Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Broad Run 82, Riverside 71
Gar-Field 80, Battlefield 68
Heritage (Leesburg) 63, John Champe 42
Paul VI 94, St. Mary’s Ryken, Md. 38
Potomac Falls 89, Park View-Sterling 58
Stone Bridge 71, Woodgrove 70, 2OT
Wakefield 63, Alexandria City 48
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Franklin vs. Southampton, ppd.
