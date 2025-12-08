Mueren 13 presos en la cárcel de Machala en Ecuador tras una explosión

El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de Ecuador (SNAI) confirmó este lunes que 13 reclusos murieron…

El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de Ecuador (SNAI) confirmó este lunes que 13 reclusos murieron este domingo luego de que se registró la detonación de un artefacto explosivo en los exteriores de la cárcel de Machala, centro de privación de libertad de la provincia de El Oro.

“La Policía acudió en ese momento al lugar y de forma simultánea realizó una intervención y revisión inmediata en el centro”, respondió el SNAI a los periodistas tras varias consultas y pedido de información desde el domingo.

El SNAI agregó el Departamento de Medicina Legal de la Policía está realizando las autopsias y procedimientos para determinar las causas de muerte de cada uno de los reclusos.

A la muerte de estos 13 reos, se suma la de otros 31 ocurrida a inicios de noviembre en el mismo centro penitenciario. Según el SNAI, los reclusos murieron por asfixia sin especificar más detalles sobre el contexto de los fallecimientos.

El sistema carcelario en Ecuador enfrenta un 35%, de hacinamiento, de acuerdo con datos del propio SNAI, y al menos 670 presos han sido asesinados dentro de las violentas prisiones, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su más reciente informe. El Ministerio del Interior reconoce que las cárceles ya no se ajustan al nivel de criminalidad actual.

El 25 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su preocupación por la persistente violencia intracarcelaria y exhortó al Estado a adoptar medidas inmediatas para garantizar el derecho a la vida y la integridad de los reclusos.

