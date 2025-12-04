Muere en Gaza Yasser Abu Shabab, líder de una banda anti-Hamas armada por Israel, según fuentes

El líder de una banda anti-Hamas que fue armada y respaldada por Israel murió en Gaza, dijeron tres fuentes israelíes…

El líder de una banda anti-Hamas que fue armada y respaldada por Israel murió en Gaza, dijeron tres fuentes israelíes a CNN.

Yasser Abu Shabab, quien encabezaba una milicia que controlaba una franja de territorio en Rafah, en el sur de Gaza, murió en lo que una de las fuentes describió como “enfrentamientos internos”.

En un mensaje de Facebook a CNN enviado desde la cuenta del lugarteniente de Abu Shabab, Ghassan al-Dahini, la milicia negó que su líder hubiera muerto.

Dos de las fuentes israelíes dijeron que Israel intentó evacuar a Abu Shabab a un hospital en el sur del país antes de que fuera declarado muerto.

Israel planeaba utilizar la milicia de Abu Shabab, a la que él llamaba las “Fuerzas Populares”, para asegurar proyectos de reconstrucción dentro de la Gaza ocupada por Israel en la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego. Durante los últimos meses de la guerra, Abu Shabab ayudó a controlar el flujo de ayuda desde el cruce de Kerem Shalom, en el sur de Gaza.

Hamas, que anteriormente había prometido atacar a Abu Shabab, no comentó sobre su muerte. Un grupo afiliado a Hamas dijo en Telegram: “Como te dijimos, Israel no te protegerá”.

Fotos que circularon en varios grupos de mensajería de Gaza mostraron a varios palestinos celebrando la muerte de Abu Shabab. Una imagen obtenida por CNN muestra una foto de Abu Shabab con una “X” roja encima, llamándolo “cerdo”.

Abu Shabab era el líder de una de varias bandas palestinas organizadas de manera laxa que Israel respalda en Gaza y cuyos miembros en su mayoría permanecen dentro de la parte ocupada por Israel.

La banda de Abu Shabab, que según él contaba con cientos de integrantes, realizaba incursiones en territorio controlado por Hamas antes de retirarse rápidamente bajo la protección de Israel, según Muhammad Shehada, experto en Gaza del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Ante la ausencia de un plan de gobernanza para Gaza después de la guerra, Israel ha respaldado a estas bandas armadas, que se han apropiado de pequeños territorios en diferentes partes del enclave. El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu calificó a las bandas como “algo bueno”, incluso cuando sus rivales políticos lo atacaron por armar “el equivalente al ISIS en Gaza”.

La operación en curso para armar a las bandas, incluida la de Abu Shabab, fue autorizada sin la aprobación del gabinete de seguridad, dijeron dos funcionarios israelíes a CNN en junio.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.