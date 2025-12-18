Mueren siete personas, entre ellas un expiloto de NASCAR, tras estrellarse un jet privado en Carolina del Norte

Siete personas murieron después de que un pequeño jet privado se estrellara poco después del despegue en Statesville, Carolina del…

Siete personas murieron después de que un pequeño jet privado se estrellara poco después del despegue en Statesville, Carolina del Norte, informó la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte.

El expiloto de NASCAR Greg Biffle y “miembros de su familia inmediata” son “presuntamente” quienes murieron, de acuerdo con el comunicado. Por el momento, el incendio posterior al accidente ha impedido que la agencia publique una lista definitiva de los ocupantes, a la espera de la confirmación de la oficina del forense, agregó el comunicado.

El accidente ocurrió poco después de las 10:15 a.m., confirmó el jefe adjunto del condado de Iredell, Bill Hamby, a CNN.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, calificó la noticia de “desgarradora”. Agregó en una publicación en X: “Greg Biffle vivió una vida de valentía y compasión y dio un paso adelante por el oeste de Carolina del Norte después del huracán Helene. Mi corazón está con todos los que perdieron a un ser querido en este trágico accidente”.

“Un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte alrededor de las 10:20 a.m., hora local, de este jueves 18 de diciembre. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán. La NTSB liderará la investigación y proporcionará cualquier actualización”, dijo la Administración Federal de Aviación a CNN.

El creador digital y streamer de deportes de motor Garrett Mitchell, conocido como “Cleetus McFarland” en su canal, dijo en una publicación que Biffle, su esposa y sus dos hijos estaban volando para verlo a él y a su familia cuando ocurrió el accidente.

Biffle y Mitchell eran amigos que realizaron misiones de rescate tras el huracán Helene en el oeste de Carolina del Norte y en ocasiones publicaban videos juntos. Biffle tenía licencia de piloto. Aún no está claro quién pilotaba la aeronave.

Biffle es considerado uno de los 75 mejores pilotos de NASCAR con 19 victorias, según un comunicado de prensa de la serie de carreras.

Un testigo que trabaja en el aeropuerto le dijo a CNN que vio el avión en llamas después del accidente.

“Mi escritorio da hacia donde ocurrió. Estaba sentada aquí, y luego escuché un fuerte estruendo, y nuestro hangar tembló un poco. Me levanté para mirar y fue cuando vi las llamas y el fuego por todas partes”, dijo Victoria, quien trabaja para una empresa de aviación y pidió ser identificada solo por su primer nombre por motivos de privacidad.

En una breve rueda de prensa esta tarde, las autoridades locales compartieron poca información sobre el accidente. No tenemos “información sobre la causa”, dijo el gerente del aeropuerto, John Ferguson.

El Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte, es un aeropuerto no controlado sin torre de control. Se requiere que los pilotos informen ellos mismos su posición en y cerca del aeropuerto utilizando una frecuencia de radio común.

El aeropuerto aún permanece cerrado, según el gerente del aeródromo.

Los equipos de emergencia continuaban en la pista cerca del lugar del accidente poco después de la 1:30 p.m., observó un equipo de CNN.

Datos preliminares de rastreo de vuelos muestran que un avión Cessna Citation 550 despegó del Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10 a.m. desde la pista 10, viajó unas cinco millas y luego hizo un giro a la izquierda casi inmediato de regreso al aeropuerto. El avión no subió más de 2.000 pies, según el sitio de navegación FlightAware.

Nubes bajas, lluvia ligera y visibilidad de menos de tres millas fueron reportadas unos 80 minutos después del accidente, según la estación meteorológica automatizada del aeropuerto. No está claro si estas condiciones estaban presentes cuando el avión se estrelló.

“El Aeropuerto Regional de Statesville proporciona instalaciones de aviación corporativa para empresas Fortune 500 y varios equipos de NASCAR”, según el sitio web de la ciudad.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ha iniciado formalmente la investigación del accidente de un avión Cessna 550 ocurrido este jueves en Carolina del Norte. Un equipo de expertos partió de Washington con destino a la zona del siniestro, luego de que la aeronave se estrellara aproximadamente a las 10:15 a.m. al intentar regresar al Aeropuerto Regional de Statesville poco después de su despegue.

El equipo de investigación en la escena está liderado por Dan Baker, un especialista con más de 25 años de experiencia en accidentes de aviación. Se anticipa que los investigadores permanecerán en el lugar durante al menos una semana para analizar las causas del suceso. Además del personal en el sitio, la NTSB cuenta con el respaldo de especialistas en meteorología, control de tráfico aéreo y operaciones desde su base en Washington.

Como parte del protocolo para determinar no solo qué ocurrió, sino también cómo prevenir futuras tragedias, el miembro de la junta, Michael Graham, ofrecerá la primera rueda de prensa este viernes. La información actualizada sobre la hora y el lugar de este encuentro se difundirá a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) @NTSB_Newsroom.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.