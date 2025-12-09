Millones de niños australianos acaban de perder el acceso a las redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Funcionará?

Niños de toda Australia se despertarán el miércoles sin acceso a sus cuentas de redes sociales debido a una prohibición…

Niños de toda Australia se despertarán el miércoles sin acceso a sus cuentas de redes sociales debido a una prohibición que es pionera en el mundo, diseñada para proteger a los menores de 16 años de algoritmos adictivos, depredadores en línea y acosadores digitales.

Ningún otro país ha tomado medidas tan drásticas, y legisladores de todo el mundo siguen de cerca la implementación de esta estricta legislación.

La mayoría de las 10 plataformas prohibidas (Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch y X) afirman que cumplirán con la prohibición y para eso utilizarán la tecnología de verificación de edad para identificar a los menores de 16 años y suspender sus cuentas, pero dijeron que no creen que esto mejore la seguridad de los niños.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ya promociona la prohibición como un éxito debido a que las familias están hablando sobre el uso de las redes sociales. Se espera que algunos niños y sus padres ignoren la medida y no habrá consecuencias en ninguno de los casos. “Hemos dicho muy claramente que esto no será perfecto… pero es lo correcto para que la sociedad exprese su opinión, su juicio, sobre lo que es apropiado”, declaró Albanese a la cadena pública ABC el domingo.

Según la ley, las plataformas deben demostrar que han tomado “medidas razonables” para desactivar las cuentas utilizadas por menores de 16 años y evitar la apertura de nuevas cuentas. Así podrán evitar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (US$ 32 millones).

Las cuentas de los usuarios de Snapchat serán suspendidas durante tres años o hasta que cumplan 16 años.

Las cuentas de YouTube serán desconectadas automáticamente el 10 de diciembre. Sus canales ya no serán visibles. Sin embargo, sus datos se guardarán para que puedan reactivar sus cuentas al cumplir 16 años. Con todo, los menores podrán seguir viendo YouTube sin iniciar sesión.

TikTok afirma que todas las cuentas de menores de 16 años se desactivarán el 10 de diciembre. Indica que no importa el correo electrónico ni el nombre de la cuenta: su tecnología de verificación de edad determinará quién la usa. El contenido publicado previamente por jóvenes usuarios ya no será visible. La plataforma también llama a los padres que crean que sus hijos pueden haber mentido sobre su edad al abrir cuentas a que lo denuncien.

Twitch afirma que los menores de 16 años en Australia no podrán crear nuevas cuentas en la popular plataforma de streaming en vivo a partir del 10 de diciembre, pero las cuentas actuales de menores de 16 años no se desactivarán hasta el 9 de enero. La compañía no respondió a una solicitud para explicar el porqué del retraso.

Meta comenzó a eliminar cuentas de adolescentes menores de 16 años en Instagram, Facebook y Threads el 4 de diciembre. Se invitó a los usuarios a descargar su contenido, que estará disponible si desean reactivar su cuenta al cumplir los 16 años.

Reddit anunció que suspenderá las cuentas de los usuarios menores de 16 años e impedirá la creación de nuevas cuentas.

X no ha respondido a las preguntas sobre cómo cumplirá con la prohibición, pero la compañía se opone firmemente a la legislación por considerarla una violación de la libertad de expresión.

Kick, un servicio de transmisión en vivo similar a Twitch, no ha respondido a una solicitud de comentarios de CNN.

Junto con la lista de sitios prohibidos, se incluye una lista de plataformas que aún no se consideran parte de la prohibición. Estas son Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam y Steam Chat, WhatsApp y YouTube Kids.

La decisión de excluir a Roblox fue considerada por muchos australianos como desconcertante, dados los recientes informes que alegan que varios niños han sido víctimas de depredadores sexuales en sus juegos.

La Comisionada de Seguridad Electrónica, Julie Inman-Grant, declaró que las conversaciones con Roblox comenzaron en junio y acordaron introducir nuevos controles que se implementarán este mes en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos, y en enero en el resto del mundo.

Los usuarios deberán verificar su edad para habilitar las funciones de chat, y solo podrán chatear con personas de su misma edad.

Las plataformas prohibidas ya tenían una idea bastante precisa de quién usaba sus servicios a partir de la fecha de nacimiento que los usuarios ingresaban al abrir una cuenta, pero la nueva ley les exige verificar activamente su edad.

Esto ha generado objeciones por parte de algunos usuarios adultos, quienes temen que se les solicite verificar su edad. El Ensayo de Tecnología de Verificación de Edad, realizado a principios de este año, convenció al Gobierno de que las verificaciones de edad podían realizarse sin comprometer la privacidad.

Las plataformas verifican las edades mediante selfies en video en vivo, direcciones de correo electrónico o documentos oficiales. Según Yoti, una empresa de verificación de edad cuyos clientes incluyen a Meta, la mayoría de los usuarios eligen una selfie en video que utiliza puntos de datos faciales para estimar la edad.

Algunos niños buscan plataformas alternativas que ofrezcan servicios similares que no estén prohibidos.

Yope, una plataforma para compartir fotos, afirmó haber atraído a 100.000 nuevos usuarios australianos gracias al boca a boca ante la inminente prohibición. Lemon8, una plataforma similar a TikTok, propiedad de ByteDance, también se ha promocionado entre los adolescentes como alternativa.

Ambas plataformas fueron notificadas por el Comisionado de Seguridad Electrónica. Lemon8 afirma que cumplirá con las nuevas leyes australianas, mientras que Yope declaró a CNN que la prohibición no le aplica porque no permite la mensajería con desconocidos.

El comisionado de Seguridad Electrónica afirma que la lista de sitios prohibidos está evolucionando y que podrían añadirse nuevos a medida que ganen popularidad u ofrezcan nuevos servicios.

La naturaleza cambiante de la lista y el incentivo para que otros operadores atiendan a millones de adolescentes que buscan alternativas ha generado críticas, alegando que el gobierno ha creado un juego de “golpea al topo” que posiblemente nunca ganará.

Los consejeros juveniles y los grupos de apoyo temen que los niños que dependen de las redes sociales para su inclusión terminen en espacios digitales sin regular, donde hay aún menos protecciones, y están observando adónde van.

Parte de la motivación para la prohibición fue que los niños desconectaran y se conectaran más con el mundo real, algo que las autoridades planean medir.

“Estudiaremos todos los aspectos, desde si los niños duermen más, si interactúan más, si toman menos antidepresivos, si leen más libros, si salen a hacer deporte”, declaró la Comisionada de Seguridad Electrónica, Inman-Grant, en el Diálogo de Sídney la semana pasada.

Pero añadió que también estarán monitoreando las consecuencias no deseadas. “¿Se dirigen a zonas más oscuras de la web y cuál es el resultado?”, se preguntó.

Seis expertos del Laboratorio de Redes Sociales de la Universidad de Stanford trabajarán con la Comisionada de Seguridad Electrónica para recopilar los datos, y todo el proceso será revisado por un Grupo Asesor Académico independiente compuesto por 11 académicos de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia.

La Universidad de Stanford afirmó que su enfoque, métodos y hallazgos se publicarán para su análisis por parte de investigadores, el público y los responsables políticos de todo el mundo.

“Esperamos que la evidencia generada pueda respaldar e informar directamente la toma de decisiones de otros países en su búsqueda de promover la seguridad en línea de los niños en sus jurisdicciones”, afirmó la universidad en un comunicado.

