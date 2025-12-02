Michael y Susan Dell donan US$ 6.250 millones para financiar las “Cuentas Trump” para millones de niños estadounidenses

Michael y Susan Dell anunciaron este martes que están donando US$ 6.250 millones para financiar cuentas de inversión para al…

Michael y Susan Dell anunciaron este martes que están donando US$ 6.250 millones para financiar cuentas de inversión para al menos 25 millones de niños estadounidenses.

La enorme promesa se destinará a ayudar a financiar las “Cuentas Trump”, una nueva iniciativa que ofrece cuentas de inversión para niños. Las “Cuentas Trump” se propusieron este verano como parte del “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Donald Trump y su lanzamiento está previsto para 2026.

El Departamento del Tesoro financiará US$ 1.000 en la cuenta de cada niño ciudadano estadounidense elegible nacido entre enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El donativo benéfico de los Dell se destinará a niños de 10 años o menos que nacieron antes de la fecha límite para la financiación del Tesoro. La donación de los Dells financiará depósitos de US$ 250 para cuentas de inversión para al menos 25 millones de niños, resultando en un donativo total de US$ 6.250 millones.

Es una de las mayores inversiones privadas para niños estadounidenses en la historia, según Invest America, una organización sin fines de lucro que está ayudando a liderar la iniciativa para desarrollar estas cuentas.

“Nos sentimos muy entusiasmados de poder marcar la diferencia en el futuro de millones de niños y crear oportunidades, esperanza y prosperidad para ellos”, dijo Michael Dell, CEO de Dell Technologies, a CNN en una entrevista telefónica.

“Si piensas en el poder de la acumulación y en lo que probablemente se convertirán estas cuentas en 10, 20, 30 años, eso es sumamente significativo”, dijo Dell.

Dell, quien fundó su empresa tecnológica en 1984, es el undécimo individuo más rico del mundo, con un patrimonio neto de US$ 148.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Los Dell han donado US$ 2.900 millones hasta la fecha, según la Fundación Michael y Susan Dell, lo que hace que esta promesa de US$ 6.250 millones sea más del doble de la totalidad de sus donaciones anteriores.

“Cuando escuchamos sobre esta idea, nos emocionamos mucho, porque esto nos permite llegar a una cantidad enorme de niños con este programa”, dijo Susan Dell a CNN en una entrevista telefónica. “Invertir en los niños y en su futuro es realmente invertir en el futuro de todos nosotros. Los niños son el futuro. Así que no podríamos estar más entusiasmados con este programa”.

En un evento en la Casa Blanca con los Dell la tarde de este martes, Trump dijo que las cuentas permitirán que “miembros de la familia, empleadores, corporaciones [y] donantes generosos aporten dinero que será invertido y crecerá a lo largo de la vida del niño para ser utilizado en su beneficio después de que cumpla 18 años”.

Las “Cuentas Trump” son cuentas de inversión con impuestos diferidos destinadas a ayudar a los niños estadounidenses a aumentar sus ahorros.

Los padres y tutores podrán presentar un nuevo formulario ante el IRS (Formulario 4547) para establecer una “Cuenta Trump” para su hijo. A partir de mayo de 2026, el Departamento del Tesoro dará seguimiento a quienes lo hayan solicitado para completar el proceso de apertura de una cuenta.

El registro para cuentas también estará disponible en línea a partir de mediados de 2026. Se espera que el sitio se actualice con información adicional sobre cómo configurar las cuentas, según un nuevo perfil de “Cuentas Trump” en X.

Las contribuciones privadas podrán realizarse por primera vez el 4 de julio de 2026. Las cuentas permitirán contribuciones privadas de hasta US$ 5.000 al año. Los empleadores podrán aportar hasta US$ 2.500 de esa cantidad.

Las cuentas se invertirán en fondos mutuos o fondos indexados vinculados al S&P 500 u otros índices de referencia.

Cualquier niño de 18 años o menos con un número de Seguro Social será elegible para tener una cuenta. El Departamento del Tesoro solo financiará US$ 1.000 para niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

El regalo de los Dell financiará US$ 250 para niños de 10 años o menos que hayan nacido antes de enero de 2025, ampliando el número de niños que reciben fondos para iniciar una cuenta. Si quedan fondos adicionales después del registro inicial, los niños mayores de 10 años podrían ser elegibles. Los fondos de los Dell serán distribuidos en cuentas individuales por el Departamento del Tesoro.

La cuenta de inversión estará bloqueada para retiros hasta que el niño cumpla 18 años.

En ese momento, la cuenta se tratará como una cuenta tradicional de retiro individual.

Los fondos podrán usarse para gastos como educación, el pago inicial de una primera vivienda, o dinero para iniciar un negocio, sujetos a las reglas generales de retiro asociadas con las IRA.

Si bien los padres pueden recibir con agrado la perspectiva de “dinero gratis”, como vehículo de ahorro, las “Cuentas Trump” agregan aún más complejidad a una red ya compleja de opciones de cuentas de ahorro para las familias, cada una con sus propias reglas de elegibilidad y retiro, límites de contribución y tratamiento fiscal.

“Para los padres que buscan establecer una cuenta para la educación de sus hijos, una cuenta 529 ofrece más flexibilidad y beneficios fiscales”, dijo la Tax Foundation en un comunicado. “Si el Gobierno federal realmente quisiera hacer que el ahorro fuera más accesible para los contribuyentes, reemplazaría el complejo lío de cuentas de ahorro actualmente disponibles con cuentas de ahorro universales”.

La historia comienza con Brad Gerstner, CEO de Altimeter Capital y amigo de los Dell.

En 2021, Gerstner fundó Invest America, la organización sin fines de lucro que ayuda a abogar por estas cuentas de ahorro.

Michael Dell dijo que, después de conocer la idea por medio de Gerstner, se entusiasmó mucho con la perspectiva y había hablado con el Gobierno de Biden, pero nada se concretó hasta este año, cuando habló con Trump.

“Tuve la oportunidad de explicárselo al presidente a principios de este año”, dijo Dell a CNN.

Dell apareció en la Casa Blanca en junio junto a otros ejecutivos empresariales cuando Trump promovió la idea de las “Cuentas Trump”.

“Creemos que la inversión más inteligente que podemos hacer es la que hacemos en los niños”, dijo Dell a CNN. “También hemos hablado con otros filántropos, y estamos seguros de que habrá otros donativos importantes que se anunciarán”.

Dell dijo que los depósitos de US$ 250 se centrarán en niños que viven en códigos postales donde el ingreso medio es inferior a US$ 150.000. Se espera que la donación llegue a niños de hasta el 75 % de los códigos postales de EE.UU., según Invest America.

“Lo que realmente esperamos es que los niños vean que hay un futuro por el cual vale la pena ahorrar, y si cada niño ve que hay un futuro por el cual vale la pena ahorrar, entonces habremos sido parte de ayudar a construir esa esperanza, oportunidad y prosperidad para las generaciones venideras”, dijo Susan Dell a CNN.

