Conversaciones entre Rusia y EE.UU. sobre el acuerdo de paz en Ucrania terminan sin avances, afirma un asesor de Putin

Cinco horas de conversaciones entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los principales negociadores de Estados Unidos no produjeron ningún avance en un posible acuerdo de paz en Ucrania, confirmó este miércoles un asesor del Kremlin.

El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, se sentaron para conversaciones de alto nivel con Putin en el Kremlin el martes, culminando una semana de diplomacia intensiva en medio del impulso de la administración Trump para poner fin a la guerra rusa en Ucrania.

Las conversaciones en Moscú fueron “muy útiles, constructivas y muy sustanciales”, pero “no se encontró una opción de compromiso”, declaró a los periodistas después de la reunión el asesor de política exterior y asistente de Putin, Yuri Ushakov.

“Algunas de las propuestas estadounidenses parecen más o menos aceptables, aunque es necesario discutirlas”, abundó Ushakov y añadió que otros puntos “no nos convienen”.

“El trabajo continuará”, expresó.

Entre los puntos de fricción anteriores se encuentran las demandas del Kremlin para que Ucrania renuncie formalmente a su aspiración de unirse a la OTAN y entregue territorio en la región del Donbas en el este de Ucrania que ha sido anexado, pero aún no conquistado, por Rusia.

La parte estadounidense aún no ha comentado públicamente sobre las conversaciones, pero antes de la reunión la administración Trump se había mostrado “muy optimista” de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra de tres años y medio, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

No se ha programado una reunión entre Putin y Trump y un posible encuentro cara a cara “dependerá del progreso que podamos lograr”, comentó Ushakov.

Los funcionarios ucranianos han seguido rechazando las demandas maximalistas de Rusia, que el Kremlin sigue considerando líneas rojas.

Ushakov manifestó que Putin y la delegación estadounidense discutieron cuestiones territoriales en su reunión, “sin las cuales no vemos una solución a la crisis”.

El presidente Volodymyr Zelensky comunicó que esperaba comunicarse con el equipo negociador de Estados Unidos inmediatamente después de sus conversaciones con Putin y que estaba “esperando señales” de la delegación sobre el resultado de la reunión.

“Recibiremos ciertas señales, y si las señales funcionan, si es un juego limpio con nuestros socios, entonces quizás nos reuniremos con la delegación estadounidense muy pronto”, declaró Zelensky antes de las conversaciones.

El líder de Ucrania apuntó que enviaría una delegación de alto nivel si los mensajes de los estadounidenses señalan una oportunidad para “tomar decisiones globales pero rápidas”.

Horas antes del encuentro, Putin lanzó una advertencia de que si bien Rusia no planea entrar en guerra con Europa, estaba “lista” para responder si el Viejo Continente iniciara una.

Anteriormente, Putin había acusado a los líderes europeos de intentar bloquear el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos al “presentar demandas que son absolutamente inaceptables para Rusia”, y sugirió que los aliados de Ucrania están “del lado de la guerra”.

“Ellos mismos rechazaron las negociaciones de paz y están interfiriendo con el presidente Trump”, añadió.

Aunque Putin no explicó su razonamiento en detalle, probablemente se refería a los cambios que, según se informa, se hicieron al plan de paz original de 28 puntos de Trump, que fue presentado por Estados Unidos el mes pasado y rechazado por Ucrania y sus aliados europeos.

Una reunión posterior en Ginebra entre delegaciones ucraniana y estadounidense dio como resultado cambios en el borrador, haciéndolo más aceptable para Kyiv.

Pero apenas unas horas antes de las conversaciones clave, el Kremlin reiteró su posición de que cualquier acuerdo de paz debe resolver lo que describe como las “causas iniciales” o “razones subyacentes” de su invasión, una abreviatura de una lista de larga data de demandas que incluye el cese de la expansión de la OTAN, el reconocimiento del control reclamado por Rusia sobre las regiones ucranianas ocupadas y el fin efectivo de Ucrania como estado soberano.

Un alto funcionario de la OTAN declaró a la prensa que no ven indicios de que Moscú esté dispuesto a hacer concesiones significativas para poner fin a la guerra en Ucrania.

El funcionario afirmó que Rusia mantiene sus reivindicaciones territoriales y seguirá “buscando garantizar que las capacidades militares de Ucrania se debiliten al máximo para allanar el camino a nuevas agresiones”.

La reunión entre Putin y Estados Unidos se produjo después de que funcionarios estadounidenses y una delegación ucraniana se reunieran en Miami el domingo para conversaciones que el secretario de Estado Marco Rubio describió como “muy productivas”, aunque advirtió que aún quedaba trabajo por hacer.

Witkoff y Kushner, que no tiene un papel oficial en el Gobierno de Estados Unidos, pero ha resurgido como una figura clave en los esfuerzos diplomáticos de la administración, pudieron ser vistos paseando por la Plaza Roja de Moscú con el representante del Kremlin, Kirill Dmitriev, antes de su reunión, según imágenes de la agencia de noticias estatal rusa TASS.

Antes, Witkoff y Dmitriev almorzaron en un restaurante con estrella Michelin de Moscú, donde cenaron caviar, codorniz, venado y cangrejo, informó el director del restaurante, Maxim Romantsev, al periódico ruso Izvestia.

Matthew Chance, Mitchell McCluskey, Ivana Kottasová, Jennifer Hansler, Darya Tarasova y Svitlana Vlasova de CNN contribuyeron con el reportaje.

