la tratan diferente debido a su acento estadounidense.

Aun así, afirma que la experiencia general con los alemanes ha sido positiva. Ha hecho “amigos maravillosos”, especialmente entre los padres del equipo de fútbol de su hijo.

“Ninguno habla inglés realmente”, dice Raidt. “Pero eso me ha obligado a mejorar mi alemán y a encontrar un punto medio”.

Raidt dominaba el alemán conversacional gracias a sus anteriores visitas, pero necesitaba mejorar sus habilidades para afrontar asuntos básicos como la gestión de contratos de alquiler, citas médicas y documentos oficiales. Ahora toma un curso de idiomas de cuatro horas diarias para aprobar el examen de fluidez que necesita para obtener la ciudadanía.

“Hay días en que pienso: ‘Esto me va a mandar literalmente a la tumba’”, dice. “Pero al mismo tiempo, me levanta de la cama”.

Para cualquiera que esté considerando mudarse al extranjero, Raidt aconseja elegir un lugar donde ya hablen el idioma.

“Aprendí muy rápido que si vas a vivir en algún lugar, tu nivel de idioma debe ser mejor que el de conversación”, dice. “De lo contrario, es muy difícil”.

A Raidt le parece cara Alemania, especialmente los servicios públicos, y comenta que ahora “todo es un poco más pequeño”, incluyendo su coche y su casa. Pero ese cambio, dice, le ha dejado claro lo que necesita.

Sintió la diferencia profundamente cuando regresó a Estados Unidos para una estancia prolongada en primavera. Volver a los viejos hábitos —conducir a todas partes, estar sentada en un escritorio todo el día— la dejó “abrumada por las emociones y el estrés”.

“Aunque seguía teniendo el mismo estrés en mi vida, no me afectó tanto una vez que regresé aquí”, dice. “Creo que es porque estaba en constante movimiento físico y haciendo mucho más ejercicio. Simplemente me mantuvo cuerda”.

Raidt ha recuperado recientemente una antigua pasión. Está grabando un álbum dos décadas después de darle la espalda a la música.

“Así que, a los 54 años y sin música en mi vida durante 20 años, ¡la recuperé con ganas!”, dice.

Raidt no extraña mucho Atlanta, dice, pero sí echa de menos a sus “amigas madres” y tiene antojos de comida rápida estadounidense como Chick-fil-A.

Vuelve a Estados Unidos siempre que puede para visitar a Conley, que juega tenis universitario en Nebraska. Mientras tanto, Brodie parece estar prosperando, un gran alivio para Raidt.

“Aunque me encantara estar aquí, si él estuviera triste, tendríamos que irnos”, dice. “Porque todo esto es para él. Así que la mayor ventaja es que le ha ido muy bien… Y fue una gran mejora en mi estilo de vida”.

Madre e hijo viven actualmente en una casa adosada de tres habitaciones en la ladera de Ulm y planean quedarse en Alemania “al menos dos años más”, hasta que Bodie se gradúe del instituto. Raidt dice que la venta de su casa en Atlanta fue como el cierre del último capítulo de su vida en Estados Unidos y que no tiene ningún interés por volver.

Es poco probable que se quede en Ulm una vez que su hijo se vaya, pero también está abierta a quedarse en Europa.

“Quizás vaya a Austria”, dice. “Quizás a Suiza. Quizás a España… No lo sé. Pero me encantaría seguir explorando Europa. Me encantaría quedarme aquí”.

