Los premios gordos de la lotería en EE.UU. nunca alcanzaban los US$ 1.000 millones. Ya van 12 veces en los últimos cinco años

El sorteo de Powerball de este miércoles por la noche no tuvo ganador, lo que elevó el premio mayor a…

El sorteo de Powerball de este miércoles por la noche no tuvo ganador, lo que elevó el premio mayor a aproximadamente US$ 1.000 millones para el sábado.

Este monto es el segundo más grande del año, solo superado por el premio mayor de Powerball de US$ 1.787 millones de septiembre, ganado por dos afortunados en Missouri y Texas.

Si parece que los premios mayores han aumentado en los últimos años, es cierto.

El primer premio mayor de la lotería estadounidense que superó los US$ 1.000 millones se entregó en 2016, cuando los ganadores de Florida, California y Tennessee se repartieron un premio de Powerball de US$ 1.586 millones.

El premio mayor actual de Powerball será el decimocuarto mayor de la lotería estadounidense de al menos US$ 1.000 millones, y el duodécimo desde enero de 2021.

Powerball y Mega Millions, las dos loterías más grandes de Estados Unidos, han estado intentando generar premios mayores más grandes. Aquí te explicamos cómo:

Los precios de los boletos de Powerball y Mega Millions han aumentado gradualmente en los últimos 13 años.

Una parte de las ventas se destina al pozo de premios, y el premio mayor se acumula en sorteos posteriores y crece con las ventas adicionales hasta que alguien lo gana. Naturalmente, los precios más altos se traducen en premios mayores más altos.

Los billetes de Powerball aumentaron de precio en 2012 de US$ 1 a US$ 2, y se han mantenido en ese nivel desde entonces.

Mega Millions ha aumentado los precios dos veces en su historia. En 2017, el juego siguió el ejemplo de Powerball al subir los precios de US$ 1 a US$ 2, pero este año sus boletos subieron a US$ 5.

Esto forma parte de un esfuerzo mayor que garantiza botes más grandes y de mayor crecimiento, según Mega Millions.

Las probabilidades de ganar el premio mayor siempre han sido bajas, pero se han vuelto intencionalmente más bajas en la última década.

Para ganar un premio mayor de Powerball, el poseedor del boleto debe acertar las seis bolas sorteadas: cinco blancas y una roja.

En 2015, Powerball modificó sus probabilidades de ganar premios aumentando el rango de números para las bolas blancas y reduciendo el de las rojas.

Los 14 botes de lotería de EE. UU. de más de US$ 1.000 millones

Premio mayor actual de Powerball : estimado en US$ 1.000 millones (fecha de premiación y valor final a definir)

: estimado en US$ 1.000 millones (fecha de premiación y valor final a definir) 5 de septiembre de 2025 : US$ 1.787 millones, Powerball

: US$ 1.787 millones, Powerball 27 de diciembre de 2024: US$ 1.269 millones, Mega Millions

US$ 1.269 millones, Mega Millions 6 de abril de 2024 : US$ 1.326 millones, Powerball ﻿

: US$ 1.326 millones, Powerball 26 de marzo de 2024 : US$ 1.128 millones, Mega Millions

: US$ 1.128 millones, Mega Millions 11 de octubre de 2023 : US$ 1.765 millones, Powerball ﻿

: US$ 1.765 millones, Powerball 8 de agosto de 2023 : US$ 1.602 millones, Mega Millions

: US$ 1.602 millones, Mega Millions 19 de julio de 2023 : US$ 1.080 millones, Powerball

: US$ 1.080 millones, Powerball 13 de enero de 2023 : US$ 1.348 millones, Mega Millions

: US$ 1.348 millones, Mega Millions 7 de noviembre de 2022 : US$ 2.040 millones, Powerball

: US$ 2.040 millones, Powerball 29 de julio de 2022 : US$ 1.337 millones, Mega Millions

: US$ 1.337 millones, Mega Millions 22 de enero de 2021 : US$ 1.050 millones, Mega Millions

: US$ 1.050 millones, Mega Millions 23 de octubre de 2018 : US$ 1.537 millones, Mega Millions

: US$ 1.537 millones, Mega Millions 13 de enero de 2016 : US$ 1.586 millones, Powerball

Lo que eso hizo fue mejorar las probabilidades de ganar cualquier premio, incluidos aquellos tan bajos como US$ 4, pero empeoró las probabilidades de ganar el premio mayor de 1 en 175,2 millones a 1 en 292,2 millones.

