Miedo y confusión en aldea nigeriana tras un ataque de EE.UU.; habitantes dicen que no hay antecedentes de ISIS en la zona

Un día después de que parte de un misil lanzado por Estados Unidos impactara en su aldea, cayendo a pocos metros de su único centro de salud, los habitantes de Jabo, en el noroeste de Nigeria, permanecen en estado de shock y confusión.

Suleiman Kagara, residente de esta tranquila y mayoritariamente musulmana comunidad agrícola en el distrito de Tambuwal, estado de Sokoto, dijo a CNN que escuchó una fuerte explosión y vio llamas cuando un proyectil sobrevoló la zona alrededor de las 10 p.m., hora local, del jueves.

Poco después, el artefacto cayó y explotó al impactar en el suelo, provocando que los habitantes huyeran aterrorizados.

“No pudimos dormir anoche”, relató Kagara. “Nunca habíamos visto algo así”.

Kagara no lo supo en ese momento, pero lo que presenciaba era parte de un ataque estadounidense al que el presidente Donald Trump luego se refirió como un “regalo de Navidad” para los terroristas.

Poco después del impacto en Jabo, Trump declaró el jueves que Estados Unidos había realizado un “ataque poderoso y letal” contra militantes de ISIS en la región, a quienes acusó de “atacar y matar brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos”.

De acuerdo con el Comando África de Estados Unidos, la operación neutralizó a varios militantes de ISIS.

Sin embargo, la explicación de Trump dejó a Kagara y a sus vecinos desconcertados.

Aunque en algunas zonas de Sokoto hay problemas de bandidaje, secuestros y ataques de grupos armados, incluido Lakurawa —considerado organización terrorista en Nigeria por presuntos vínculos con el Estado Islámico—, los habitantes afirman que Jabo no es conocida por actividad terrorista y que los cristianos locales conviven en paz con la mayoría musulmana.

“En Jabo, consideramos a los cristianos como hermanos. No tenemos conflictos religiosos, así que no esperábamos esto”, dijo.

Bashar Isah Jabo, legislador que representa a Tambuwal en el parlamento estatal, describió la aldea a CNN como “una comunidad pacífica” que “no tiene antecedentes de ISIS, Lakurawa ni de otros grupos terroristas en la zona”.

Explicó que el proyectil impactó en un campo “a unos 500 metros” de un centro de salud primaria en Jabo y que, aunque no hubo víctimas, el incidente “causó miedo y pánico en la comunidad”.

El Ministerio de Información de Nigeria informó después que el Gobierno, en colaboración con Estados Unidos, había “realizado con éxito operaciones de ataque de precisión” contra escondites de ISIS en los bosques del distrito de Tangaza, en Sokoto.

Sin embargo, también señaló que “durante la operación, restos de municiones cayeron en Jabo” y en otra zona del estado de Kwara, en el centro-norte, aunque recalcó que no hubo víctimas civiles.

La operación en Nigeria se produce tras reiteradas afirmaciones de Trump sobre una amenaza significativa para los cristianos en el país, y el presidente ordenó al Pentágono el mes pasado prepararse para una posible acción militar.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, dijo este viernes a CNN que había hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, antes del ataque y que el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, había dado el visto bueno.

No obstante, Tuggar también afirmó que esta operación no era un asunto religioso, sino que buscaba garantizar la seguridad de la población civil en la región.

Analistas señalan que la religión es solo uno de los múltiples factores detrás de los persistentes problemas de seguridad que enfrenta Nigeria desde hace años. Los conflictos también surgen de rivalidades comunales y étnicas, así como de tensiones entre agricultores y pastores por la escasez de tierras y recursos hídricos.

Nnamdi Obasi, asesor principal del International Crisis Group, dijo que, aunque los ataques aéreos de Estados Unidos podrían debilitar a algunos grupos armados y suponen una escalada significativa en una ofensiva con la que el sobrecargado Ejército nigeriano ha lidiado durante años, “es poco probable que detengan la violencia multifacética en distintas partes del país, impulsada en gran medida por fallas de gobernanza”.

