Mulino pide investigar la “imperdonable” demolición del monumento a la comunidad china en Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este domingo investigar la demolición del monumento a la comunidad china en el mirador del Puente de las Américas para esclarecer responsabilidades del hecho, que calificó como una “barbaridad”. El Gobierno confirmó que restaurará la obra en el mismo lugar.

El mandatario acusó en X a las autoridades de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste: “No hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján al derrumbar el monumento a la Comunidad China construido en el Puente de las Américas. Esa comunidad es tradicional en nuestro país con generaciones establecidas en nuestro país y merece todo nuestro respeto. Se debería iniciar una investigación de inmediato. Imperdonable semejante acto de irracionalidad”.

Según explicaciones oficiales del municipio, la decisión se tomó debido a presuntos “problemas estructurales y riesgos de seguridad en el mirador”.

El argumento fue cuestionado por la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, quien señaló en X que desde mayo pasado se tenía conocimiento de la intención de demoler el monumento y aseguró que la acción “afecta el sentimiento” de 300.000 chinos en Panamá. “La comunidad china intentó comunicarse muchas veces con la Alcaldía de Arraiján y estuvo dispuesta a financiar una restauración integral del Mirador y el Monumento. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna”, aseguró. Además, dijo que la jornada marca “un día de gran dolor para la amistad china-panameña”.

Por su parte, la Embajada de China en Panamá manifestó su “profunda consternación, fuerte indignación y firme oposición” a la demolición del monumento que conmemora el 150° aniversario de la llegada de los chinos al país.

“Este acto es incompatible y va en contra de la tradición cultural panameña de respeto por la historia, apertura e inclusión”, dijo la embajada a través de una declaración solemne.

En ese sentido, respaldó el llamado del presidente Mulino a investigar el hecho y restaurar el monumento en su lugar, y reiteró que colaborará con las autoridades y la comunidad china para garantizar su preservación.

Esteban Chu, miembro de la comunidad china en el país, se acercó al lugar y dijo a CNN estar sorprendido por la decisión municipal. “Fue tan repentino, de manera tan cobarde la manera como se realizó. (…) Desde marzo tuvimos una reunión con la alcaldesa, se le solicitó la renovación de la concesión y se presentó una propuesta de mantenimiento. A partir de marzo, la alcaldía no dio más respuestas hasta esta noche”.

El mirador, construido en 2004, se componía de un gazebo, un portal y un obelisco que recordaban la llegada de los primeros chinos al país en 1854. La estructura fue demolida el sábado por la noche.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresó este domingo su disposición a promover la identificación de un nuevo espacio donde pueda ser honrado “el legado histórico y cultural” de China.

Posteriormente, la Presidencia dijo en comunicado que ordena “la inmediata restauración del monumento en su mismo lugar”, en acciones coordinadas entre el Ministerio de Cultura y la comunidad china, “como muestra de respeto”.

Mulino había pedido meses atrás no vincular el monumento a las tensiones geopolíticas por los reclamos del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre lo que considera una creciente influencia china sobre el canal de Panamá.

