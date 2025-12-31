Los orígenes ancestrales de los propósitos de Año Nuevo y cómo ha cambiado la tradición

Al acercarse el final de cada año, la perspectiva de emerger del ajetreo, el alboroto y las fiestas navideñas para…

Al acercarse el final de cada año, la perspectiva de emerger del ajetreo, el alboroto y las fiestas navideñas para reflexionar sobre cómo hacer las cosas mejor el año que viene es bien recibida por muchos, ignorada por algunos y resentida por otros.

La práctica de hacer propósitos de Año Nuevo puede tener una intención optimista. Pero, por lo general, hacia el segundo mes del año, alrededor del 64 % de esos aspirantes a la superación personal abandonan sus objetivos, lo que quizá lleve a algunos a preguntarse, “¿para qué tenemos siquiera esta tradición en primer lugar?”.

La respuesta se remonta a hace entre 3.000 y 4.000 años, al antiguo festival babilónico de Akitu, celebrado en abril, explica por correo electrónico la Dra. Candida Moss, profesora Edward Cadbury de Teología en el departamento de Teología y Religión de la Universidad de Birmingham, Inglaterra.

El calendario babilónico determinaba la fecha de la fiesta y el comienzo del año nuevo babilónico, que a veces también se celebraba en marzo, cuando empezaba la temporada agrícola, explicó por correo electrónico la Dra. Louisa McKenzie, historiadora del arte, periodista e investigadora asociada del Instituto Warburg de Londres. La antigua ciudad de Babilonia estaba situada en lo que hoy es Iraq, a unos 88,5 kilómetros al sur de Bagdad.

“Como muchas fiestas de Año Nuevo de la antigüedad, (Akitu) celebraba la creación y la fertilidad tanto a escala agrícola como cósmica”, explica Moss. “El origen mítico de la fiesta era la creación del mundo por el dios Marduk. Según el mito llamado Enuma Elish, el mundo empezó a existir cuando Marduk mató a su rival femenina Tiamat y creó los cielos y la tierra a partir de su cadáver desmembrado”.

En el festival de Akita, añadió Moss, la gente se reunía para maravillarse ante las maravillas de la creación y la victoria del orden asesino y sangriento sobre el caos. Fue también en este festival cuando los babilonios adoptaron la primera forma de propósitos de Año Nuevo, en parte para aplacar a los dioses temperamentales, como prometer el pago de deudas o la devolución de maquinaria agrícola prestada.

Civilizaciones de todo el mundo han celebrado el cambio de año durante milenios, afirma McKenzie. Aunque los romanos no utilizaban necesariamente el término “propósitos”, intentaban entrar en el nuevo año con una mentalidad positiva, tal y como recogen textos de principios del siglo I como los “Fastos” del poeta romano Ovidio, un relato en seis partes del año romano y sus festivales religiosos.

También intercambiaban regalos de higos y miel u otros alimentos que representaban la prosperidad, y se aseguraban de trabajar durante parte del día como buen augurio para el año venidero, según Moss.

Los más altos funcionarios de Roma resolvían permanecer leales a la república y juraban fidelidad al emperador, según el Dr. Richard Alston, profesor de Historia Romana en el departamento de Clásicos de Royal Holloway, Universidad de Londres.

Así ha evolucionado la costumbre, y también ha permanecido igual, a lo largo de los años.

En lo que respecta a los antiguos propósitos de Año Nuevo, “la lógica sigue en gran medida el principio de ‘empieza como quieras seguir’”, explica Moss. “A lo largo de la historia vemos el mismo principio en juego”.

En Irlanda, tener la casa limpia a principios de año simbolizaba un nuevo comienzo y la suerte de la casa para el año siguiente.

También existe la quema figurada del Año Viejo en Colombia, Ecuador y otras partes de Latinoamérica. En esta tradición, las familias rellenan un muñeco de tamaño natural con recuerdos del año saliente u otros materiales y lo visten antes de prenderle fuego a medianoche.

Según Moss, las versiones más recientes de los rituales de Año Nuevo tienen sus raíces en la América colonial.

“Entre los puritanos de los siglos XVII y XVIII existía el deseo de evitar el libertinaje y reflexionar sobre los años que pasaban y los venideros”, añadió. “En 1740, John Wesley, fundador del metodismo, introdujo el Servicio de Renovación del Pacto como alternativa a las celebraciones estridentes. Estas reuniones incluían servicios de vigilia nocturna, canto de himnos y reflexión”.

A lo largo de varios años, el teólogo de Nueva Inglaterra Jonathan Edwards, otra figura notable del Primer Gran Despertar, creó una lista de 70 resoluciones para sí mismo para vivir, que incluían tratar a la gente con amabilidad y evitar los chismes, según Moss.

“Una de las primeras referencias escritas que se conservan a un propósito de Año Nuevo tal y como lo conocemos se encuentra en el diario de Anne Halkett, escritora escocesa de memorias y textos religiosos”, explica McKenzie. El 2 de enero de 1671 anotó sus propósitos para el año siguiente bajo el epígrafe “propósitos”.

Esta referencia aislada es probablemente indicativa de una práctica más extendida.

En el siglo XIX, las menciones a esta práctica aspiracional aparecían en artículos y caricaturas de periódicos y revistas, a menudo haciendo referencia al fracaso de la gente a la hora de cumplir sus propósitos, explica McKenzie.

Un artículo de 1802 de Walker’s Hibernian Magazine es un ejemplo de sátira, según Merriam-Webster: “Los siguientes personajes han comenzado el año con una lista de resoluciones que se han comprometido solemnemente a cumplir. (…) Los estadistas han resuelto no tener otro objeto en vista que el bien de su país… los médicos han determinado seguir a la naturaleza en sus operaciones, y no prescribir más de lo necesario, y ser muy moderados en sus honorarios”.

Otros escritos llamaban la atención de la gente por tener supuestamente motivos ocultos para sus propósitos de Año Nuevo.

“Hay multitudes de personas, acostumbradas a recibir mandatos de propósitos de año nuevo, que pecarán todo el mes de diciembre, con la seria determinación de comenzar el nuevo año con nuevos propósitos y nueva conducta, y con la plena creencia de que así expiarán y borrarán todas sus faltas anteriores”, se lee en un artículo de un periódico de Boston del 1 de enero de 1813. Según Merriam-Webster, ésta es también la primera documentación conocida de la frase completa.

“En 1893”, dijo McKenzie, “Yenowine’s Illustrated News de Milwaukee, Wisconsin, publicó una lista de ‘Propósitos de los ciudadanos’, muchos de los cuales parecen ser ligeramente satíricos: Frank A Lappen: ‘Mantenerse alejado de Milwaukee durante todo el año 1894’”.

Los propósitos de Año Nuevo eran ya una tradición arraigada para el siglo XX, afirma McKenzie. En ese momento, la tradición también había trascendido los contextos religiosos, reflejando los inicios de la secularización más amplia de la sociedad, dijo Moss.

Aunque el objetivo final es similar, las diferencias entre las aspiraciones religiosas y laicas, y entre las versiones antiguas y modernas, radican en la intención y la motivación, afirma Moss. Un cristiano del siglo XVII puede haber resuelto “evitar la glotonería”, por ejemplo, mientras que un individuo del siglo XXI puede proponerse “comer sano”.

“Sin embargo, el deseo de empezar de nuevo es un impulso humano universal”, añadió.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.