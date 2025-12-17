Maduro dice que los comentarios de Trump sobre la tierra y el petróleo revelan sus verdaderas intenciones en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que su homólogo estadounidense Donald Trump reveló sus verdaderas intenciones hacia…

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que su homólogo estadounidense Donald Trump reveló sus verdaderas intenciones hacia el país sudamericano con su afirmación de que le habían robado a Estados Unidos “petróleo, tierras y otros activos”.

Maduro dijo que la afirmación de Trump mostraba que Estados Unidos realmente buscaba un cambio de régimen junto con la propiedad del territorio y los recursos de Venezuela. Anteriormente, Estados Unidos había caracterizado su despliegue de fuerzas navales cerca del país como dirigido a combatir el narcotráfico.

“Sencillamente es una pretensión guerrerista y colonialista, y lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido revelada”, dijo Maduro el miércoles en Caracas.

“Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y toda la riqueza y convierta a Venezuela en una Colonia. Sencillamente, eso no va a pasar nunca, jamás”, continuó.

El martes, Trump escribió en Truth Social que el despliegue militar alrededor de Venezuela aumentaría hasta que el país devolviera a Estados Unidos “el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron anteriormente”.

Trump dijo a los periodistas este miércoles que Venezuela había quitado ilegalmente “derechos energéticos” y que Estados Unidos los quería de vuelta. “Estamos recuperando tierras, derechos petroleros, lo que sea que tuviéramos. Nos lo quitaron porque tuvimos un presidente que tal vez no estaba atento. Pero no van a hacer eso. Queremos recuperarlo. Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Como saben, expulsaron a nuestras empresas y queremos recuperarlo”.

Venezuela puso su sector petrolero bajo control estatal en la década de 1970. Anteriormente, las empresas estadounidenses tenían una presencia mucho mayor en sus campos petroleros.

