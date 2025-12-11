Lula y Maduro hablaron por teléfono la semana pasada, dice la Presidencia de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvieron una conversación telefónica…

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada, confirmó la Presidencia de Brasil a CNN.

El llamado fue breve y en buenos términos, dijeron sobre la conversación entre ambos mandatarios. Hablaron de “la paz en Sudamérica y el Caribe” y no quedaron “temas pendientes”.

La Presidencia de Brasil remarcó que en ese llamado “se solucionó” lo que estaba previsto para conversar, sin dar más detalles, y dijo que por el momento no hay otro contacto previsto entre Lula y Maduro.

CNN se contactó con el Gobierno de Venezuela para pedir comentarios sobre la llamada y está a la espera de respuesta.

La noticia se conoce en medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, con el Gobierno del presidente Donald Trump ejerciendo una campaña de presión en el Caribe con el despliegue de buques militares, ataques a presuntas embarcaciones con drogas en las que murieron decenas de personas y la designación de Maduro como integrante de una organización terrorista extranjera.

En oportunidades anteriores, Lula había hablado de su “preocupación” por la situación en el Caribe y América del Sur. “Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe. Estoy muy preocupado”, dijo el presidente de Brasil tras el cierre de la Cumbre de Líderes del G20, en Sudáfrica, en noviembre pasado.

Como país que comparte frontera con Venezuela, Lula agregó en esa ocasión que Brasil tiene “una responsabilidad” con América del Sur para preservar la paz en la región.

Otros países de América Latina también han hablado sobre Venezuela en las últimas horas en el contexto de la tensión milita con EE.UU.

Rosa Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia, dijo que si Maduro llegase a salir de su país para una transición en el poder, Colombia le ofrecería protección. El presidente del país, Gustavo Petro, dijo en X que “es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes” y pidió una “revolución democrática”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.