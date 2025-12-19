Marco Rubio afirma que el Gobierno venezolano es “intolerable para Estados Unidos”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este viernes que el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás…

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este viernes que el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es “intolerable”, mientras el Gobierno de Trump anunció este viernes nuevas sanciones contra familiares del líder venezolano.

Durante meses, el Gobierno ha llevado a cabo una campaña de ataques militares letales en el Caribe y el Pacífico, así como una creciente presión económica contra Caracas, como parte de lo que han descrito como una guerra contra el narcotráfico. Han evitado decir que buscan activamente un cambio de régimen en Venezuela, pero han acusado al presidente Nicolás Maduro de ser ilegítimo y un narcotraficante.

El viernes, Rubio reafirmó esas acusaciones.

“Está claro que el actual statu quo con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos”, dijo Rubio este viernes, al ser consultado sobre los comentarios de la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien afirmó que Trump “quiere seguir destruyendo embarcaciones hasta que Maduro se rinda”.

“El statu quo en el que operan y colaboran con organizaciones terroristas en contra del interés nacional de Estados Unidos; no solo colaboran, sino que se asocian y participan en actividades que amenazan los intereses nacionales de Estados Unidos”, dijo Rubio en una conferencia de prensa.

“Así que sí, nuestro objetivo es cambiar esa dinámica y por eso el presidente está haciendo lo que hace”, afirmó.

“Nadie puede argumentar que la criminalidad transnacional y el terrorismo en nuestro hemisferio no son una amenaza para el interés nacional de Estados Unidos”, añadió. “Nos reservamos el derecho y tenemos el derecho de utilizar todos los elementos del poder nacional para defender el interés nacional de Estados Unidos”.

Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo que, con sus comentarios, Rubio expuso su “deshonestidad” y odio hacia América Latina y el Caribe.

“Aliado a la ultraderecha latinoamericana más corrupta, su discurso de odio contra América Latina y el Caribe es un rotundo fracaso político y moral. Rubio no le sirve a los intereses de los estadounidenses; sirve a las mafias de Miami que financian su lobby. Por eso miente”, dijo Gil en una publicación en Telegram.

El canciller también acusó a su homólogo estadounidense de promover golpes de Estado, guerras interminables y cambios de régimen, afirmando que todos sus ataques contra Venezuela tienen como objetivo saquear el petróleo, la tierra y otros recursos del país.

“Desde Venezuela, nos sumamos al clamor del pueblo de los Estados Unidos y decimos: ¡No a la guerra por petróleo! ¡No sangre por petróleo!”, dijo Gil.

Las fuerzas militares estadounidenses han realizado decenas de ataques letales contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, causando la muerte de más de 100 personas. Esos ataques han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de miembros del Congreso. En una entrevista con NBC este viernes, el presidente Donald Trump no descartó una guerra con Venezuela.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense anunció un “bloqueo total y completo” de los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela. Ha amenazado repetidamente con ataques terrestres en el país. Ni Trump ni Rubio se han comprometido a informar al Congreso con antelación sobre ese posible acto de guerra.

Este viernes, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra familiares de Maduro, la segunda ronda contra sus parientes en tantas semanas.

Funcionarios han argumentado que su campaña de tácticas financieras punitivas y ataques militares letales y polémicos es para detener el narcotráfico, no necesariamente para derrocar al régimen en Caracas.

La semana pasada, el Gobierno sancionó a tres sobrinos de Maduro, incluidos los dos llamados “narcosobrinos” que recibieron el indulto en octubre de 2022 como parte de un intercambio de prisioneros por estadounidenses detenidos en Venezuela. El tercer sobrino, Carlos Erik Malpica Flores, fue sancionado por ser miembro del Gobierno venezolano.

La más reciente ronda de sanciones apunta a la cuñada de Maduro y a otros familiares de Malpica Flores.

“Maduro y sus allegados han devastado la economía de Venezuela y continúan amenazando la estabilidad de nuestra región”, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado. “El Gobierno de Trump está comprometido a desmantelar la red de individuos que sostienen a Maduro y su régimen”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.