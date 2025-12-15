María Corina Machado sufrió fractura de vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

La ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, sufrió una fractura en una vértebra en su…

La ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, sufrió una fractura en una vértebra en su riesgosa salida de Venezuela. Así se lo diagnosticaron tras una evaluación médica en Oslo, confirmó a CNN su equipo de prensa.

La información fue ratificada luego de que el diario noruego Aftenposten publicara una información sobre la condición de salud de Machado. El medio destaca que, según sus fuentes, la lesión pudo haberse producido en medio de las condiciones extremas del viaje realizado el lunes 8 de diciembre, que incluyó “cinco horas en barco en malas condiciones meteorológicas”.

Según informa el artículo, Machado fue evaluada en el Hospital Universitario de Ulleval, en Oslo, donde los médicos a cargo detectaron varias lesiones y, entre ellas, una fractura en una vértebra. Esa condición de salud y el tratamiento a seguir llevaron a Machado a prolongar su estancia en Noruega, a la espera de las recomendaciones médicas del caso. Esta información fue confirmada a CNN por el equipo de prensa de la líder de la oposición venezolana.

Una fuente con conocimiento del caso consultada por Aftenposten aseguró que la fractura vertebral no le impediría regresar a su país en una etapa posterior. Al respecto, el artículo asegura que “ella tiene plena intención de regresar a Venezuela” y que, al mismo tiempo, “seguirá las recomendaciones que le indiquen los médicos”.

Machado, una de las voces más críticas del mandatario venezolano Nicolás Maduro, y que sumaba alrededor de once meses en la clandestinidad advirtiendo que temía por su vida, su libertad y sus derechos humanos, viajó a Oslo, Noruega, para la entrega del Premio Nobel de la Paz. Si bien no llegó a la ceremonia, debido a lo que describió como una larga y riesgosa travesía para salir de Venezuela, sí se presentó al día siguiente ante el público y dio varias declaraciones a la prensa.

Aunque Machado no dio detalles sobre cómo logró salir de su país natal, el veterano de las fuerzas especiales de EE.UU., Bryan Stern, fundador de la Fundación Grey Bull Rescue, cuyo equipo de rescate sacó a la laureada con el Nobel de Venezuela, explicó a CNN en parte cómo fue la travesía.

Según Stern, la extracción duró casi 16 horas, se realizó mayormente de noche y en aguas turbulentas.

“En general, esta es la operación más difícil, de mayor perfil y más delicada que hemos realizado”, dijo Stern, quien añadió que le suplicó a Machado que no regrese a Venezuela.

En una conferencia de prensa virtual anterior, Stern había detallado que Machado abordó un bote que zarpó desde la costa venezolana hasta un punto de encuentro en el mar. Allí fue donde se encontró con él, quien la esperaba en otro bote. Desde allí, en el segundo bote, Machado fue trasladada hacia otro lugar, en un viaje nocturno, en medio del frío y la tensión.

La embarcación arribó a la costa en la mañana del miércoles 10 de diciembre, desde donde Machado abordó un avión con destino a Noruega. Datos de rastreo de vuelos verificados por CNN dan cuenta de que el avión que utilizó Machado salió desde Curazao, una isla cercana a Venezuela. La embajada de Países Bajos en Caracas, que representa los intereses de Aruba, Bonaire y Curazao, ha negado cualquier implicación en la huida de Machado.

En Oslo, Machado se reunió con su hija, quien horas antes había recibido el Nobel en su nombre. La laureada saludó a la multitud desde el balcón del Gran Hotel de Oslo. Esta fue su primera aparición pública en casi un año.

