Maduro confirma llamada con Trump y dice que fue “cordial”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrida hace aproximadamente diez días, tras recibir una llamada de la Casa Blanca.

Maduro describió la conversación como respetuosa y “cordial”. No ofreció detalles sobre los temas tratados.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, entonces bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, afirmó Maduro en español.

Luego, en inglés, agregó: “Welcome dialogue, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in your life” (en español, “Bienvenido diálogo, bienvenidos diplomáticos, bienvenida la paz. Paz, sí. Guerra, nunca, nunca en la vida”).

Anteriormente, CNN reportó que Trump dijo a periodistas que tuvo una llamada con Maduro, pero tampoco profundizó en los detalles sobre la llamada.

“No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”, dijo Trump. “No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”.

The New York Times y The Wall Street Journal informaron que Trump y Maduro hablaron por teléfono a principios de este mes.

