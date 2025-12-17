Lo que Rob y Michele Reiner decían del amor que le tenían a su hijo Nick, acusado de homicidio premeditado tras su muerte

Durante un tiempo, en los años 90, el cineasta Rob Reiner apartó su atención de las películas que lo habían…

La teoría del apego estaba en pleno auge: la idea de que un niño necesita formar lazos seguros con un cuidador en los primeros tres años de vida para desarrollarse de manera sana y estable. Así, Reiner fundó “I Am Your Child”, un grupo activista diseñado para crear conciencia al respecto.

Fue con esa autoridad que llegó a los estudios de Charlie Rose en junio de 1997.

“He estado pensando en esto durante casi 20 años”, le dijo a Rose. Ahora que había alcanzado el éxito, usar su plataforma para trabajar en ese tema era “la mayor emoción” de su vida, dijo. “Odio decirlo, pero si pudiera ganarme la vida haciendo esto, no haría películas”.

Era una declaración mayúscula, pero arraigada en las creencias de Reiner. “El apego exitoso desde temprano te sostiene muy bien más adelante en la vida”, le dijo a Rose. “No encontrarás ni una sola persona que haya tenido una gran infancia en la cárcel por un delito violento”.

En ese momento, Nick Reiner tenía tres años. 28 años después, sería acusado de matar a sus padres.

Los Reiner hablaban abierta y frecuentemente sobre el amor que sentían por sus hijos, quienes además de Nick incluyen a su hijo Jake Reiner, de 34 años; su hija Romy, de 27; y Tracy, de 61, a quien Rob Reiner adoptó durante un matrimonio anterior con la célebre directora Penny Marshall.

La cuenta de Instagram de Michele Reiner presenta fotos radiantes y orgullosos elogios a sus hijos, mientras que Rob Reiner era una presencia común en las redes sociales de Romy Reiner en particular, quien parecía disfrutar del tiempo que pasaban juntos, nadando en el mar o cortándole el cabello regularmente.

Según se informa, Reiner estaba tan enamorado de la paternidad que usaba la palabra “dad” (papá) como parte de su dirección de correo electrónico.

Los Reiner tenían estilos de crianza diferentes y hablaron sobre la tensión que esto causó en su relación cuando los niños eran pequeños.

“Teníamos diferentes formas de abordarlo”, dijo Rob Reiner durante una aparición con Michele en el podcast “Double Date with Marlo Thomas & Phil Donahue” en octubre de 2022. Ante una pregunta sobre los mayores desafíos en su matrimonio, Rob Reiner dijo que tenían “diferentes problemas con los niños”.

Michele Reiner intervino con un ejemplo. “Cuando los chicos eran pequeños —como de cuatro y seis años, antes de que naciera nuestra hija—, yo dije que realmente necesitábamos enseñarles a hacer la cama y nuestro hijo mayor Jake dijo: ‘pero papá, tú no haces tu cama’”, recordó. “Y Rob dijo: ‘tiene razón’… Incluso los niños se quejan de que no había suficientes límites y de que no fueron suficientemente disciplinados”.

Rob Reiner respondió que él tomó eso “de mis padres. Ellos nunca me disciplinaron”. Luego agregó: “tienes a tus hijos, amas a tus hijos y con suerte hacen lo correcto”.

Los Reiner también fueron muy abiertos acerca de la lucha de Nick contra el abuso de sustancias, la cual incluyó idas y vueltas constantes a rehabilitación y períodos de falta de vivienda. Padre e hijo canalizaron la difícil historia en la película “Being Charlie”, que Rob dirigió y el joven Nick coescribió.

“La verdad, no estaba seguro de querer hacer esto”, dijo Nick Reiner a Los Angeles Times durante una cena familiar para celebrar su cumpleaños número 22 después de que la película se estrenara en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2015.

Era un sentimiento que su padre comprendía.

“Fue muy, muy difícil atravesarlo la primera vez, con estos altibajos dolorosos y complicados”, dijo el mayor de los Reiner en ese momento. “Y luego hacer la película hizo que todo saliera a flote de nuevo”.

Eso también llevó a los Reiner a reflexionar sobre el camino que eligieron mientras trataban de ayudar a Nick a lidiar con la adicción, confiando más en los profesionales que en su atormentado hijo.

“El programa funciona para algunas personas, pero no puede funcionar para todos. Cuando Nick nos decía que no le estaba funcionando, no lo escuchamos”, dijo Rob Reiner. “Estábamos desesperados y, como esas personas tenían diplomas en la pared, les creímos a ellos cuando debimos haber escuchado a nuestro hijo”.

“Estábamos tan influenciados por esas personas”, agregó Michele Reiner. “Nos decían que él era un mentiroso, que intentaba manipularnos. Y les creímos”.

La película muestra los horrores de la adicción para quienes la sufren y para quienes los rodean. Está protagonizada por Cary Elwes, en el rol de un exactor que se postula para el Congreso cuyo hijo (interpretado por Nick Robinson) lucha entre la rehabilitación y la sobriedad.

Elwes, quien también actuó en “La princesa prometida” de Reiner, habló sobre su admiración por el director con LA Times mientras promocionaban la película, y dijo: “¿contar tu historia de vida sobre un hijo con adicción a las drogas? ¿Y en este negocio?”

“Tantos cineastas dicen: ‘es una historia personal’ y realmente no lo es”, dijo Elwes. “No se puede ser más personal que esto”.

El actor también afirmó que Reiner no evitó las partes difíciles de que Elwes lo interpretara.

“Hubo momentos en los que yo quería bajar la intensidad y Rob simplemente me decía: ‘no, súbela’. Me decía que él no lo manejó bien y que teníamos que mostrar eso”, dijo Elwes. “Describía las etapas del duelo y cómo la adicción es como un suicidio lento, luego decía: ‘vamos a explorar todo eso’”.

Promocionando la película, Rob y Nick Reiner a menudo expusieronhablaron sobre exponer su relación en el proceso de hacer cine.

“Creo que la unión no vino tanto por la historia en sí, sino por el hecho de que estábamos trabajando juntos en una película”, dijo Nick Reiner durante un episodio de la serie de charlas “Build” de AOL. “Podía verlo en… Creo que la forma en que podía expresarse mejor era haciendo películas”.

Probablemente no habría sucedido si no fuera por Michele Reiner.

En esa cena por el cumpleaños 22, Rob Reiner le atribuyó a su esposa el mérito de asegurarse de que todos fueran “tan abiertos” mientras trabajaban en la película, escribió la reportera en una historia después de que los Reiner aparecieran muertos. Michele respondió: “pero no lo hicimos con la intención de hacer un bien público. Tuvimos que hacerlo el uno por el otro”.

En una ocasión, a Rob Reiner le preguntaron en “Access Hollywood” si le preocupaba que los problemas de su hijo “afectaran negativamente” su propia carrera.

“No, no, eso nunca me pasó por la cabeza”, dijo Rob Reiner. “Quiero decir, es mi hijo, lo amo, no importa. Él es más importante que cualquier cosa que me pueda pasar a mí”.

Actualmente, Nick Reiner está detenido sin derecho a fianza.

