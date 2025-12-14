Más malas noticias para republicanos sobre redistribución de distritos: Texas podría no obtener los 5 escaños que esperaban

Los planes republicanos de arrebatar cinco escaños demócratas en el Congreso de Texas parecían una apuesta segura. Ya no lo…

Los bajos índices de aprobación del presidente de EE.UU., Donald Trump, especialmente entre los latinos, y el sólido desempeño demócrata en las elecciones especiales de este año han cambiado las suposiciones de ambos partidos. Ahora, el colchón que los republicanos de Texas incorporaron en su nuevo mapa —Trump ganó todos los distritos con preferencia republicana por 10 puntos o más hace un año— parece que podría ser demasiado pequeño.

Los demócratas superaron los resultados de Trump de 2024 en cinco distritos de la Cámara de Representantes de EE.UU. con elecciones especiales este año por al menos 13 puntos. Un desempeño similar el próximo año voltearía tres de los cinco nuevos escaños de Texas a la columna demócrata, aunque es poco probable que ese efecto se replique en todos los distritos del país, y encuestas recientes sugieren que actualmente los demócratas tienen una ventaja nacional más modesta.

“Lo puedo sentir sobre el terreno”, dijo el representante demócrata Vicente González, cuyo distrito en el sur de Texas fue uno de los cinco seleccionados por los republicanos. “De verdad anticipo que vamos a recuperar la mayoría en el próximo ciclo y recuperar el sur de Texas y lugares que históricamente habían sido distritos demócratas, pero que nos han volteado las espaldas en los últimos ciclos, con tanta gente desilusionada”.

Es probable que los republicanos sigan logrando avances generales en la batalla nacional de redistribución con la ayuda de Texas, Carolina del Norte, Missouri y Ohio, incluso después de que los senadores republicanos de Indiana rechazaran los nuevos mapas a pesar de la presión de Trump. Pero las tendencias nacionales cambiantes podrían modificar las expectativas de ambos partidos respecto a lo que esperan ganar a medida que redibujan sus mapas.

Trump mejoró la posición de los republicanos entre los votantes latinos en 2024, obteniendo alrededor del 46 %, según encuestas a pie de urna de 2024, frente al 32 %, en 2020. Los nuevos mapas de Texas buscaron capitalizar el sólido desempeño de Trump en el estado, que ganó por 14 puntos. Es notable que Trump ganó todos los condados en el Valle del Río Grande, de mayoría latina, que durante mucho tiempo fue bastión demócrata.

Cuatro de los cinco escaños en manos de demócratas seleccionados por el Partido Republicano estatal son de mayoría latina bajo los nuevos mapas, con el Distrito Congresional 28, representado por el veterano demócrata Henry Cuéllar, superando el 90 % de población latina.

Pero la aprobación de Trump entre los latinos ha caído drásticamente en todo el país desde el inicio de su segundo mandato, cayendo más rápido que su descenso general de aprobación. En tres elecciones estatales este noviembre —una propuesta apoyada por demócratas en California y elecciones para gobernador en Nueva Jersey y Virginia— los demócratas ganaron más terreno en condados con mayor proporción de latinos, superando incluso los márgenes de Joe Biden de 2020 en esos lugares.

Y en Miami, un candidato apoyado por demócratas ganó la elección para la alcaldía a principios de este mes, rompiendo casi 30 años de control republicano en ese puesto apartidista.

En Texas, la aprobación de Trump entre los latinos bajó de 44 %, en febrero, a 32 %, en octubre, según la encuesta del University of Texas/Texas Politics Project. La Encuesta de Tendencias de Texas UH-TSU 2025 descubrió que los latinos en Texas expresan arrepentimiento por su voto de 2024 en mayor proporción que los votantes texanos en general. Cuando se les preguntó cómo votarían en la elección presidencial de 2024 si pudieran hacerlo otra vez, los latinos texanos respaldaron a la demócrata Kamala Harris por un margen de 11 puntos, un giro de 19 puntos en comparación con el margen de 8 puntos por el que el mismo grupo afirmó haber apoyado a Trump en 2024.

