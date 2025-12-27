Messi y Cristiano: el duelo eterno siguió vivo en 2025, mientras Dembélé y Yamal buscan ser los sucesores

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol mundial, aunque ambos transitan el tramo…

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol mundial, aunque ambos transitan el tramo final de sus carreras. Ya no tienen el desparpajo de sus mejores años, pero mantienen intacta la calidad futbolística y la fiereza competitiva que los ha convertido en leyendas.

En 2025, Messi fue el gran protagonista de la MLS. Tras dos años de su llegada a Estados Unidos, el argentino llevó al Inter Miami a conquistar su primer título de liga, sumando el trofeo número 47 de su carrera.

En la final, las Garzas vencieron 3-1 a los Whitecaps de Vancouver, con Messi como MVP del partido y de la temporada. Además, el rosarino se quedó con la Bota de Oro tras marcar 29 goles y repartir 19 asistencias, demostrando que su talento sigue vigente.

El título del Inter Miami también marcó el final de la carrera de dos grandes amigos de Messi: Sergio Busquets y Jordi Alba, piezas clave en el éxito del equipo de la Florida.

En su etapa con Inter Miami, Messi no solo suma ya dos MVP de liga, sino que también lideró la conquista de la Leagues Cup 2023 y guió al equipo hacia el Supporters’ Shield la temporada pasada. Además, es el único jugador de la MLS en conseguir el Balón de Oro estando activo en la liga estadounidense; ya tiene un total de ocho. Lo hizo tres meses después de mudarse a Miami.

Por su parte, Cristiano Ronaldo continúa dejando huella en la liga saudí. Aunque no ha logrado títulos con el Al-Nassr, fue el máximo goleador del torneo en la temporada pasada y es colíder en la actual, consolidando su influencia y jerarquía en el fútbol asiático.

Desde su llegada en 2023, el portugués ha elevado el nivel competitivo de la Saudi Pro League, aportando liderazgo y visibilidad internacional.

Con Portugal, Cristiano logró clasificar al Mundial de 2026, pese a protagonizar un hecho tachable en su carrera deportiva, al ser expulsado por primera vez en su carrera con el seleccionado luso. Una sanción severa estuvo al borde de perjudicar su participación en el Mundial que viene de la mano de otro récord; será la sexta vez que Cristiano participe en la máxima cita del balompié.

En lo personal, CR7 vivió un año especial al comprometerse con Georgina Rodríguez, su pareja de casi una década y madre de sus cinco hijos; de momento, seguimos esperando por el anuncio de la fecha del casamiento.

El cara a cara entre Messi y Cristiano en 2025 volvió a ser tema de debate. El argentino jugó 54 partidos y anotó 46 goles, mientras que el portugués disputó 43 encuentros y marcó 38 tantos. En asistencias, Messi brilló con 28, frente a solo 3 de Cristiano. En promedio de gol, ambos estuvieron muy parejos: Messi anotó cada 98,6 minutos y Cristiano cada 97,1.

La temporada 2025 del fútbol europeo estuvo marcada por el brillo de dos equipos históricos: el PSG y el FC Barcelona, guiados por dos talentos en pleno ascenso.

Ousmane Dembélé vivió el año de su consagración definitiva. El francés de 28 años fue una fiera en la cancha: marcó goles, dio asistencias, defendió con intensidad y deslumbró con regates que resultaron determinantes para el PSG.

El equipo parisino conquistó seis títulos, incluido el más codiciado: la Champions League, donde Dembélé fue la gran figura.

Su rendimiento le valió el Balón de Oro y el premio The Best al mejor jugador del mundo, consolidándose como uno de los futbolistas más completos de la actualidad.

En Barcelona, Lamine Yamal, con solo 18 años, se consolidó como el nuevo genio a seguir. Su madurez y desparpajo escénico, sumados a su excelsa técnica, lo convirtieron en la gran revelación de la temporada.

Yamal fue clave para que el Barça ganara la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa española, brillando especialmente en los clásicos ante el Real Madrid.

El joven extremo ganó el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-21 y fue reconocido como el mejor juvenil sub-20 del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

Y, pese a las odiosas comparaciones, Yamal ha salido al paso asegurando que no le gusta que lo eleven al nivel de Messi y quiere labrar su propia historia.