“Matemáticamente, al cambiar el número de bolas que extraes y el número de bolas de las que extraes, puedes crear una lotería con cualquier probabilidad que quieras, básicamente”, explicó el jueves Victor Matheson, profesor de economía en el College of the Holy Cross.

Las loterías han utilizado cuotas más altas como parte de una estrategia para aumentar los premios mayores. Los premios mayores que se ganan con menos frecuencia se acumulan con mayor frecuencia.

“Básicamente, las asociaciones de lotería se dieron cuenta de que nadie compra un boleto de Powerball para ganar US$ 10. Nadie compra un boleto de Powerball para ganar US$ 100. Compran un boleto de Powerball para hacerse multimillonario”, declaró Matheson. “Así que… una mayor parte del dinero se destina a grandes premios, lo que significa, de nuevo, que el premio crece más rápido”.

Mega Millions aumentó sus probabilidades de ganar el premio mayor en 2017 de 1 en 258,9 millones a 1 en 302,6 millones. Al igual que el Powerball, lo hizo modificando los rangos de los números de sus sorteos.

Este año, Mega Millions mejoró ligeramente las probabilidades de ganar el premio mayor a 1 en 290,5 millones. Sin embargo, esto coincidió con el cambio en el precio del boleto de US$ 2 a US$ 5.

Las tasas de interés también influyen en el tamaño que se anuncia para acumular los premios mayores.

Hay dos formas en que los ganadores del premio mayor de Powerball o Mega Millions pueden recibir su pago: un premio anualizado de 30 pagos que aumentan con el tiempo o una suma global inmediata.

El premio mayor que las loterías publicitan con mayor prominencia es el anualizado: en el caso del sábado, se estima en US$ 1.000 millones. ¿Para quienes quieren una suma global? Esa siempre es menor. La suma global del sábado se estima en US$ 461.3 millones.

El plan anualizado tiene en cuenta las tasas de interés, lo que permite a la asociación de lotería invertir el dinero y promete mayores retornos en el futuro, explicó Matheson.

En general, las tasas de interés han sido más altas en los últimos años. La Reserva Federal aumentó su tasa de referencia de 2022 a 2023. Esta ha estado bajando desde el año pasado, pero aún se encuentra por encima de su nivel de principios de 2022. Las tasas de interés más altas permiten premios mayores en el jackpot anualizado.

Las loterías toman esa cifra anualizada y la utilizan en publicidad, a pesar de que no es lo que la mayoría de la gente elige llevarse a casa.

“Todo el mundo siempre se lleva el premio en efectivo (en conjunto) en Powerball y Mega Millions”, apuntó Matheson.

Durante años, Powerball y Mega Millions solo estaban disponibles en diferentes estados, lo que significaba que la gente tenía que cruzar las fronteras estatales para comprar boletos para ciertos juegos.

Solo 12 estados ofrecían Mega Millions antes de un acuerdo de 2010 entre ambos juegos, que permitió a los estados participantes vender ambos.

Mega Millions y Powerball ahora están disponibles en casi todos los estados, así como en Washington y las Islas Vírgenes de EE. UU., según la Asociación de Lotería Multiestatal.

Pero hay algunos casos atípicos: Alabama, Alaska, Nevada, Hawai y Utah no tienen loterías, y Puerto Rico ofrece Powerball, pero no Mega Millions.

Permitir que más personas jugaran tenía como objetivo acumular premios en efectivo más grandes, y no pasó mucho tiempo para que esto ocurriera.

En 2012, Mega Millions alcanzó su mayor premio en ese momento: US$ 656 millones, repartidos entre tres ganadores que compraron boletos en Kansas, Illinois y Maryland.

El sorteo de Powerball del sábado se llevará a cabo a las 10:59 p.m., hora de Miami.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.