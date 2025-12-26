Los lugares que no podrás visitar en 2026

Como cantó Mick Jagger, no siempre se consigue lo que se quiere. Esto también aplica a los viajes: por muy…

Como cantó Mick Jagger, no siempre se consigue lo que se quiere. Esto también aplica a los viajes: por muy meticuloso que sea un viaje, no se puede evitar el mal tiempo, los desastres naturales, las huelgas laborales y otros factores externos.

Claro que hay muchas listas que recomiendan lugares que deberías visitar, incluso en CNN Travel, pero aquí tienes un resumen de los museos, lugares de culto y atracciones de parques temáticos que estarán prohibidos en 2026, y quizás incluso para siempre.

Fundado en Las Vegas, el museo fue una oda al amor de Jessica Oreck por todo lo diminuto. Los viajeros podían entrar y admirar la colección o hacer una composición con borradores diminutos o figuras de una pulgada.

Tras la demolición del centro comercial que lo albergaba, Oreck emprendió la gira con la colección por todo Estados Unidos. El museo físico ya no existe y no se sabe si encontrará un nuevo hogar permanente.

Plan B: Omega Mart

A Las Vegas le gusta celebrar la originalidad. OmegaMart es una experiencia artística disfrazada de supermercado. Está gestionado por Meow Wolf, el colectivo respaldado por el autor George R.R. Martin.

El Centro Pompidou de París, inaugurado en la década de 1970 con un revolucionario diseño que integra el interior y el exterior, se toma un descanso para renovar sus espacios, mejorar la accesibilidad y eliminar el amianto. El museo reabrirá en 2030.

Plan B: KANAL

Buenas noticias para los amantes del arte: la sede del Pompidou en Bruselas, planificada desde hace tiempo, abrirá sus puertas en noviembre de 2026. KANAL, ubicada en una antigua fábrica de automóviles, seguirá los pasos del Centro Pompidou, centrándose en el arte y la arquitectura modernos y contemporáneos.

El templo Gounsa, de 1.300 años de antigüedad y un importante monumento budista en el condado de Uiseong, Corea del Sur, fue reducido a cenizas por un incendio forestal que arrasó la zona en marzo de 2025. El templo, junto con otros tres cercanos, está en proceso de restauración, pero aún no hay un plazo fijo para su reapertura.

Plan B: Bongjeongsa Temple

Este sitio de 1.300 años de antigüedad alberga Geungnakjeon, el edificio de madera más antiguo del país, y fue visitado por la reina Isabel II en 1999. El complejo Bongjeongsa se encuentra a unos 35 kilómetros del Templo de Gounsa, en la ciudad de Andong. No se pierda los murales budistas, finamente detallados y bien conservados, del edificio original.

La serie de telas del siglo XI que representa la conquista inglesa es una de las formas de historia visual más antiguas y mejor conservadas del mundo. Por ello, merece un buen hogar.

Bayeux, la ciudad del norte de Francia que dio nombre al tapiz, se encuentra en pleno proyecto de modernización y ampliación del museo que lo alberga. El museo cerró en agosto de 2025 y su objetivo es reabrir en 2027, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Guillermo el Conquistador.

Plan B: Museo Bonnat-Helleu

Los amantes del arte y la cultura que deseen ampliar sus horizontes más allá de París pueden planificar una visita a Bayona, en el País Vasco francés. Allí, el Museo Bonnat-Helleu, apodado el “Pequeño Louvre” por su amplia colección de pinturas de Antiguos Maestros, ha reabierto tras 15 años de cierre con cafetería, tienda de regalos y el doble de espacio para exposiciones.

Pero si lo tuyo es el Bayeux o nada, tenemos buenas noticias: se exhibirá en el Museo Británico el próximo otoño en un intercambio histórico.

Disney está en constante cambio y actualización de sus parques. La última zona en transición es Rivers of America, que incluye la Isla de Tom Sawyer y el barco fluvial de Liberty Square.

Los fans se despidieron de la zona en agosto. Se convertirá en un territorio temático basado en la franquicia “Cars”, que Disney ha calificado como “parte de la mayor expansión en la historia de Magic Kingdom”.

Plan B: Rivers of America en Disneyland

Los fans de Tom y Huck, los personajes de Mark Twain que inspiraron la atracción, aún pueden visitar la Isla de Tom Sawyer en Disneyland y en Tokyo Disneyland, Japón.

Esta librería pionera del centro de Nueva York simplemente no pudo sobrevivir a la gentrificación. La tienda feminista, propiedad de sus trabajadoras, que abrió sus puertas en 1999, anunció el cierre del negocio en septiembre.

“El cuidado que estamos teniendo para cerrar este espacio, lo mejor que sabemos, se debe a su apoyo durante estos más de 26 años”, escribieron las propietarias de la cooperativa en un mensaje de despedida.

Plan B: Librerías de la Gran Manzana

Nueva York ha tenido una oleada de aperturas de librerías independientes en los últimos años. Otros lugares que vale la pena visitar son Yu & Me, que se centra en escritores de ascendencia asiática; Ripped Bodice, una celebración de todo lo romántico; y The Lit Bar, la única librería en el barrio del Bronx.

Una de las atracciones más espeluznantes de París, los huesos de millones de antiguos parisinos se exhiben en este túnel de casi 1,6 km de largo. Una antigua mina de piedra caliza, se encuentra bajo el elegante barrio de Montparnasse. Las catacumbas están en reparación y su apertura está prevista para 2026, pero como es una atracción tan querida y la fecha de reapertura aún no es definitiva, la hemos incluido aquí por si acaso.

Plan B: Osario de Sedlec

Los osteófilos pueden disfrutar de todo lo relacionado con los huesos en el Osario de Sedlec, en la República Checa, a menudo conocido como la iglesia de los huesos. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se encuentra en la ciudad de Kutná Hora, a unos 74 kilómetros de Praga. Si su itinerario los mantiene en París, consideren visitar algunos de los monumentos a los muertos, como el cercano Cementerio de Montparnasse.

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York no cierra, pero su azotea sí. La azotea, que durante mucho tiempo ha albergado obras específicas para el sitio, es una de las áreas que el museo está modernizando y ampliando durante los próximos cinco años.

Cuando vuelva a abrir en 2030, aumentará de 700 a 930 metros cuadrados, ideal para esas fotos de grupo.

Plan B: Parque de Esculturas Sócrates

Al otro lado del East River, el barrio de Long Island City, Queens, es uno de los escenarios artísticos más subestimados de Nueva York. Visite el Parque de Esculturas Sócrates, que presenta regularmente obras de arte al aire libre audaces y divertidas, además de performances e instalaciones. La vista del horizonte de Manhattan tampoco está nada mal.

El museo de arte contemporáneo de Raleigh, Carolina del Norte, anunció una pausa indefinida este verano. En un comunicado, el museo afirmó que se estaba “tomando un respiro colectivo, no para dar un paso atrás, sino para mirar hacia adelante. Estamos explorando nuevas y audaces formas de conectar con nuestro público, financiar nuestra misión y servir a nuestra comunidad con un mayor impacto”.

Plan B: Museo de Arte de Carolina del Norte

A solo unos kilómetros de distancia, el Museo de Arte de Carolina del Norte es un referente en el estado de Tarheel. Además de su museo interior, el NCMA alberga 7,5 kilómetros de senderos con esculturas al aire libre, instalaciones y un jardín de girasoles adorado en Instagram.

