Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown tras quitarse la vida, dice la Policía

El sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown fue encontrado muerto la noche del jueves tras quitarse la vida, dijo el jefe de Policía de Providence, Oscar L. Pérez, Jr.

Cuatro funcionarios de las fuerzas del orden confirmaron previamente a CNN que el sospechoso fue encontrado muerto.

Se vio a las fuerzas del orden rodeando un área cerca de un almacén en Salem, Nueva Hampshire, donde encontraron un automóvil de alquiler abandonado con una matrícula que se cree está relacionada con el sospechoso.

El sospechoso fallecido fue identificado como Claudio Valente, un exalumno de 48 años de la Universidad de Brown y ciudadano portugués, dijo el jefe de Policía de Providence, durante una conferencia de prensa. Las autoridades creen que el sospechoso habría actuado solo.

El cuerpo del sospechoso fue encontrado muerto con una bolsa, dos armas de fuego y pruebas que coincidían con la escena del crimen, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha.

Valente estuvo inscrito en la Universidad de Brown en el programa de maestría en Ciencias y doctorado en Física, dijo la presidenta de la universidad, Christina Hull Paxson.

Estuvo inscrito desde septiembre de 2000 hasta abril de 2001, cuando tomó una licencia antes de retirarse formalmente en julio de 2003, dijo ella.

Valente solo estuvo inscrito en clases de física durante su tiempo en la universidad, y la mayoría de esas clases se habrían llevado a cabo en el edificio de ingeniería y física Barus & Holley, donde ocurrió el tiroteo, dijo Paxson.

No tenía una afiliación activa con la universidad, añadió.

El tiroteo dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos en la universidad, donde las clases y los exámenes han sido cancelados.

Por otro lado, Valente está acusado de haber matado a un profesor del MIT en Massachusetts días después del tiroteo en la universidad de Rhode Island.

“El 15 de diciembre, mató al profesor del MIT Nuno Loureiro en su casa en Brookline, Massachusetts”, dijo la fiscal federal del Distrito de Massachusetts, Leah Foley, en una conferencia de prensa en Boston la tarde del jueves.

Foley agregó que Valente asistió previamente al mismo programa académico que el profesor Loureiro en Portugal, entre 1995 y 2000.

