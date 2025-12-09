Live Radio
Home » Latest News » Monday's Scores

Monday’s Scores

The Associated Press

December 9, 2025, 12:27 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Broad Run 82, Riverside 71

Gar-Field 80, Battlefield 68

Heritage (Leesburg) 63, John Champe 42

Paul VI 94, St. Mary’s Ryken, Md. 38

Potomac Falls 89, Park View-Sterling 58

Stone Bridge 71, Woodgrove 70, 2OT

Wakefield 63, Alexandria City 48

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Franklin vs. Southampton, ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Latest News
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up