Chuck Rocha, estratega demócrata y fundador de Solidarity Strategies, dijo a CNN que creía que los latinos podrían regresar al lado demócrata el próximo año por un margen de 5 a 20 puntos.

“Creo que todos van a regresar”, dijo Rocha. “Es solo cuestión de si vuelven a los niveles de lo que era antes de Trump”.

González dijo a CNN que ha estado viendo ese descontento entre sus propios electores el último año. Su nuevo distrito es más de tres cuartos latino.

Gonzalez destacó que la asequibilidad es el principal problema en su distrito, junto con la escasez de mano de obra y una mayor presencia de agentes de inmigración sobre el terreno.

“No creo que los demócratas, y especialmente los latinos que votaron por Trump, alguna vez esperaran que esto sucediera”, dijo luego Gonzalez. “Y ahora ha sucedido, y se ha agravado; eso se suma a muchos de los otros problemas de los que estamos hablando, problemas económicos e inflación y la gente, el pueblo estadounidense, sigue luchando”.

Un gran cambio entre los latinos de Texas también podría poner en juego el 15º Distrito Congresional, actualmente en manos del Partido Republicano. Actualmente, la representante republicana Monica De La Cruz ocupa el 15º Distrito, que votó cómodamente por Trump en 2024 (ganó por 18 puntos bajo las líneas de 2026), pero su margen fue considerablemente más modesto en 2020 (2 puntos). El candidato demócrata Beto O’Rourke ganó el distrito por 11 puntos en su campaña al Senado de EE.UU., en 2018. Los márgenes electorales de De La Cruz apenas cambian con el nuevo mapa.

Patrick Ruffini, encuestador y socio fundador de la firma republicana Echelon Insights, sostuvo antes de las elecciones presidenciales del año pasado que Trump podría liderar un realineamiento para atraer a muchos latinos a una coalición republicana centrada en cuestiones de la clase trabajadora.

“Estos son los votantes más importantes a cultivar porque son los más volátiles”, dijo Ruffini a CNN sobre el voto latino. “Sin ellos… es realmente muy difícil para los demócratas tener éxito a largo plazo en las elecciones presidenciales. Creo que eso absolutamente debería ser un mayor enfoque para la administración y para los republicanos de cara a las elecciones intermedias”.

El sur de Texas alberga una población más conservadora y familiarizada de cerca con la frontera, dijo Ruffini. Pero Rocha cree que incluso un pequeño cambio en los hábitos de voto de los latinos en las zonas rurales podría voltear distritos que están en el límite.

Los demócratas lograron sólidos desempeños en las cinco elecciones especiales para la Cámara de Representantes de EE.UU. este año, superando los márgenes presidenciales de 2024 por al menos 13 puntos en cada carrera y con un promedio de mejora de 17 puntos en general.

Las elecciones especiales tienden a ser eventos de menor participación y, por lo general, solo participan los votantes más partidistas y comprometidos. Pero una elección especial a principios de diciembre en el séptimo distrito congresional de Tennessee tuvo una participación aproximadamente a la par de la de las elecciones de mitad de periodo de 2022. La candidata demócrata Aftyn Behn perdió esa carrera por 9 puntos, recortando en 13 puntos el margen de 22 puntos de Trump en el distrito.

En la última encuesta de CNN, los votantes registrados preferían a los candidatos demócratas sobre los republicanos en su distrito de la Cámara de Representantes por 5 puntos (lo que representa una mejora de alrededor de 7 puntos con respecto a 2024). Es posible que los candidatos demócratas terminen con un margen mayor entre los votantes que realmente acuden a votar, dada la creciente evidencia de la ventaja demócrata en cuanto a la motivación de los votantes.

“La asequibilidad es realmente el tema principal en este momento. Creo que esa es realmente la preocupación principal y el componente principal de esto”, dijo Ruffini a CNN. “Creo que Donald Trump no necesita convencer a la gente de que siente su dolor, pero sí creo que debe argumentar que los demócratas son demasiado débiles para solucionarlo”.

